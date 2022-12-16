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沙波尼斯君臨天下 國王徹底改頭換面

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
國王中鋒沙波尼斯本季球技更為成熟，也幫助隊友一起成長，讓國王越打越好，終於有機會躋身西區強權。 美聯社
國王中鋒沙波尼斯本季球技更為成熟，也幫助隊友一起成長，讓國王越打越好，終於有機會躋身西區強權。 美聯社

沙加緬度國王今年球季有很大很大不同，打法、比賽內容、用人輪換、競爭力幾乎煥然一新。這一切都得歸功於第一年執教國王的教練布朗(Mike Brown)，布朗不打精英籃球，他的「10人輪換」，採取六名輪換主力+四名角色奇兵，給更多年輕球員發揮空間，全隊沒有人上場時間超過33分鐘，體能出色，衝擊力十足，後衛福克斯，射手赫爾特、得分後衛蒙克都打出生涯最佳一季。

改頭換面後的國王

1、全隊只有一名30歲球員前鋒巴恩斯，其他都在28歲以下，核心主力超級年輕。

2、戰績15勝12敗勝率5成56，西區第七，超過預期。

3、進攻效率排第六，助攻排第六，這是近10年來國王最佳表現。

4、投籃命中率4成87，是國王近10年最出色進攻效率。

5、除非無法預期重大傷病，國王今年拿下西區季後賽機率很大。

國王總教練布朗用人大膽，調度靈活，讓團隊得分衝上全聯盟第二高，球隊戰績則排名西區第七。 美聯社
國王總教練布朗用人大膽，調度靈活，讓團隊得分衝上全聯盟第二高，球隊戰績則排名西區第七。 美聯社

除此之外，26歲213公分中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)正在完美詮釋國王角色，他是沙加緬度國王攻防核心，全隊最重要支柱，沙波尼斯不僅是戰術核心，更是國王學習打好防守最重要那道防線。

沙波尼斯父親220公分老沙波尼斯(Arvydas Sabonis) 1986年NBA新人選秀會被波特蘭拓荒者選中，由於未滿21歲不符當年選秀規定沒能順利加入NBA。老沙波尼斯一直到1995年31歲，拿過多次歐洲最佳球員、贏得無數功勳才順利旅美加入拓荒者。1996年以32歲高齡入選NBA新秀第一隊。

比功勳、生涯成就、籃球分量，沙波尼斯當然不如老沙波尼斯，但現代籃球打法、趨勢顛覆太多傳統，速度、小球、三分球帶動快速反擊，一大四小布陣，大範圍壓迫防守，已經成為現代籃球和NBA主流趨勢。

沙波尼斯已經不像是老爸那樣的傳統中鋒，他的打法完全跟上現代NBA的潮流，防守具壓迫性，快速反擊能力強，必要時也能出手投三分球。 美聯社
沙波尼斯已經不像是老爸那樣的傳統中鋒，他的打法完全跟上現代NBA的潮流，防守具壓迫性，快速反擊能力強，必要時也能出手投三分球。 美聯社

沙波尼斯跟他老爸一樣，戰術素養一流，傳球、投籃、閱讀比賽無一不精。國王今年能打出流暢好看團隊，展現犀利攻防球風，並且打出5成5以上勝率，沙波尼斯在禁區建立最後一道防線，進攻端高位策應、低位背框、擋拆跟進、二波籃板無藝不精。

沙波尼斯全能球技和七呎身高，讓教練布朗更好用人、調度，他給了兩名203公分前鋒巴恩斯、墨瑞更大發揮空間，不會被錯位打點，同時也讓國王一群後衛可以更多無球跑動，沙波尼斯高效掩護和出色傳球，為一群後衛射手創造更好出手空間。

今年場均17.3分、11.3籃板、6.4助攻，沙波尼斯助攻全隊第一，比主控福克斯5.4助攻還多，投籃命中率6成1，三分命中率3成8，雙雙締造生涯新高，國王教練布陣用人，進攻戰術設定，防守擴大壓迫策略，完全建立在沙波尼斯近乎完美的球技和身材優勢。

沙波尼斯(中)的場均籃板在國王排名第一，得分僅次於福克斯、但助攻次數竟然比福克斯還要更多，已成為球隊的真正核心！ 美聯社
沙波尼斯(中)的場均籃板在國王排名第一，得分僅次於福克斯、但助攻次數竟然比福克斯還要更多，已成為球隊的真正核心！ 美聯社

低位能持球牽制，吸引包夾，關鍵作用有如馬刺中前鋒鄧肯，外線出手穩定，跳投能力在水準以上，三分命中率3成8，足以扮演拉開空間長人，防守端一對一對位、協防能力、防守觀念都是聯盟防守一線水平，沙波尼斯讓國王「一大四小」陣容進攻得分像水銀洩地，協防對位更加嚴謹。

「做為一名中鋒，沙波尼斯為隊友和團隊做出最多犧牲，他每場比賽只出手10.2次，全隊排第四，他應該要每場比賽至少出手15次，在低位攻擊，賺到更多罰球和得分，但他選擇為隊友創造更多空間和出手機會，這就是身為球隊領袖底氣」國王教練布朗為沙波尼斯重新定位，隨著團隊默契逐漸完整，布朗希望沙波尼斯可以打出場均22分、11籃板表現，負責更多決定勝負關鍵球。

從NBA角度和現代籃球打法看，沙波尼斯球技、能力和作用一點都不輸老沙波尼斯，他在小球趨勢和三分世代更貼近籃球現況，更適合現代籃球和NBA。

沙波尼斯具備傳統中鋒、長人背框技藝，同時擁有極高籃球智商和戰術素養，還有一手漂亮投籃能力，正在帶領國王重返季後賽，也成為沙加緬度真正的「國王」。

NBA專欄 NBA 國王 沙波尼斯 巴恩斯

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