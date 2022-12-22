中職／前兄弟五虎僅存一人 富邦展現大力整頓決心

日前富邦悍將把陣中主力投手陳鴻文放在60人保留名單之外，根據媒體報導，他有可能轉戰樂天桃猿，當年從中信兄弟轉來的5名球員，如今只剩蔣智賢還在球隊。

2017年季末中信兄弟爆發「五虎將事件」引發軒然大波，球季結束鄭達鴻遭釋出，林克謙、林煜清、張正偉、陳鴻文、蔣智賢轉隊來到富邦悍將，再加上原有的林益全等球星，富邦悍將兵強馬壯，被看好有爭冠實力。

只是，富邦悍將這幾年不但打不進台灣大賽，例行賽戰績還一年比一年差，前兄弟5名選手的名氣和戰力，並沒有讓球隊顯著向上提升。

中信兄弟發生五虎將風波後釋出7位球員，雖然重傷球隊戰力，但經過重建之後反而練出大量好手，在2021和2022年都拿下總冠軍。 聯合報系資料照片

林克謙和林煜清到富邦悍將發揮空間有限，兩人都只待2年就被釋出，林煜清後來投靠統一獅，僅1年就買單，昔日單季10勝的兩名投手，就此離開職棒圈。

張正偉在富邦悍將前3年出賽機會很多，平均打擊率也有3成，一度扛起開路先鋒重擔，但去年只出賽2場，球季結束被釋出。

陳鴻文來到富邦悍將每年至少都有能吃50局，先發、中繼與後援角色都能勝任，成績也不錯，去年剛好投滿100局，今年的月薪漲至66萬元，無奈下半季出賽機會銳減，即使房防禦3.86不算太差，仍難逃被列在60人保留名單之外的命運，新球季可望轉隊至樂天桃猿。

陳鴻文加入悍將後表現不錯，但今年上場機會越來越少，球季結束後成了戰力外球員。 聯合報系資料照片

蔣智賢在富邦悍將前3年打擊表現不錯，但近兩年受傷勢影響打打停停，幾乎沒有貢獻可言，即使明年球季仍效力富邦悍將，但球隊新人輩出，如果他再不加把勁，前景不容樂觀。

當初富邦悍將吸收兄弟這5名球員引發廣泛討論，有人認為既然兄弟把他們放出來，就有不得已的苦衷，也有人認為他們就是即戰力球員，能立即幫助到球隊，應該要網羅，無奈事與願違，他們在陣中並沒法激發太多團隊化學效應，近年更先後離開球隊。

另外，富邦悍將今年球季結束還把高國輝、林益全放在60人保留名單之外，媒體報導高國輝去味全龍的機會很高，林益全可能減薪留隊，加上釋出陽耀勳等老將，都可以看出球團大力整頓的決心和魄力。

林益全(左)、高國輝(右)曾經都是悍將當家球星，但在今年球季照樣也淪落到戰力外，而且可能只會簽回林益全，球隊力求改變的心態已是昭然若揭。 聯合報系資料照片

身為中職兩大金控球隊，中信和富邦總會被外界拿出來比較討論，中信幾乎每年打進台灣大賽，今年更完成二連霸，富邦進中職6年完全是台灣大賽絕緣體，球隊內部有什麼問題大家不得而知，但呈現出來的成績就是不理想。

既然富邦球團決心大力整頓，勢必有一段很長的陣痛期，或許過幾年來回頭檢視成效會比較客觀，一如現在這個時間點再回首當年中信「五虎將事件」，優劣處一目了然。

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