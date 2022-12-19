各隊補強告一段落 洋基意外成為最大贏家

在前勇士明星游擊手史旺森（Dansby Swanson）傳出將與小熊簽下7年新約（價值1.77億美元）的消息後，今年季後的前二十大自由球員都已確定花落誰家。雖然市場上還有一些自由球員像是伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、透納（Justin Turner）仍在找尋新東家，但他們的動向基本上對明年大局不起重要影響。因此此時此刻不失為給各隊補強打分數的好時機。

可能有人會不同意洋基是今年冬天這一輪補強最大贏家的說法。畢竟洋基雖然再次成為市場上花費最高的球隊——以5.84億遙遙領先，二三名的巨人（4.51億）、大都會（4.02億）完全看不到車尾燈——但其中有一大半都花在留住當家球星賈吉（Aaron Judge）的天價合約（9年3.6億）上。其他值得一提的就只有簽下這兩年躋身強投之列的先發投手洛登（Carlos Rodon）。此外與一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）續約及救援投手肯利（Tommy Kahnle）回鍋就是現階段洋基補強的全部。跟遊騎兵、大都會分別網羅塞揚獎名投狄葛隆（Jacob deGrom）與韋蘭德（Justin Verlander）以及費城人、教士簽下兩大游擊球星透納（Trea Turner）、波賈茲（Xander Bogaerts）的你方唱罷我登場相比，確實是少了那麼幾分熱鬧。

自由球員市場原本也傳出洋基想簽下狄葛隆，但遊騎兵直接開出5年1.85億美元的天價，洋基雖然不是出不起，但明顯是對狄葛隆的傷勢有較大的疑慮。 美聯社資料照片

不過從事後看來，這次洋基總管凱許曼（Brian Cashman）可說是完全貫徹了「該拿的我們一定要拿到，不該花的我們一分錢也不想花」的大道理，既幫洋基保住了面子，也打下了實打實的硬裡子，因此稱之為最大贏家絕不為過。首先，洋基今年冬天的首要目標無疑是盡全力挽回原本去意甚堅的賈吉。萬一沒能留下這位剛打破美聯單季全壘打紀錄，而且是繼基特（Derek Jeter）之後地位最高也最受歡迎的子弟兵，對洋基來說絕對是場徹頭徹尾的公關災難。過程中一度傳出賈吉將落腳巨人，甚至有教士開出破天荒14年長約（4億美金）來攪局，不過最終凱許曼仍是有驚無險地說服賈吉回心轉意。雖然賈吉新約的平均年薪超越楚奧特（Mike Trout）成為野手史上最高，但九年合約跟此前其他超級球星拿到的合約相比並不算太長，甚至在今年自由球員中都只能排到第四。

賈吉沒有選擇回家鄉加入巨人，或是接受教士開出的超級長約，對洋基來說真是幫了一個大忙，要不然洋基的未來與後續的補強就麻煩大了。 美聯社資料照片

其次在投手的補強上，洋基同樣是殺出重圍，硬是從眾多強敵中脫穎而出奪下洛登這個大獎。洛登的來頭雖然不及韋蘭德與狄葛隆，但他近兩年的表現不論與任何一位巨投相比均毫不遜色。今年他的每九局三振數（12次）、投手獨立防禦率（FIP，2.25）都是全大聯盟第一。在下半季體力不支表現下滑前，本季投球局數創生涯新高的洛登更是美聯塞揚獎呼聲最高的人選。在洛登加入後，洋基的先發投手陣容不但大幅升級，而且他與柯爾（Gerrit Cole）所組成的左右王牌組合足以與聯盟中任一隊的一二號投手相抗衡。跟續約賈吉一樣，洋基開給洛登的價碼也存在溢價。多數意見認為洛登頂多拿到5年1.4億的合約，但今年市場上大多數新約的數字都比原先預期要高，最終洛登簽下的6年1.62億合約與其他人拿到的溢價相比絕不算離譜。洋基在沒有將價碼抬高太多的前提下「再次」擊敗巨人等球隊贏得洛登的青睞，確實可算是一大勝利。

洋基招牌球星賈吉沒被開出天價的巨人搶走，反手就有多餘的子彈去搶巨人上季表現最好的先發投手洛登。 美聯社資料照片

當然，即便留下賈吉與補進洛登，洋基的陣容仍遠稱不上完美，尤其他們的高齡打線沒有獲得任何補強。主力包括一壘手瑞佐（33歲）、三壘手唐納森（Josh Donaldson，37歲）、超級工具人勒梅休（DJ LeMahieu，34歲）及大多數時間都只能打DH的史丹頓（Giancarlo Stanton，33歲）都已是表現走下坡的年紀。新生代內野手托瑞斯（Gleyber Torres）上半季看似大有起色，但除了季後賽表現令人失望外（兩輪37個打席OPS只有.420），能否找回初進大聯盟那兩年的實力（總計打出62發全壘打、OPS達.849）也還是未知數。

有鑑於此，不少人認為洋基應該趁這兩年市場上游擊球星輩出的時機出手搶人，但凱許曼始終沒有這打算。或許是老闆沒有留給他這方面的預算，更可能是因為洋基自家已經有今年剛上大聯盟的游擊新秀培拉薩（Oswald Peraza），農場裡又有備受期待的超級新人沃爾普（Anthony Volpe），現階段該做的是耐心等待兩人成長，而非浪擲可以花在將來的預算。事實上，從去年席格（Corey Seager）及今年三大游擊手都拿到十年以上的超長合約來看，將來確有可能證明洋基的特意迴避才是明智之舉。

洋基留住賈吉、瑞佐就穩住了核心打線，自然有空間來磨練游擊手培拉薩等新秀好手。 美聯社資料照片

身為全大聯盟最受矚目的球隊，洋基的一舉一動不論是積極補強或消極不作為，都免不了招致各種批評。成則被譏為用錢砸出來的「邪惡帝國」，只要沒拿到冠軍一律被球迷視為失敗，一旦錯失季後賽更會成為其他隊球迷的笑柄。在這樣動輒得咎的氣氛下要能夠堅持信念帶領球隊持續走正確的方向，實屬難中之難。已擔任洋基總管24載的凱許曼自己也在今年冬天獲得長達4年的續約，等同於老闆對他過往功績及操盤能力的最大肯定。而凱許曼之後一連串的運籌帷幄，也確實不負所有人寄予的厚望。

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