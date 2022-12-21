洛登被擊球初速上升 離開投手天堂還有多少能耐？

6年1.62億美金，今年自由市場最大咖的左投洛登（Carlos Rodon）將於明年轉戰紐約洋基，上季他在舊金山巨人繳出生涯最佳表現，先發31場吃下178局，送出237次三振與頂尖的2.88防禦率，2.25的FIP更是令人咋舌，整季僅被敲出12發全壘打，唯一的隱憂或許是衰退中的被堅實擊球比率（HardHit%），此外，從對投手友善的甲骨文球場轉投全壘打滿天飛的洋基主場，新來乍到的洛登會像前輩柯爾（Gerrit Cole）一樣，成為下一台全壘打製造機嗎？

續約「法官」賈吉（Aaron Judge），洋基今年休賽季的成績單已經及格，由王牌柯爾（13勝8敗、防禦率3.50）擔任火車頭、復甦的塞佛里諾（Luis Severino，7勝3敗、防禦率3.18），以及柯特斯（Nestor Cortes，12勝4敗、防禦率2.44）、蒙塔斯（Frankie Montas，5勝15敗、防禦率4.05）殿後，除了傷病疑慮，這已經是一條無可挑剔的先發陣容，如今洛登的到來也將條紋軍戰力的變數降到最低。

除了季中由運動家換來的蒙塔斯外，洋基其他先發投手表現都非常優異，明年在洛登加入之後更是如虎添翼。 美聯社資料照片

洛登是本格派的速球系投手，光四縫線的使用率就高達61%，再加上31.1%的滑球，幾乎是名雙球路的投手，這在先發投手中並不多見，本季的四縫線速球揮空率高達27.9％排名聯盟第二，僅次於他的新隊友柯爾，令人驚豔的是他的球速成長曲線，球速的提升也讓他的被打擊率急速下滑，自2021球季球速正式突破95英里以來，對手的揮空率由16%暴增至30.9%。至於另一顆武器球滑球，不論對左右打都有奇效，揮空率逼近四成，精準的控球也是他在近年躍升一級強投的主因，BB/9從4下降到近兩年的2.5。即便明年將迎來31歲，預測系統仍樂觀預估他仍能繳出防禦率3.14、11.7的每9局三振數，以及4.5的勝場貢獻值（WAR）。

我們都知道，洛登去年在素有「投手天堂」之稱的甲骨文球場投出宰制級表現，整季僅被擊出12發全壘打，HR/9是生涯最低的0.61。但接下來將進入全壘打產量多於聯盟平均的洋基球場，能否持盈保泰就成了未知數，儘管擅長製造揮空，以直球作為主要武器的他也在被擊球數據上付出代價，本季的HardHit%達39.8%，排在聯盟最後的30%，平均被擊球初速（89英里）也不太理想，這不禁令人擔憂接下來的6年，洋基會不會又簽到一名「被全壘打王」。值得慶幸的是，數字說明，洛登的實力絕非受到球場眷顧而來，雖說被擊出的球平均而言強勁，但他的Barrel%卻僅有6.5%，意即能使得他能在速球連發還不被重擊的秘密，就是對手的擊球仰角。

洛登過去幾季在白襪時，平均每九局被打1支全壘打，去年在巨人更是低到只有0.6支，壓制能力非常驚人。 美聯社資料照片

在改以四縫線速球作為主要武器後，洛登對戰打者的擊球仰角便不斷攀升，已經連續3年接近20度，比起聯盟平均的14.9要高上不少，本季也有多達44.6％的飛球率，然而，打者們卻無法轉換成等值的長打，代表這些飛球見高不見遠，而從本季略高於生涯平均的BABIP也可證明此點：洛登對於擊球品質的掌握確實是有一套。

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