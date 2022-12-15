高中棒球沒公費怎麼招生？ 鶯歌、三民、興大優勢評析

高中棒球隊為了招攬國中好手，多數都有公費生名額，對於提升戰績幫助不小，但也有少數球隊沒有公費生或是數量相當少，在招生上要如何突顯自家優勢，吸引不錯的選手就讀呢？

鶯歌工商

鶯歌工商2010年在新北市政府支持下成立棒球隊，鶯歌工商近年成績表現亮眼，令人很難想像這是一支完全沒有公費生的球隊，總教練王傳家坦言，沒提供公費，確實不好招生，尤其是球隊成立初期，先靠自己跟當時教練鄭昌明在職棒的名氣打知名度，現在則以成績來證明，「國中不好不代表高中不好，像是當初劉致榮也沒人知道他。」

王傳家說，首先將訓練、住宿環境弄好，還有課綱、師資，「職棒經歷的教練團可以做傳承」，邀請選手來學習，而近年學校從傳統體育班轉型成技術型體育班，除了棒球外也重視文科，「我們學校文科強，像是資訊、美工、日文，學科多元化，讓運動人才多專長學習，學校本身對運動員有規範，學科不及格或是被記過不能參賽。」

儘管鶯歌工商沒有公費，但有和成HCG長期贊助，球具方面不需擔心，也有拿獎學金的機會，「基層棒球就是燒錢」，王傳家坦言，贊助商的支持讓教練不用太苦惱相當重要，鶯歌工商用意在培育出內外兼修、優秀的運動員，把環境弄好，提倡使用者付費，「現在少子化，加上家長教育水準提高，除了術科，學科也注重的話，家長不會怕花錢，只要他們認同教育理念。」

三民高中

三民高中重視選手未來規劃。 聯合報系資料照片

嚴格來說，三民高中不算有一般認定的公費生，而是由總教練張榮勳透過友人募款，捐助學校棒球隊使用，每年約有1、2人，視募款情況而定，大多會給家境清寒、有潛力的選手。

張榮勳坦言，公立學校沒有這項名目編列費用來招生，大多只能透過捐款贊助方式，因此無法有太多名額，不過三民高中在校內就有完善的棒球場，宿舍也在球場旁邊，安全、便利性好，是招生優勢之一，且重視選手未來規劃，讓家長較安心。

「高中端是打棒球最重要的環節，因為銜接到就業、大學」，張總指出，台灣棒球的餅不大，在選手高二、三時就會跟他們討論，未來念大學用的到的科系或協助他們找一技之長，依照選手的屬性跟意願去安排。

興大附農

興大附農教頭廖宏淵認為「機會比別隊多，想學比較重要」。 學生棒球聯盟資料照片

近十年沒有公費生的興大附農，今年首度有兩個公費生，這是透過中興大學校友會會長蔡其昌協助下牽成金主，但近年招生較為困難是不爭的事實，總教練廖宏淵認為，認同興大附農棒球隊理念的選手再來，有緣不勉強。

興大附農傑出校友不少，張進德、張育成等張家兄弟是最大招牌，不過近十年無公費生，廖宏淵說，曾經積極招生，但被選手放鳥，現在心態轉變，希望肯學的選手再加入就好。

「機會比別隊多，想學比較重要」，廖總提到，興大附農最大優勢就是有機會，學校沒有很大成績壓力，希望學生不要學壞就好，因此球員學業成績沒達到一定要求或是被記過就會被禁賽，藉此來規範。

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