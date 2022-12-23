二代小將發展不如預期 柯瑞傷退後勇士還剩下甚麼？

籃網日前對上勇士大開殺戒，第一節就將勇士打爆並創下歷史第三高的半場團隊得分91分，終場更以爆量的143比113分大勝柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)都缺陣的勇士。自柯瑞受傷缺席後，勇士一勝三敗，最近兩場接連以38、30分的大比分敗北，團隊攻守全都亂了調。

今年賽季34歲的柯瑞依舊展現MVP級別的主宰力，但他個人卻繳出比去年更加提升的場均30分，6.6籃板6.8助攻，兩分球命中率50%，三分球命中率高達43%超高水準。但勇士團隊狀況與去年奪冠時相差甚遠，即便柯瑞維持這般高檔戰力仍無法隻手遮天率領球隊在西區佔有一席之地。 勇士目前15勝18負，排名西區第11，在競爭激烈的西區要穩穩進入附加賽圈前途艱困。

勇士有沒有柯瑞在場時，簡直是判若兩隊，這也讓他背負著更大的壓力打球，受傷的風險也將更高。 美聯社

季外勇士為了留下奪冠陣容，先後續約維金斯(Andrew Wiggins)，更砸大錢投資在波爾(Jordan Poole)身上，球隊未來薪資操作空間已經不大，現有陣容將來很可能瓦解。格林(Draymond Green)與波爾在訓練時的衝突更凸顯球隊化學效應已不像去年那麼融洽，球季打到現在新人們的養成也是不如預期，二代勇士小將一個比一個更令人失望，如果勇士沒有柯瑞帶頭燃燒，這支人氣球隊還剩下甚麼？

2020年選秀榜眼，擁有七呎身材的中鋒威斯曼，進入聯盟後養成完全不如預期地足以扛起球隊內線重責，更遊走於發展聯盟與勇士隊之間，前一場對籃網拿下生涯新高的30分，希望不會是他的代表作。魯尼(Kevon Looney)僅有6呎9吋，卻能勝任勇士禁區守護神，他紮時的掩護、衝搶籃板、積極協防，與擋拆跟進，他的球商與拚勁帶給勇士意料之外的收穫，也是他能一直擔當先發中鋒的主因。 至於威斯曼的先天條件每一項都比魯尼好，卻不見有穩定的成長，導致市場價值日漸下滑，勇士當年的榜眼選擇至今仍不見其潛在報酬的可能。

威斯曼(右)本季表現實在太差，曾被下放到發展聯盟，回來之也沒有什麼起色，直到昨天對籃網之戰在垃圾時間狂砍30分。 美聯社

另一個體能勁爆的搖擺人庫明加，也是空有身材天賦，球技卻仍然粗糙的代表，6呎7吋的庫明加過去是發展聯盟閃燃隊計畫的重點栽培人物之一，但是那一年的資歷並沒有讓他獲得更多養分，聲勢還不如高中時期，雖然在2021年首輪第七順位被勇士拿下，被球團期盼他能成為勇士新一代的側翼大鎖。

但今年二年級的庫明加成績沒有進步，反倒還有所下滑，原本就欠缺投籃的他本季兩分、三分皆有感下滑，和隊友之間的配合走位，場上溝通都有問題，時常無法取得有利位置，站位重疊等等，20歲的庫明加顯然還非常菜。

至於另一位二年級生，射手穆迪也沒有如預期爭取到更多的發揮空間，整體狀態跟去年比相去不遠。在勇士板凳深度這麼欠缺的情況下，他應該要能有令外界感受到他的進步才行，否則勇士這批年輕小將們可能都得讓球權大量會停留在波爾手上耍。

庫明加(左)本季的表現竟然比上季要退步，穆迪(右)則是進步微乎其微，兩人可能都遇上了二年級生症候群。 歐新社資料照片

談到浪花三弟波爾，本季遊走先發與替補，33場出賽有14場先發，但先發替補表現差異很大，讓他的定位在戰術體系中略顯尷尬。波爾擔任先發時，有柯瑞能吸引大量的防守，幫助他獲得更多的空位接球投籃與持球後第一步突破的空間，讓他於進攻端有較好的發動機會。且進攻欲望相當強烈的他，當柯瑞或者湯普森在場上時較能壓得住他無腦持球攻擊的慾望，減少不合理的出手選擇，整體績效反倒比擔任替補時好上許多。

現今陣容配置，教練團意在讓波爾於替補出發時能帶著第二梯隊在場上廝殺。但無論是投籃命中率，與隊友之間的配合，甚至是防守影響力，他的場上正負值卻遠不及先發登板時。波爾的進攻天份確實出色，他也渴望能擁有大量球權去主導團隊攻勢，但目前看來就是他還不夠火候成為一名領袖去帶領隊友。本季波爾場均得分雖小幅上升到19.1分，但三分球命中率卻是36.4%下修到僅有31.8%，且持球變多的前提下，也讓他的失誤暴增到生涯新高的3.3次。

勇士在季前與波爾簽下4年1.4億美元的天價合約，就是想培養他成為球隊未來的球星，能順利接班柯瑞或是湯普森，但本季至今的表現也是不如預期。 美聯社

柯瑞缺席後的球賽，波爾繳出27.7分3.2助攻1.2籃板4.7次失誤，得分雖高，但整體球風不甚穩定，當對手的防守壓力落在他身上，他與隊友之間的連結就容易產生溝通瑕疵，或以失誤收場。他可以對上暴龍爆量砍下43分，也可以像碰上籃網，單場7次失誤，三分球投11僅1中，比起攻防兩端都能影響隊友的領袖，他現在仍舊走不出砍將的範疇。簽下大約可能連帶心態也不一樣，但只能說波爾必須保持謙卑學習，並不是人人都能當柯瑞，每一個處理球的環節都必須好好地解讀球賽，更加成熟才行。否則，即使球隊願意給予他主導球隊的磨練機會，也會被他的高失誤率給玩掉。

今年的勇士完全沒有衛冕軍的樣子，主客場戰績差異極大，主場12勝2負，固若金湯，客場戰績卻慘到3勝16敗，輸球的場次中得失分更高達-13.9分，如果不是柯瑞多次在決勝節率領球隊勝出，勇士會輸掉更多球賽。勇士的未來性取決二代勇士小將們的發展高度，否則也只能把握柯瑞剩下的輝煌期，珍惜當下屬於柯瑞的勇士世代了。

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