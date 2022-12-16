衛少放下身段的努力值得尊敬 板凳出擊貢獻更勝先發

過去兩個球季，洛杉磯湖人的詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)、衛斯特布魯克三巨頭聯手的夢想好似空談，實際成效始終有限，一直以來是否該尋求交易創造新局面也高居聯盟中茶餘飯後的熱門話題。特別是今年開季，湖人先是吞了四連敗，前10場僅有兩勝八敗，表現非常差勁。個人狀態不佳，與團隊搭配也合不來的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)首當其衝便成為了戰犯。衛斯特布魯克例行賽只打了三場球就被拔掉先發位置，成了年薪高達四千萬等級的板凳一員。

對職業生涯幾乎都是身為王牌或是球隊主要持球者的衛斯特布魯克來說，願意放下身段，配合球隊需求去改變打法，去接受替補角色，這將會是他延長職業生涯的重大契機。從休賽季以來就有很多傳聞指出，湖人有意聆聽且主動交易衛斯特布魯克，要嘛是有興趣的球隊報價湖人看不上，或者是湖人索求的籌碼太高導致交易難成，當然還有衛少年薪高達四千萬的沉重負擔都是限制球團高層操作補強的枷鎖。

湖人新任總教練漢姆(左)在開季之前，就表示有信心讓衛少(右)能融入球隊，不需要草率地把他交易出出。當時許多球迷認為這是在吹牛，現在看來漢姆是真的是有兩把刷子。 美聯社

開季前五場的衛斯特布魯克打得相當糟糕，場均30分鐘內，僅繳出投籃命中率34%，三分球命中率兩成，13.4分7.2籃板4.8助攻的成績單。當時的風向都認為湖人還是得靠詹姆斯、戴維斯，衛斯特布魯克根本不能帶來加分作用，格格不入的存在更是扣分。詹姆斯、戴維斯以及衛斯特布魯克三個人都不擅長無球打法，兩個人的分配球權都會有問題了，更何況是三位一起。此外，當湖人陷入進攻停滯時，教練團無法有效透過調度、暫停佈署新一波戰術來應變也是個大麻煩。

本季戴維斯、詹姆斯也是輪流受傷缺陣，團隊一直處於不甚穩定的狀態，看似本季前景黯淡，除了10月份的1勝5敗之外，11月上旬湖人持續苦吞五連敗，但這一切都在11月中起戴維斯神獸般的校正回歸後展現另一番新氣象。

戴維斯連續10場雙10，期間場均34.2分15.4籃板2.9火鍋，強大的主宰力成為率領湖人打出7勝3負的主因。 但除了戴維斯的復甦之外，衛斯特布魯克化身板凳領導者所帶來的影響力也是拉抬球隊戰績的關鍵。縱使只要有市場上有交易流言傳出就會浮現湖人以及自己的名字，但衛斯特布魯克已經證明他不是季初那個眾矢之地的對象，不管交易傳聞跟他有沒有關，他就是專注場上表現。 而打到現在，他的轉型對湖人之貢獻絕對是利大於弊。

衛斯特布魯克(右)調去板凳，戴維斯(左)有充裕的進攻空間，打了幾場後突然間就恢復神獸級的身手，湖人也變成不一樣的球隊！ 美聯社

衛斯特布魯克帶領第二梯隊，沒有配合詹姆斯、戴維斯的壓力，有更多自主空間，特別是有他在場上的時候，湖人進攻端明顯活絡起來。他是球隊少數持續嘗試切入去破壞防守並藉此替隊友創造空檔的發動機，一項數據顯示，衛斯特布魯克場均突破次數15.6次明顯優於詹姆斯的7.8次，並且能在其中拿下6.6分，2.2助攻，命中率還達到45%。

如果還停留在衛斯特布魯克就是一貫腦衝血式的打法那就錯了，他的傳球與切入很多都是在引導隊友的空切，打到至今 他的助攻失誤比2.1，還略優於詹姆斯的2次。 另外，湖人的禁區輪值殘破，側翼防守能量也不足，衛斯特布魯克常常主動會去協防到兩翼與衝搶籃板，雖然可能因此漏人，但是他的拚戰意識對球隊絕對是正向的感染力。

看著衛斯特布魯克收下籃板後的直接推進，或快或慢的觀察隊友製造機會，或是半場陣地戰的發動，握有球權的衛斯特布魯克和替補球員搭配起來更接近過去的大三元神獸打法，也顯得自在不少。說真的，已經34歲的衛斯特布魯克能夠體認到自己須主動調整打法，對大牌球星來說實屬難能可貴的改變。他能理解到球隊不會再以他為核心打造，無論在湖人或其他隊伍都一樣，數據下滑在所難免，很多帳面上看不出來的貢獻，為了持續在場上奔跑，你也得去做。

從火箭、巫師到湖人不斷地遭到球迷棄嫌，衛少（左）早已體認到他不再是之前在雷霆時的超級球星，放下身段、停刷數據都是痛苦的過程，他能成功地轉變心態是相當的不容易。 美聯社

我認為作為替補，衛斯特布魯克非常稱職且全面，自板凳出發以來，場均15.2分7.9助攻5.8籃板，歷史上從來沒有替補球員達到15分5籃板5助攻的水平過，你說衛斯特布魯克對湖人能不有影響力嗎？湖人近十場五勝五敗，排名西區第12，距離附加賽席次還有兩場勝差，若接下來湖人戰績能持續攀升進附加賽圈，他要爭取年度第六人都是相當有可能的熱門。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄

商品推薦