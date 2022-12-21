中職／年輕球員表現機會太少 急需冬季聯盟磨練　

這幾年中華職棒休賽季有越來越多令人驚訝的消息，最勁爆的大多來自於60人保留名單。主要是因為世代交替潮流來襲，許多老牌球星成為戰力外，球迷多有出現反彈聲浪，球團若未妥善處理，不無機會重現昔日的三寶事件。另外一方面，長江後浪太多，許多年輕球員不到二十歲就將失業，顯現出職棒競爭殘酷的一面。

一般認為球員整體表現、守備位置、潛力及年紀等，是球團判斷是否納入保留名單的標準。前兩者當然無庸置疑，但現在潛力及年紀的判斷，則著實令人摸不著頭緒。舉例而言，富邦悍將對於高中生有2.5年保護合約的制度，帳面上看起來是照顧球員的政策，但包含曾慈恩、林聖榮、葉國情、林詠翔及許宸銘，都是約滿馬上被戰力外。然而這還算仁慈，去年才加入職棒的謝修銓、李家成及黃鈞麟，今年都是在60人之外，很快就必須面對職棒的殘酷。另外包含2019年第二指名、平前鎮王牌李承禎，及2021年最佳進步獎游朝惟，都在今年要面臨失業危機。

會造成許多潛力年輕球員無法在職棒生存，其一是個人適應問題，面對更艱困且又長期的季賽，體能或技術未能精進，自然是被淘汰的最大原因。又或者是進入職棒後，沒有碰到合適的教練來指導，像是賴智垣原本表現不佳，但轉隊後接受其他教練的改造，成為全隊最穩的牛棚投手。另外可能的原因則是表現機會太少，有一場沒一場的出賽，很難展現最佳身手。

中職雖有二軍制度，但每隊一季80場比賽，原本就只有一軍的三分之二，近兩年又受疫情影響，許多比賽遭到取消，今年中信出賽70場已是最多，味全甚至只有58場。成立二軍的用意無疑是為了培養新秀，及給一軍主力球員養傷調整用。但實際上現在許多1.5軍的中生代球員，像是高孝儀、林知譽、游宗儒等人佔據了不少機會，卻壓縮了新秀的時間。

過去新秀除了在二軍賺經驗值外，還有一個可以在短期大幅進步的機會，就是自2012年開始舉辦的亞洲冬季棒球聯盟。雖僅是不到一個月的賽事，各隊也只有15~20場比賽，但年輕球員輪番上陣，在休賽季多一個以賽代訓的機會。另一方面，各隊都派出教練，讓球員接受接受更多的資訊，有機會產生有不一樣的效果。而且他們還可以跟不同國家的好手切磋，相互學習並且增強信心，因此過去幾屆的評價都很不錯。

王威晨在2016年及2017年時仍是板凳球員，但連兩年參加冬盟之後打出信心，2018年表現開始大爆發，現在已成為陣中主力戰將。 聯合報系資料照片

日本十分重視球員養成，因為冬盟成效良好，從原始的僅一隊來台，後來分成職棒兩隊及社會人球隊，派出三隊出戰，就是要讓球員吸取更多經驗。各隊重點培養的新人基本上都會前來參加，像是甫轉戰美國大聯盟的吉田正尚，當時他在新人年就是日本冬盟代表隊員之一，還獲得該屆的最優秀打者、打擊王、全壘打王及打點王。2019年味全龍成軍之時，也要求整隊出賽練功，藉此整合球隊，最後還比下由各隊潛力球員組成的中職聯隊，拿下季軍的佳績。

吉田正尚在日職新人年就曾來台參加冬盟賽事，之後越打越好，成為日本隊國手，今年挑戰戰大聯盟成功，與紅襪簽下5年9000萬美元的超大合約。 歐新社資料照片

因為疫情影響，亞洲冬季棒球聯盟已經停辦3年，許多年輕好手少了機會，間接成為受害者。甫成軍的台鋼雄鷹，也無法像味全龍一樣，藉由冬盟大賺經驗值，實在可惜。現在國門已經逐漸開放，出入境也不用隔離，或許聯盟該著手與各國討論，籌備恢復冬盟賽事，讓年輕球員多些磨練機會，讓更多潛力可以變身戰力。位於台南的亞太國際棒球訓練中心即將完工，這是個超高水準的棒球訓練基地，跟其他同樣花十幾億整修的棒球場是完全的不同，期待各國好手雲集的全新冬盟能盡早在此出現。

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