日本做好經典賽重返榮耀準備 台灣先看史上最強啦啦隊

各國職棒季後賽結束已一個多月，在下個職棒賽季開始之前，還有一項重要的國際一級賽事，那就是將於2023年3月舉辦的世界棒球經典賽(WBC)，由於疫情關係，明年的第5屆距離上一次的17年已6年，經過這麼久的等待，加上是職棒層級的國家對抗，強度會比奧運及世界12強棒球賽來得更高，也更令人期待；而從季末開始，各國就陸續公布參加選手名單，只見一位又一位大聯盟的強打者、全壘打王、王牌投手、守護神都宣布加入所屬國家代表隊，可以說是WBC霸主的日本也不甘示弱，同樣有多位現役大聯盟好手表明意願，將成為日本武士的一員。

首先是在11月中宣布加入日本隊的大谷翔平，大谷無疑是近幾年知名度最高、成績最好、也最受注目的亞洲球員，二刀流的他今年在天使先發28場，拿到15勝9敗，166局的投球中被打出124支安打，投出219次三振，防禦率只有2.33，WHIP則是1.01；野手部分則是出賽157場，586個打數打出160支安打，外加34轟、95分打點，連續兩年在投打方面的好表現已經證明他是現今世上最強的二刀流。

大谷翔平是當今世上最強的二刀流球員，確定將會加入經典賽日本隊。 路透社

大谷在日職未曾同隊過的火腿學長達比修有，接著在12月初也宣布加入日本隊，達比修在12年轉戰美國至今已10年，近兩年在教士都先發出賽30場，今年還投出平個人大聯盟生涯最多的16勝，194又2/3局僅被打148支安打，投出197次三振，防禦率3.10，WHIP是比大谷更優異的0.95，達比修曾在08年北京奧運及09年的第2屆WBC中兩度代表日本出賽，但自從去美國後就沒有再打過國家隊，這次他與大谷連袂決定加入日本隊，與曾擔任過火腿監督的栗山英樹出任國家隊監督也有一定的關係。

赴美後不曾加入日本國家隊的達比修有，明年也會代表日本打經典賽。 路透社

幾天後，今年才轉戰大聯盟的鈴木誠也也公開加入日本隊的消息，他本季在小熊出賽111場，397個打數打出104支安打，有14轟、46分打點，打擊率是2成62，以剛去美國第一年的成績來說算是不錯了，他在IG上宣布時還希望能將栗山監督「胴上」，可見得栗山日前去美國積極遊說起了很大的作用。

今年第一年打大聯盟的鈴木誠也(右)也會與達比修有(左)一起加入日本隊。 擷圖自達比有修推特

日本真的是WBC的霸主，前兩屆都拿下冠軍，雖然未能3連霸，但最近兩屆也都打進4強，且都拿到第3名，可以說只要有出賽一定都能站上頒獎台，06年的首屆，當時陣中有大塚晶文及鈴木一朗兩名現役大聯盟球星；09年則有續戰的一朗、紅襪的松坂大輔、水手的城島健司、光芒的岩村明憲及小熊的福留孝介等5名大聯盟現役球員，第3屆並無大聯盟選手，第4屆也僅有效力太空人的青木宣親，雖說隊中的大聯盟球員多寡與成績好壞沒有絕對關係，但從栗山監督積極奔走美國去邀請大谷等人加入國家隊，就可看得出來日本對WBC的重視以及想要奪回冠軍的渴望，而日本在11月也已進行了4場對國內外球隊的強化比賽，代表隊的成員雖然不見得會入選國家隊，但基本上都在觀察名單中，明年2月底及3月的熱身賽也已公告比賽日程。

反觀台灣，高居世界棒球排名第2名的台灣，在這4屆WBC的成績卻十分不理想，首屆是第11名，第2屆是第14名，13年的第3屆好不容易在自己國家的預賽中以分組第2名闖進8強，卻在複賽2戰皆墨，最終只獲得第8名，但已是歷年最佳名次，上屆在預賽又1勝難求，回到第14名，也或許因為歷年來台灣在這項代表各國職棒強弱的賽事都無法獲得好成績，因此重視程度並不如其他各國，甚至於在各國陸續公布參加名單，展現棒球國力的同時，台灣的50人大名單卻因故無法公布，當然，也不是說一定要公佈50人名單，但畢竟職棒層級也是一場秀，從一開始的50人名單，到1月初的35人集訓名單，以及2月的最終參賽名單，每一個階段都是漸漸炒熱話題的過程，甚至可以刺激票房及周邊買氣，名單中如果有些球迷平常不太熟悉的旅外球員，還可以趁這段時間趕快去了解。

不過沒關係，台灣還有全世界最強的啦啦隊，從11月底公布首波名單後就引發了不少的討論度，最終名單在上週確定，有中信的峮峮、貴貴、短今、Paggy、妮可；樂天的林襄、孟潔、Yuri、籃籃；統一的艾璐、Yuki、瑟七、Faye；味全的心璇、小映、賴可、琪琪；以及富邦的丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹，共21名女孩組成WBC的最強啦啦隊陣容；藉由啦啦隊而不是場上球員來吸引球迷的關注及進場的現象，在這幾年的中職有越來越上升的趨勢，這次也成功帶起話題，在球員名單不公布，無法帶起球迷期待的情形下，這或許是不得已的行銷手法，只是對於台灣在國際上棒球賽事的實力及成績並不會有太大的幫助。

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