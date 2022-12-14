中職／富邦多位老將戰力外 小心別讓三寶事件重演

中華職棒每年球季結束，最後的重大事件就是提交60人契約保留名單。今年12月9日是放榜日，又有令球迷詫異的結果出現。面臨中職世代交替的潮流，許多老牌球星自己會面臨退與不退的抉擇，球隊也會猶豫有限的名額要留給年輕人還是老將，其實早就預料可能很多資深球員會被迫離隊，不過這次的名單中有不少具戰力的球星被列入戰力外，跌破球迷眼鏡。

富邦悍將過去總是在季末特別會搶鋒頭，沒有意外地今年又是被熱議的焦點，他們的戰力外名單17人中，確定張耿豪及高孝儀等9人被釋出、詹智堯專職教練、周奕丞轉任球隊翻譯、林憲章回歸訓練員。不過焦點在於陳鴻文、王躍霖、林琨笙、林益全、高國輝等5位球員，球隊表示將持續與球員本人及經紀公司討論續約，或轉任其他職務。相較於其他球隊公布名單後，多是直接說明部分球員將簽回，但從悍將這幾位球星的反應，看起來並沒有與球團取得共識，未來走向還是未知數。

這麼大規模的球星戰力外，讓球迷們首先想到2017年中信兄弟的冰風暴事件。當年下半球季開始，兄弟將部份主力球員下放二軍，之後打台灣大賽也沒有讓他們入選名單，就已經引起球迷議論紛紛。球季結束後球隊更一口氣釋出蔣智賢、張正偉、陳鴻文、鄭達鴻、林煜清及林克謙等人，是史上最大宗的球星戰力外事件。後續雖有球迷抗議，但球隊對他們都各有不同解釋，包含不符戰力、私德問題等，加上球隊還有彭政閔等支柱，因此並沒有造成其他連鎖效應。

陳鴻文、林益全及高國輝，雖然今年出賽銳減，但尚不至於不符戰力；林琨笙同樣鮮少有出賽機會，但在捕手功力越顯重要的年代，他仍應有一席之地；王躍霖更是季中悍將用楊彬及楊晉豪兩位潛力球員，與林澤彬一起被交易過來，若不符戰力何必進行這樁買賣？加上球隊預留未來合作的伏筆，代表沒有私德的問題。因此原因可能就只會有兩點：其一是球隊想要大步世代交替邁向年輕化；其二是因為他們領高薪卻貢獻低，戰力外之後，減薪幅度可以不受限制。

林益全(左)、高國輝(右)當年扛下義大犀牛的中心打線重任，沒想到在悍將卻是淪落到戰力外，老將的際遇不禁令人唏噓。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年另一波操作，有大批教練不續約，包含打擊、投手、守備及體能教練都出缺，據球團說法似乎還未確認接手人選，因此球隊所說轉任其他職務，不無可能是要勸退幾位球員。另一方面球團保留續約選項，卻不像其他球隊先跟難易度較低的年輕球員談好，而是選擇高難度，冒著資敵的風險，找有經紀公司的老將談，最有可能的原因就是要談減薪，因為富邦金控正歷經史上單月最大虧損，富爸爸少賺，當然要撙節開支。

資深球迷對於這波因應年輕化、大動作處理老牌球星的操作，可能會想到2004年統一獅隊「三寶事件」的慘痛教訓。當年獅隊為了破釜沉舟，決定大動作整頓球隊，一口氣釋出多達7位球員，其中包含多年來勞苦功高的羅敏卿、陳政賢及曾智偵等三位老將。這之中除了曾智偵有辦過引退儀式，曾轉任總教練後復出，其餘兩位都還是當年的主將，與現今悍將的狀況一樣，沒有人會料到是戰力外。

統一當年同樣為了年輕化，大刀亂羅敏卿(右)等老將，引發獅迷群起抗議，最後吃了不少苦頭，連集團老總都出面致歉。從歷史中學教訓，富邦悍將應該要更小心處理。 聯合報系資料照片

當年獅迷對球團的說法十分不領情，畢竟獅隊三寶替球隊打下多次冠軍，豈能隨意用戰力外處理。這場風波快速延燒，最後統一企業總裁林蒼生都要親自出馬向球員致歉，並用教練合約留人，但最後僅留下陳政賢及曾智偵，羅敏卿則是不願意退休而轉戰誠泰。因為這次的經驗，統一獅後來變得更有人情味，讓許多老將可以繼續留隊打拼。雖是亡羊補牢，為時未晚，不過球迷可是流失不少。

悍將老將戰力外的風波，至今球迷仍是霧裡看花，雖然經紀公司有緩頰表示悍將球團很有誠意，但球員幾乎狀況外的反應似乎更真實。目前傳出已經有球團在研擬是否出手網羅，其中又以先發及牛棚兼具的陳鴻文最有可能被搶走，富邦悍將則還沒有進一步的動作。

這些資深球星在戰力上的貢獻度確實不如以往，但不應該完全抹滅他們長久以來的付出。他們仍是有經驗，可以穩定軍心，仍是許多球員的典範，直接戰力外宣告實在太殘酷。富邦後續應該要小心處理，畢竟支持這些老將的球迷可不少，別最後賠了夫人又折兵，拱手把戰力、票房都一次送其他隊。

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