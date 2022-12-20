追隨前輩腳步拚MVP三連霸 約柯奇全能身手希望濃厚

2022-23 NBA 賽季進入12月，聯盟幾位球星已展現主宰力，包括上季率領丹佛金塊隊殺入季後賽，並於2021、2022年蟬聯 MVP頭銜的約柯奇（Nikola Jokic），媒體開始預測他三度獲MVP的可能性，約柯奇能否追上前輩羅素（Bill Russell）、大鳥博德（Larry Bird）和張伯倫（Wilt Chamberlain）腳步連三，我們來探討一下。

約柯奇上季順利二度高舉MVP獎座，原因在於其無懈可擊的完美表現，帶領球隊在西區取得48勝，這還是在主力隊友缺陣的條件下，相當不簡單。也因此，他得以連續兩年比下費城 76 人隊的安比德（Joel Embiid）、希臘怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），成為全聯盟最佳的長人。

要連續三度拿MVP，是難以置信的傲人成就，尤其你不得不承認，本季約柯奇面對的競爭對手不在少數。當然，隨著賽事進行，未必每一位角逐MVP的候選者都能一路挺進，譬如已摘兩屆MVP的勇士隊頭牌柯瑞（Stephen Curry）肩傷缺席數周，另開季全面爆發的湖人台柱戴維斯（Anthony Davis）難逃傷病魔咒，於12月中旬宣布腳傷要躺平一個月，基本上可從MVP名單移除。即便如此，仍有好幾位出類拔萃的球星，能將MVP獎座抱回家。

相比他人，約柯奇本季依舊延續前兩季表現滾燙，金塊隊至12月19日為止戰績是17勝11敗，在西區排第3位。況且，本季全員健康無虞，在穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）輔佐之下，三巨頭加上另兩位先發葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）組合，在場上每100回合可得到驚人的124分，若持續這勢頭的話，全季可望拿下52勝，幫約柯奇拉到更多MVP選票。

隊友陸續健康歸隊後，金塊表現更為勢如破竹，若無意外有機會成為奪冠熱門球隊，如此也更能為約柯奇(左)爭取MVP選票。 美聯社

說金塊隊是一人球隊並不過份，主要是約柯奇在場上的影響力無遠弗屆。只要他坐在板凳，全隊每100回合刷分掉到102.1分，禁區彷彿淨空毫無招架之力，這28.1分的差距足以彰顯其價值所在。美媒形容只要約柯奇在場上，金塊隊百回合淨效率值＋13.4相當於1996年72勝的芝加哥公牛隊，若他缺席百回合淨效率值-15.2像2012年僅摘7勝的夏洛特山貓隊，兩者差異明顯。若NBA定義MVP 價值，是以單一球員對整隊的影響力，人在球隊就如虎添翼，一下場整隊攻防走樣，那全聯盟應無異議讓約柯奇當MVP。

專精NBA籃球數據分析的網站Cleaning the Glass，以及運動下注網站BetMGM 對本季MVP 賠率，均看好約柯奇三度摘下MVP獎座。緊追在後的還有柯瑞、戴維斯、安比德、威廉森（Zion Williamson）、莫蘭特（Ja Morant）、唐西奇（Luka Doncic）、布克（Devin Booker）、泰托姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、 安戴托昆波，以及米契爾（Donovan Mitchell）。當然，MVP投票不單考慮單一因素，即使約柯奇在或不在金塊判若兩隊，仍不足以讓他將角逐第三座MVP獎盃視為理所當然。

在美媒討論中，列出幾項NBA進階數據以提升MVP的精準性。以球員效率指標PER值看，約柯奇以32.4擺在第一名，在48分鐘勝利貢獻值（WS/48）的榜首也是約柯奇（.304），球員在百回合為球隊帶入的淨勝分值BPM榜首同樣是12.1的約柯奇。而在真實貢獻值RPM約柯奇則掉到第三名，勝利增加率WPA的名次更掉到第20名。

無論是傳統或進階數據，約柯奇的表現均幾近完美，以一人之力影響比賽令人印象深刻。 美聯社

傳統數據上，約柯奇平均每場32.6分鐘平均得24.6分，外加10.3個籃板和9次助攻，是准大三元等級數據。相較上季，他在33.5分鐘平均拿27.1 分、13.8個籃板和7.9次助攻差異不大，況且其70.1％真實投籃命中率效率奇佳，各方面證明仍是那個令人熟悉全能性球星。當然，距離球季結束還有時日，約柯奇能否三摘MVP不宜提早結論，但他以不可思議的表現創造聯盟話題，讓NBA增添更多看點。

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