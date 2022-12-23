快艇四大利多浮現 可能成為季後賽西區霸主

快艇最近六戰5勝1敗，19勝14敗戰績爬到西區第五，落後第三鵜鶘、第四太陽只有0.5場勝差。

快艇有許多好現象

1.頭號球星雷納德傷癒歸隊。12月出賽七場，快艇6勝1敗，場均19.1分、7.7籃板，雷納德狀況正在回升。雷納德今年出賽12場，快艇戰績10勝2敗，勝率8成3。

2.防守效率第四。儘管快艇兩大球星喬治今年開季33場缺陣10場，雷納德傷停21場，但快艇還是可偶靠著角色球員和深度板凳打出聯盟第四防守效率，勝率保持五成以上。

快艇在主將缺賽期間，也能靠替補球員打出非常好的團隊防守。 美聯社

3.板凳暴徒神出鬼沒。前鋒貝頓、射手肯納德、後衛曼恩、控球波士頓，儘管上場時間和角色都不固定，但三分夠穩，得分輸出穩定，外線狙擊能力往往令對手措手不及，成為快艇逆轉戰局最致命武器。

4.掌控比賽節奏。快艇每場失分107.5，對手三分命中率3成37，都排名聯盟第三，能有效控制失分並壓低對手三分命中率，就更能掌控比賽節奏。

快艇在西區地位和季後賽角色 很像東區的籃網

籃網從開季東區第14，一路爬升到東區第四，排在公鹿、塞爾蒂克、騎士之後，過去10戰9勝1敗，再過一到兩周，籃網很有機會站上東區第一，跟奪冠呼聲最高公鹿、塞爾蒂克平起平坐。

東區的籃網也是走出季初的低潮，近來越打越好。總冠軍戰是否將成為東西區兩支黑衫軍的爭霸？ 美聯社

快艇在西區爭冠情勢不如灰熊、金塊，也不及太陽，但快艇像鴨子划水，防守至上，團隊第一，等待傷兵一一歸隊。雷納德回來、喬治也健康歸隊，後衛鮑威爾、前鋒考文頓也都銷假上工，快艇陣容深度和角色球員人才濟濟，有足夠天賦和實力在西區扳倒任何一個強大對手。

美國TNT電視球評史密斯對快艇季後賽非常期待。史密斯說，「喬治、雷納德都很健康，你能想像快艇會成為一支多可怕球隊，他們現在當然還不具備爭冠實力，但隨著賽季進行，快艇打出聯盟數一數二最佳防守，喬治、雷納德兩大核心球星健康歸隊，快艇還有聯盟最充足板凳、角色球員，任何球隊都不想在季後賽遇上快艇」。

快艇教練泰隆魯被低估

快艇有幾個角色球員正在打出生涯最佳表現，射手肯納德的空位三分和奇襲，經常成為快艇改變比賽關鍵，前鋒鮑威爾得分爆發力三不五十大爆發，讓快艇擁有足夠能量贏下各種對手，34歲前貝頓場均6.3分、4.4籃板，一點都不起眼，但他經常成為快艇扭轉情勢奇兵，角色更為關鍵。

這一切都得歸功於快艇教練泰隆魯的用人和調整，快艇不管是喬治單核帶隊，或是兩大核心球星喬治、雷納德同時傷停缺陣，泰隆魯總是可以打出最好的牌，充分挖掘角色球員，把快艇板凳球員發揮到極致，成為快艇防守贏球，打出最佳團隊合作基石。

泰隆魯知「兵無常勢，水無常形」的道理，善用現有的人力，隨時能因敵變化而取勝，已進入用兵如神的境界。 美聯社

泰隆魯曾執教騎士，手裡擁有一枚總冠軍，被視為「詹姆斯的教練」，靠詹姆斯功成名就。在快艇，泰隆魯在用人、溝通，挖掘球員最大潛能方面做得相當出色，快艇從季初戰力和戰績就一直很穩定，絕少大起大落，即使喬治、雷納德都傷停缺陣，快艇還是能靠二線球員和陣容深度打得很有競爭力。

東區籃網很可能在季後賽顛覆格局，異軍突起，西區快艇更可能在實力很接近，戰局更難預測西區，成為西區季後賽最大驚奇和最後贏家。

今年NBA肯定會很亂，快艇和籃網都有這樣的天賦、球星和競爭力。