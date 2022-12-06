世足瞭望／克羅埃西亞PK大戰3：1勝日本 粉碎藍武士通往8強美夢

卡達世界盃16強淘汰賽，E組首位出線的「藍武士」日本對上F組第二位晉級的「格子軍團」克羅埃西亞，兩隊在這場比賽如外界所預料踢得難分難捨、勢均力敵，日本在上半場就率先取得本次賽會中的首度先馳得點，但克羅埃西亞也發揮他們的奮戰精神在下半場就早早進球追平，雙方一路鏖戰到延長賽120分鐘仍無法分出勝負，最終克羅埃西亞在點球PK大戰以3：1獲勝，不僅離重返決賽更進一步，也粉碎了藍武士隊史首度踢進世界盃8強的美夢。

日本隊森保一（Hajime Moriyasu）總教練在本場比賽排出3-4-3陣型，進攻上還是仰賴球員在邊路發揮速度上的優勢來突破對手防線，同時兩名邊路中場承擔了攻守兩端的重要任務，由於在場上的覆蓋空間較為廣闊，除了體力上的考驗，也得避免攻守轉換時機在陣型上產生較大的漏洞，同時考驗著球員對比賽的閱讀智慧。

克羅埃西亞達利奇（Zlatko Dalic）總教練則採取4-1-2-3陣型，進攻上仰賴「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）做為戰術指揮的大腦，搭配另外兩名中場防守悍將布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）及科瓦西奇（Mateo Kovacic）發揮「保鑣」的功能，協助莫德里奇對較缺乏進攻創意的鋒線提供穩定傳輸。

上半場比賽克羅埃西亞掌握了絕大部分的控球時間，由於日本採取三後衛的陣型，克隊在前半段幾次突破日本防守漏洞殺進禁區，卻都無法把握住起腳攻門的機會，屢次遭到日本後防及門將權田修一（Shuichi Gonda）巧妙化解。

日本隊在比賽前段踢得較為保守，主要採用穩守反擊的戰術，待對手大舉壓上進攻後，藉由瓦解對方攻勢再利用速度從邊路推進行反擊。上半場哨音響起前的第43分鐘，堂安律（Ritsu Doan）開出角球後從右邊路起左腳對禁區進行吊傳，吉田麻也（Maya Yoshida）伸腳一碰將球送到前田大然（DaizenMaeda）身邊，前田在6碼線內射門為日本隊攻下首分，也是他們在本屆賽會首度比對手更早進球取得領先。

兩隊在中場休息後沒有立即進行人員調度，落後的克羅埃西亞在下半場第55分鐘就有所斬獲，洛夫倫（Dejan Lovren）起大腳往禁區前緣吊球，佩里希奇（Ivan Perisic）在後點位置12碼附近躍起頭錘攻門，皮球順勢飛入門將左側死角，為格子軍團扳平比數。

比賽回到原點後，兩隊競爭陷入膠著，雖然都在門前有過數次射正機會，但防守上兩隊靠著絕佳的團隊默契讓對方的傳導陷入不順，最終只能帶著1比1的平手局面進入延長賽。

克羅埃西亞於延長賽第99分鐘將中場核心莫德里奇及科瓦西奇換下，改由另一組中場陣容馬耶爾（Lovro Majer）及弗拉西奇（Nikola Vlasic）上場接替指揮攻守全局，日本雖然也在第106分鐘換上神奇小子田中碧（Ao Tanaka），但兩隊的人員調度仍無助打破僵局，團隊戰力從小組賽磨合到淘汰賽日臻成熟，彼此都使盡全力在阻斷攻勢，令雙方在運動戰的最後階段只能受困在中場進行激烈的球權爭奪。

日本在PK大戰僅踢進1球，被克羅埃西亞門將利瓦科維奇擋下3球，最終日本以1比3落敗，無緣8強。美聯社

日克兩隊鏖戰120分鐘後仍以1比1握手言和，只能以殘酷的12碼點球PK大戰來決定通往八強戰的門票獎落何方。先踢的日本隊前兩點南野拓實（TakumiMinamino）及三笘薫（Kaoru Mitoma）都沒能頂住壓力，沒有踢出應有的角度及速度，遭到克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）連續撲出，反觀克羅埃西亞前兩點弗拉西奇和布羅佐維奇接連成功破門，成為雙方在PK大戰早早分出勝負的最大關鍵。終場，格子軍團就靠著帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進致勝分，在PK大戰以3比1擊敗日本取得8強門票。

日本隊雖然無法在這次賽會擠身最後8強創造歷史，但接連擊敗德國、西班牙等傳統強權，已帶領日本足球甚至亞洲足球見識到另一番新景色，可謂雖敗猶榮。上屆亞軍克羅埃西亞雖然靠著堅實的團隊戰力前進到半準決賽，但這場比賽可看出他們現階段在鋒線上缺乏能將攻勢轉化為有效射門的人才，若想走得更遠，前鋒在進攻端上適時挺身而出或是中場球員把握後點插上的時機踢出致命遠射，將是面臨下一階段強敵取勝的必要條件。

商品推薦