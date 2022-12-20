日職／西武有豐富台灣經驗 張奕可挑戰最成功補償球員

由於陣中主力捕手森友哉在季後行使自由球員權利轉投歐力士，因此西武可由歐力士的保護名單外挑選1名球員作為補償人選，日前已有台灣旅日投手張奕被選中的消息傳出，西武則是在19日正式召開張奕的加盟記者會，由球團GM渡邊久信親自為張奕穿上強投大前輩工藤公康也曾穿過的47號球衣。

在歷年超過30次需要挑選補償人選的案例中，包含這次西武就佔了7次之多，這表示從西武流出的A、B等級自由球員是最多的，當然這並不算是件好事，但至少在挑選補償人選，西武可說是12球團當中最有經驗的，之前6名補償球員的表現，對於球隊戰力的幫助又是如何呢？

西武19日在正式記者會上宣布張奕加盟的消息。 擷圖自西武獅官方YouTube頻道

05年的江藤智是西武挑選的首位補償球員，江藤在廣島時期曾拿下2次全壘打王、1次打點王，轉戰巨人的前4季也有合計近100轟的成績，但最後兩季急速退化，因此在05年巨人獲得豐田清後未被放進保護名單而被西武選走，35歲的他到西武後多以代打為主，打擊能力並未回春，4季只打出15轟、54分打點，第一年的2成42打擊率已是4年最高，最終在09年、也是打職棒滿20年的季後宣布引退。

接下來的兩名補償球員對西武的戰力就比較有貢獻，07年和田一浩轉投中日後，西武挑選了岡本真也做為補償，岡本從04年開始就每季出賽超過50場，07年甚至還出賽62場，拿到5勝2敗33個中繼點，防禦率只有2.89，可說是中日的主力牛棚，不在保護名單內被挑走大出各界意料，到西武的首個球季，岡本依舊在中繼方面交出不錯的成績，出賽47場拿到18個中繼點，是當年西武取得洋聯優勝的關鍵人物之一，西武並在隨後的日本大賽擊退巨人奪下日本一殊榮。

對象同樣又是巨人，13年西武挑選脇谷亮太做為片岡治大的補償人選，10年是脇谷的生涯年，出賽132場打出113支安打，包含聯盟最多的8支三壘打，7轟、43分打點都是生涯最佳，可惜之後因傷出賽場次銳減，14年轉隊至西武，在西武多以代打上場，兩季出賽合計214場，雖然打擊成績不突出，但身為內外野工具人的他對於西武的戰力也有所助益。

至於之後的3人，都是投手，但對西武實質上的戰力貢獻就很少了，同樣是13年被挑選的中鄉大樹，在14年出賽14場，防禦率超過6.0；17年的高木勇人，18、19兩年合計只出賽10場，防禦率都超過7.0；再來就是18年的內海哲也，當時也是引起各界討論，畢竟算是巨人的看板球星，不過內海在西武3季也僅出賽不到10場，場上貢獻有限，但場下的經驗傳承或許才是西武著重的，他今年季後宣布引退，目前擔任西武二軍投手教練。

內海哲也是18年的補償球員，場上表現不佳，但場下有豐富的經驗傳承。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

28歲的張奕在西武歷年來所選的補償球員中算是相對年輕的，正值生涯巔峰，而且今年不管是在二軍出賽19場、防禦禦1.31，或是一軍出賽15場，22又2/3局投出20次三振，2.38防禦率的成績都不錯，只不過歐力士今年的牛棚穩定，張奕的出賽機會被壓縮，如今被對台灣十分友好的西武選走，對他來說是生涯絕佳的轉機，畢竟西武曾有郭泰源、許銘傑、郭俊麟等台灣投手效力過，且目前還有相同旅日經歷的吳念庭在陣中；加上主力中繼平良海馬明年會轉為先發，即使今年西武牛棚投手的表現比歐力士更好，但最快球速來到157公里的張奕如果能維持今年的投球內容，仍有希望在西武的牛棚佔有一席之地，甚至能夠朝向成為西武史上對球隊戰力貢獻度最大的補償球員的這個目標前進。

郭泰源是西武史上最強的台灣投手。 聯合報系資料照片

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