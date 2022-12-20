快訊

中南部12縣市低溫特報 明起又一波冷空氣 恐達寒流等級

高虹安反守為攻？ 蔡麗清是「副手」還是「護法」

日職／西武有豐富台灣經驗 張奕可挑戰最成功補償球員

聯合新聞網／ 福耳
西武GM渡邊久信對於張奕(中)參加明年經典賽表示開放的態度。 中職棒聯盟／提供
西武GM渡邊久信對於張奕(中)參加明年經典賽表示開放的態度。 中職棒聯盟／提供

由於陣中主力捕手森友哉在季後行使自由球員權利轉投歐力士，因此西武可由歐力士的保護名單外挑選1名球員作為補償人選，日前已有台灣旅日投手張奕被選中的消息傳出，西武則是在19日正式召開張奕的加盟記者會，由球團GM渡邊久信親自為張奕穿上強投大前輩工藤公康也曾穿過的47號球衣。

在歷年超過30次需要挑選補償人選的案例中，包含這次西武就佔了7次之多，這表示從西武流出的A、B等級自由球員是最多的，當然這並不算是件好事，但至少在挑選補償人選，西武可說是12球團當中最有經驗的，之前6名補償球員的表現，對於球隊戰力的幫助又是如何呢？

西武19日在正式記者會上宣布張奕加盟的消息。 擷圖自西武獅官方YouTube頻道
西武19日在正式記者會上宣布張奕加盟的消息。 擷圖自西武獅官方YouTube頻道

05年的江藤智是西武挑選的首位補償球員，江藤在廣島時期曾拿下2次全壘打王、1次打點王，轉戰巨人的前4季也有合計近100轟的成績，但最後兩季急速退化，因此在05年巨人獲得豐田清後未被放進保護名單而被西武選走，35歲的他到西武後多以代打為主，打擊能力並未回春，4季只打出15轟、54分打點，第一年的2成42打擊率已是4年最高，最終在09年、也是打職棒滿20年的季後宣布引退。

接下來的兩名補償球員對西武的戰力就比較有貢獻，07年和田一浩轉投中日後，西武挑選了岡本真也做為補償，岡本從04年開始就每季出賽超過50場，07年甚至還出賽62場，拿到5勝2敗33個中繼點，防禦率只有2.89，可說是中日的主力牛棚，不在保護名單內被挑走大出各界意料，到西武的首個球季，岡本依舊在中繼方面交出不錯的成績，出賽47場拿到18個中繼點，是當年西武取得洋聯優勝的關鍵人物之一，西武並在隨後的日本大賽擊退巨人奪下日本一殊榮。

對象同樣又是巨人，13年西武挑選脇谷亮太做為片岡治大的補償人選，10年是脇谷的生涯年，出賽132場打出113支安打，包含聯盟最多的8支三壘打，7轟、43分打點都是生涯最佳，可惜之後因傷出賽場次銳減，14年轉隊至西武，在西武多以代打上場，兩季出賽合計214場，雖然打擊成績不突出，但身為內外野工具人的他對於西武的戰力也有所助益。

至於之後的3人，都是投手，但對西武實質上的戰力貢獻就很少了，同樣是13年被挑選的中鄉大樹，在14年出賽14場，防禦率超過6.0；17年的高木勇人，18、19兩年合計只出賽10場，防禦率都超過7.0；再來就是18年的內海哲也，當時也是引起各界討論，畢竟算是巨人的看板球星，不過內海在西武3季也僅出賽不到10場，場上貢獻有限，但場下的經驗傳承或許才是西武著重的，他今年季後宣布引退，目前擔任西武二軍投手教練。

內海哲也是18年的補償球員，場上表現不佳，但場下有豐富的經驗傳承。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
內海哲也是18年的補償球員，場上表現不佳，但場下有豐富的經驗傳承。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

28歲的張奕在西武歷年來所選的補償球員中算是相對年輕的，正值生涯巔峰，而且今年不管是在二軍出賽19場、防禦禦1.31，或是一軍出賽15場，22又2/3局投出20次三振，2.38防禦率的成績都不錯，只不過歐力士今年的牛棚穩定，張奕的出賽機會被壓縮，如今被對台灣十分友好的西武選走，對他來說是生涯絕佳的轉機，畢竟西武曾有郭泰源許銘傑郭俊麟等台灣投手效力過，且目前還有相同旅日經歷的吳念庭在陣中；加上主力中繼平良海馬明年會轉為先發，即使今年西武牛棚投手的表現比歐力士更好，但最快球速來到157公里的張奕如果能維持今年的投球內容，仍有希望在西武的牛棚佔有一席之地，甚至能夠朝向成為西武史上對球隊戰力貢獻度最大的補償球員的這個目標前進。

郭泰源是西武史上最強的台灣投手。 聯合報系資料照片
郭泰源是西武史上最強的台灣投手。 聯合報系資料照片

棒球專欄 日本職棒 西武獅 張奕 森友哉 郭泰源 許銘傑 郭俊麟

相關新聞

追隨前輩腳步拚MVP三連霸 約柯奇全能身手希望濃厚

2022-23 NBA 賽季進入12月，聯盟幾位球星已展現主宰力，包括上季率領丹佛金塊隊殺入季後賽，並於2021、2022年蟬聯 MVP頭銜的約柯奇（Nikola Jokic），媒體開始預測他三度獲M

狀元郎狂賞綠衫軍兩巴掌 魔術超級變變變驚奇6連勝

奧蘭多魔術打完三分之一賽季11勝20敗，東區第13，很難引起任何關注和騷動，唯一能創造聲量和關注力的是2022年新人選秀狀元208公分前鋒班切羅場均21.6分。20歲班切羅未來肯定是一號人物，菜鳥球季

日職／西武有豐富台灣經驗 張奕可挑戰最成功補償球員

由於陣中主力捕手森友哉在季後行使自由球員權利轉投歐力士，因此西武可由歐力士的保護名單外挑選1名球員作為補償人選，日前已有台灣旅日投手張奕被選中的消息傳出，西武則是在19日正式召開張奕的加盟記者會，由球

世足瞭望／阿根廷戰術壓制占先機 法國神調度拖進點球戰

卡達世界盃足球賽決戰，阿根廷與法國隊在歷經常規與加時賽120分鐘後，打成3：3平手；最後在點球大戰中，法國隊罰丟2球，阿根廷則4球全進，以總比分7：5拿下冠軍，隊史第三次捧起大力神盃。阿根廷王牌梅西（Lionel Messi）本場打進2球，本屆世界盃踢入7球10助攻，獲得世界盃金球獎；更重要的是，經此一役，梅西正式加冕第三代球王，成為無可挑剔的世界第一人。

各隊補強告一段落 洋基意外成為最大贏家

在前勇士明星游擊手史旺森（Dansby Swanson）傳出將與小熊簽下7年新約（價值1.77億美元）的消息後，今年季後的前二十大自由球員都已確定花落誰家。雖然市場上還有一些自由球員像是伊瓦迪（Nat

日職／8洋將近13億投資只留1人 阪神大幅變更外援路線

阪神虎隊2022年球季雖然打進CS季後賽，不過奪冠失利，加上勝率不及5成，稱不上是一個及格的球季。尤其監督矢野燿大極為罕見地在開幕之前就向全隊宣告自己的「最終季」，大大影響了軍心，被視為爭冠失利的關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。