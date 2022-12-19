日職／8洋將近13億投資只留1人 阪神大幅變更外援路線

阪神虎隊2022年球季雖然打進CS季後賽，不過奪冠失利，加上勝率不及5成，稱不上是一個及格的球季。尤其監督矢野燿大極為罕見地在開幕之前就向全隊宣告自己的「最終季」，大大影響了軍心，被視為爭冠失利的關鍵。

另外一個被大力檢討的就是外籍洋將的政策。包含台灣旅日左投陳偉殷在內，去年登錄的8名洋將，只剩下凱勒（Kyle Keller）一人續約。

凱勒（Kyle Keller）對於極為重視中繼，希望打造「新版勝利方程式」的新任監督岡田彰布來說，是重要的戰力。新補進的則有畢斯利（Jeremy Beasley）、B.凱勒（Brian Keller）等兩名洋投，以及米塞斯（Johan Mieses）、紐斯（Sheldon Neuse）兩名打者，合計4名新洋將。他們將與凱勒（Kyle Keller）合計5人組成2023年阪神虎隊的新外籍兵團。

2022年球季阪神虎隊有陳偉殷、甘凱爾（Joe Gunkel）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、凱勒（Kyle Keller）、威克森（Aaron Wilkerson）等5名洋投，加上小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、馬提（Jefry Marté）以及季中加盟的羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez）等3名洋砲，合計有8名外籍選手。這8名洋將合計薪資高達12億6,700萬日圓，高居12球團第2高，僅次於軟銀鷹隊的17億5,000萬。然而只有1人留用，證明了投資失敗的結果。

尤其阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）一直沒有辦法發揮，這兩名從韓國職棒KBO轉戰NPB的洋將年薪都超過2億日圓，但兩年來卻都貢獻有限，絕對會讓阪神虎隊這幾年多次嘗試的「KBO路線」受阻，明年球季不再從KBO找洋將就是很明顯的路線變更。

身價最高，年薪2億7,500萬的小羅哈斯2020年在韓國職棒以47支全壘打、135分打點拿下雙冠王及聯盟MVP，不過去年整季只有0.217打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.663的成績。今年完整投入春訓卻還是只有0.224打擊率、9支全壘打、27分打點、OPS0.663的成績，更是令人大失所望。他在阪神兩年的平均OPS為0.697，與KBO的KT巫師隊時代4年平均0.982有相當大的差距，加上幾年前花了3億4000萬簽下羅薩里歐（Wilin Rosario）失敗的前例，短期間之內恐怕不會再出現穿上阪神虎球衣的KBO洋將。

至於陳偉殷也是令阪神心痛的外援。年薪高過2億日圓，但2021-2022兩年來合計只在一軍出賽2場比賽，只有1勝的成績，6月底就被宣告為戰力外選手退團。因為出賽場次太少，不僅戰力貢獻度低，也無法達到促進阪神球團與台灣球界之間交流與合作的效果，相當可惜。

甘凱爾（Joe Gunkel）則是8名洋將之中唯一續留，並且轉往日本職棒其他球隊的選手，他將加入另外一個聯盟的軟銀鷹隊。甘凱爾今年雖然不及去年的9勝3敗，不過還有5勝5敗、防禦率2.73的成績，在阪神虎隊3年平均防禦率2.92，表現不差，因此被因為千賀滉大行使海外FA離隊，需要補強先發投手戰力的軟銀鷹隊所相中。

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