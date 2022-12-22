中職／戰力外老將市場熱度不一 林益全續留悍將機會大

今年中職共有25人符合自由球員資格，卻無人行使權利，整個自由球員市場冷冰冰，反倒是各隊60人保留名單公布後，因為有幾名球員意外地被放在名單外，而引起了各界的熱烈討論，當中討論度最高的當然就是富邦的林益全、高國輝及陳鴻文這3名過去有豐富資歷及輝煌成績的資深球員，由於中職規定新加盟的台鋼在31日前擁有優先議約權，因此3人無論是被簽回原隊或被其他隊網羅，勢必都將在明年才能確定，雖然無法提前接觸，但也有陸續球隊表達對他們感興趣，究竟3人未來的可能落腳處會是哪呢？

今年富邦悍將與新莊捷運站合作，可惜多位看板球星明年有可能看不到了。 聯合報系資料照片

首先來看陳鴻文，陳鴻文在18年從中信轉隊至富邦，19年擔任球隊守護神，連兩季都拿到15次以上的救援成功，去年開季仍擔任後援，在季中轉先發，先發11場投出3勝4敗，2.74防禦率的成績，不過優質先發(QS)只有6場；今年以先發投手身份開季，先發9場也僅有4場QS，成績是1勝6敗，防禦率是4.53，10月升上一軍後重回牛棚，13又1/3局被打出10支安打，防禦率僅有1.35，帳面成績不錯，沒有被放進60人名單內實在令人意外，或許也是因為隊上年輕中繼投手的表現不錯，不過近幾年的投球內容，也讓陳鴻文成為這3人中最有機會轉隊的球員。

陳鴻文近年的成績還不錯，是3人中市場關注度最高的。 聯合報系資料照片

樂天是最早表態對陳鴻文有興趣的球隊，樂天的牛棚除了終結者豪勁（Bradin Hagens）、中繼王陳禹勳外，還有許峻暘、賴鴻誠及朱俊祥，這幾名投手今年的表現都算穩定，本土先發則是有黃子鵬、曾仁和、楊彬及可望完整傷癒復出的翁瑋均等人，如果陳鴻文加入，由於他在先發及後援都有經驗，可以視狀況補強樂天的先發或牛棚，對於下半季後段兩名先發洋投明顯狀況不佳，後援投手也有疲累期出現，而導致團隊投球成績在5隊中排倒數第二的樂天來說，會是個不錯的補強；缺少本土先發的味全如對陳鴻文有興趣，也會是不錯的落腳處，味全的年輕投手群仍需要有經驗的老大哥來傳承；至於統一，球隊氣氛或許不是太適合陳鴻文，台鋼則表態暫不考慮這3名資深球員，中信就不用提了。

相對於陳鴻文，兩名資深野手在市場上就比較吃虧了，因為兩人都到了一定年紀，而且今年的表現都不佳。

高國輝回台灣加入中職的前4年在義大，也是生涯最顛峰，14到16年連3季奪下全壘打王，其中14年還只打半季， 但球隊換成富邦後，高國輝因傷出賽頻率不穩定，在度過前3個不到10轟的球季後，20年出賽97場，是在富邦的單季最多，打出3成03打擊率、25轟、70分打點的成績，拿到當年的東山再起獎，隔年雖然仍有12轟，但打擊率僅剩2成30，今年更只剩101個打席、4轟及不到2成的打擊率，就算在外野戰力不足的富邦，還是沒有太多上場空間，被放在名單外其實並不令人太驚訝。

高國輝在守備上只能以角落外野為主，且守備範圍因年紀及傷勢影響已不若以往，這也造成他要繼續球員生涯的最大阻礙，目前來看，台鋼表態不爭取；統一、中信這兩支有豐富年輕外野戰力的球隊，並不需要高國輝；接下來就剩味全了，而味全近期也表達有在注意高國輝，在明年就沒有額外洋將名額優惠的情況下，味全使用外野洋砲的機率不大，而外野除了郭天信之外，其他球員的攻擊能力有限，拿莫．伊漾在新球季轉守外野或能增加一些火力，味全鎖定高國輝，當然是希望他能增強外野火力，即使只能擔任DH或是代打，也多少能帶來些長程火力，畢竟味全下半季僅有21轟，也過度集中在吉力吉撈．鞏冠及林智勝身上，不管高國輝被三振幾次，只要能在關鍵時期打出適時一擊，味全就算是賺到了，而且味全的28號在林旺衛離隊後也空了下來，前提就是高國輝要能維持身體健康，才有一軍出賽機會，但還是得看味全是否真的有意，與其開出的合約內容。

近期傳出味全對高國輝感到興趣，但還是得看他體能狀況及合約內容。 中央社

林益全的處境就比較尷尬一點了，畢竟各隊現在都不缺一壘手，樂天有陳俊秀、朱育賢及梁家榮，中信有許基宏、蘇緯達及黃韋盛，味全有林智勝、劉基鴻，連拿莫都到外野去了，至於林益全母校南英商工所在地台南的統一，本季在一壘手方面曾由郭阜林、陳鏞基、潘傑楷、施冠宇，以及大學長高國慶守過，高國慶今年季前春訓途中才與球團協商專心當選手，季後同樣的問題又浮上檯面待解，統一是否會再找另一隊的大學長進隊困擾自己，至於DH已有胡金龍、陳鏞基，甚至其他無法上場守備的球員擔任，筆者認為統一網羅林益全機會不大，林益全減薪續留富邦的可能性較高。

商品推薦