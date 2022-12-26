日職／後援洋投逆輸出屢屢成功 身價狂飆難留人

中央聯盟2023年的觀戰重點在養樂多燕子隊能否締造三連霸，畢竟幾年前廣島鯉魚隊才打造過三連霸的王朝（2016-2018年），養樂多當然不會放過這個機會。在史上最年輕的三冠王村上宗隆赴美國圓夢之前，養樂多毫無疑問還是央聯最有競爭力的球隊，不過山田哲人、塩見泰隆、桑塔納（Domingo Santana）、歐蘇納（José Osuna）兩名洋砲在陣，攻擊力不讓人擔心，新的隱憂在於守護神麥可高夫（Scott McGough）的離隊。

儘管大聯盟通算28次救援成功的新守護神凱拉（Keone Kela）加盟，不過養樂多這兩年的連霸，與麥可高夫坐鎮最後一道防線，穩定後防軍心有很大的關係。明年球季勝利方程式必須要重組，初來乍到的凱拉能否立即適應日本職棒的環境，變數仍然存在。

凱拉與養樂多簽下的是1年100萬美元年薪的合約，折合日幣大約1億4,000萬日圓，與麥可高夫今年的1億2,400萬日圓相差無幾。就算麥可高夫挾著2022年球季赴日後單季最高的38次救援成功，明年可望漲到大約1億8,000萬到2億日圓，也難以與他跟響尾蛇隊簽下的2年保障合約9億6,000萬日圓相提並論。麥可高夫選擇自2018年之後、相隔5年再度挑戰大聯盟。如果順利上場，更將是他個人自2015年之後、相隔8年再度踏上大聯盟比賽投手丘。

對於33歲的麥可高夫而言，想要再挑戰大聯盟，這應該是最好也是最後的機會。這兩年對歐力士的總冠軍決戰中，雖然他多次出現關鍵時刻把關失敗的比賽，因而遭受不小批評。不過另一方面，他也是養樂多達成中央聯盟連霸的一大功臣。養樂多隊從連續兩年墊底到連續兩年稱霸中央聯盟，這4年期間的大落大起麥可高夫剛好完整參與其中，日本行已經沒有遺憾。

麥可高夫（左）是養樂多這兩年完成二連霸的守護神，明年他將離隊重返大聯盟，也為央聯戰局投下變數。 擷圖自Scott McGough推特

儘管曾經一度思考要在日本引退，但就現實層面來說，薪資相差近3倍，對於職業選手來說絕對是難以抵擋的誘惑。另一方面，這幾年從日本職棒「逆輸出」打回美國職棒的助拳人投手，尤其是牛棚，相繼成功的範例相信也會給麥可高夫帶來相當大的刺激。

2021年之前還跟麥可高夫在中央聯盟戰場上正面對決、分庭抗禮的阪神虎守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），今年在聖地牙哥教士隊出賽45場，投出5勝1敗11中繼成功、2.27防禦率的佳績，特別是明星賽後的防禦率1.48，幫助教士隊打敗百勝的洛杉磯道奇隊、打進國聯冠軍賽。蘇亞雷斯剛簽下5年總額4600萬美元（大約64億4,000萬日圓）的新約，而他在阪神最後一個球季的年薪是2億6,000萬日圓，今年漲到大約6億日圓，明年起的身價更是水漲船高。

這幾年在日本職棒表現活躍的後援投手，回到大聯盟行情都相當好，阪神虎隊尤其擅於「量產」。除了蘇亞雷斯之外，2019年在阪神投出40次中繼成功的強森（Pierce Johnson），去年在教士隊出賽高達63場，2017年央聯救援王多利斯（Rafael Dolis）也成為藍鳥隊主力後援。另外，曾在日本火腿隊效力兩個球季的馬丁（Chris Martin），回到大聯盟之後先後效力過德州遊騎兵等4個球隊，今年在道奇隊出賽60場、防禦率3.05，明年轉戰波士頓紅襪隊同樣有好身價，2年1,750萬美元（約24億5,000萬日圓）。

不僅是後援，幾年前最活耀的巨人先發麥可拉斯（Miles Mikolas），2018年回歸大聯盟在聖路易紅雀隊第一個球季就拿下18勝，2019年簽下4年總額6,800萬美元（大約88億4,000萬日圓）的超大型合約，更是驚人。麥可高夫這次以優勝連霸球隊守護神之姿逆輸出到大聯盟，能否寫下另一個成功範例，備受美日球界關注。