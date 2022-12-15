千賀滉大合約物超所值 大都會聰明又划算的投資

軟銀王牌千賀滉大在日職打滾11個賽季後，終於如願進軍大聯盟，並以5年7500萬美元的合約加盟大都會隊。對於一位兩年前才拿下洋聯投手三冠王，且今年創下生涯最佳1.94防禦率的日本王牌來說，這樣的合約價碼是比預期低了些，大都會可說是賺到了。該怎麼說呢？比較一下過往一支球團網羅一位日本球星所需的花費就知道。

千賀滉大在日本職棒累積了87勝44敗、2.59防禦率、1089局、1252三振的頂級成績，生涯三振率高達10.3，保送率則為3.4。他曾二度拿下洋聯三振王，且曾以855.1局的速度，打破野茂英雄最快達成生涯1000次三振的洋聯紀錄。他的速球均速可達96英里，最快更可破百，拿手球種還被稱為「鬼之指叉球」，另還有卡特球與滑球搭配運用。真要挑剔千賀的缺點可能只有控球，他的保送率3.4略高，且有兩年保送數是洋聯最多。

無論如何，千賀滉大都是近年日職少見的頂級王牌，上一位與他等級相近且挑戰大聯盟的日職王牌投手是2019年加入水手隊的菊池雄星，若不算二刀流且異於常人的大谷翔平，再上一位就要回溯到2016年加盟道奇的前田健太了。菊池在西武隊8年通算防禦率為2.77，三振率與保送率分別是8.0與3.3，成績顯然略遜千賀一籌，但他當年得以與水手簽下4年5600萬的合約，若加上600萬的簽約金，他可拿到6200萬，如此一來年均薪1550萬也高於千賀的1500萬。此外水手還要付1028萬的入札金給西武，大都會則完全不用付軟銀任何一毛錢，因為千賀不需要透過入札制度挑戰大聯盟。若考量到四年來的通貨膨脹及入札金與簽約金的因素，對比菊池的合約與水手所需付出的代價，大都會可說是以超值的價碼網羅到千賀。

菊池雄星在日職的表現略遜於千賀滉大，大都會簽下千賀的花費也比水手簽下菊池更為合算，怎麼看大都會這次都是賺到了。 美聯社資料照片

若再比較近兩季二位頂級日本野手的合約，恐怕更顯得千賀滉大的合約被嚴重低估。上季鈴木誠也以5年8500萬加盟小熊隊，且附帶500萬的簽約金，小熊還須支付1463萬的入札金給廣島。上週紅襪隊給吉田正尚的價碼更上看到5年9000萬，且要付給歐力士1540萬的入札金。鈴木誠也的合約若加上簽約金，其實與吉田正尚一樣都是5年9000萬，年均薪都是1800萬，同時也高於千賀滉大的待遇。至於日職投手和野手誰挑戰大聯盟成功的機率較高，相信大家都知道是投手遠高於野手，且投手表現超乎身價的例子不勝枚舉，包括前田健太、達比修有、岩隈久志、黑田博樹、上原浩治甚至陳偉殷等人在大聯盟的第一份合約對球團來講都相當划算。至於野手，過了這麼多年挑戰大聯盟稱得上成功的還是只有鈴木一朗和松井秀喜。

此外千賀滉大得到的合約年均薪也不如自由球員排名與他差不多等級的投手。根據fangraphs今年的自由球員排名，千賀滉大是位居第18，泰隆(Jameson Taillon)與沃克(Taijuan Walker)則分別為第21與22，而泰隆是以4年6800萬加盟小熊，沃克則以4年7200改披費城人戰袍，兩人的均薪都高於千賀，但以發展性來看，首度挑戰大聯盟的千賀後勢是比較看漲的，

沃克過去是有名的「痛痛人」，但本季剛好在合約年投出12勝5敗、防禦率3.49的生涯最佳成績，球季結束馬上被費城人挖走。以穩定性和發展性來看，大都會找來千賀滉大應該是更好的選擇。 歐新社資料照片

至於千賀滉大為何願意以這樣的價碼加入大都會。據傳教士隊開的價碼是更好的，但大都會給的合約在第三年可跳脫，且附帶不得交易條款，顯然這點對千賀較有吸引力，也讓大都會得以賺到這筆。

今年季後持續大撒幣的大都會隊，在走了狄葛隆(Jacob deGrom)、貝希特(Chris Bassitt)與沃克之後，輪值原班人馬只剩薛則(Max Scherzer)與卡拉斯科(Carlos Carrasco)，於是他們迅速連補塞揚獎巨投韋蘭德(Justin Verlander)及昆塔納(Jose Quintana)，千賀滉大則是他們最後一塊拼圖。大都會分別以8年1億6200萬與5年1億200萬重簽外野手尼莫(Brandon Nimmo)與終結者迪亞茲(Edwin Diaz)，韋蘭德的價碼更高達2年8667萬。相較之下千賀滉大的合約負擔就沒這麼重，接下來就看他能否真能投出超值的成績了。

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