鵜鶘天降神兵 神偷怪盜阿夫拉多狂砍38分

常看NBA球迷都不一定會認得這個球員，183公分鵜鶘後衛阿夫拉多(Jose Alvarado)，在NBA他還是無名小卒。但如果提起他在NBA高光時刻，「躲在底線角落，當對手底線發球同時突然竄出，抄走接應球員手裡的球，引發全場騷動、尖叫」，你一定很快就會記得「哦！我知道那個矮矮後衛，他很神奇偷走老鷹後衛楊恩和湖人詹姆斯的球」。

NBA「神偷怪盜」阿夫拉多不只是靠街頭鬥牛雜技，躲在底線一角、突然竄出抄截偷球這樣的旁門左道成名，他的糾纏防守，對位能力，三分冷箭，更重要的是幫助隊友和團隊更好的籃球意識，被所有人低估忽略。

12月5日鵜鶘主場對金塊，鵜鶘兩名主力前鋒英格倫、小前鋒瓊斯都缺陣，但阿夫拉多從板凳挺身而出，上場27分鐘砍38分，其中三分球11投8中，全場0失誤，帶領鵜鶘121：106力克金塊。

單場38分是阿夫拉多生涯新高，板凳上來砍38分是鵜鶘隊史紀錄，單場命中8記三分，也是阿夫拉多為自己生涯寫下最新輝煌。

從無名小卒變神愉怪盜，再從神偷變身天降神兵，阿夫拉多靠的不只是拚勁、玩命打球態度和出色防守，穩定投籃、優質三分火力，擅長靠防守打亂對手節奏和布局經常性神來之筆，阿夫拉多簡直是天上掉下來的禮物。

阿夫拉多(左)場均得分只有10分左右，但是他的偷球技巧卻是相當有名，雖然場均上場時間約只有21分鐘左右，但每場有1.2次的抄截。 美聯社

阿夫拉多把角色球員和奇兵詮釋到淋漓盡致

他能扮演第一替補控球，組織、偷襲、突破、命中三分，提供攻防火力和戰力元素。他也能扮演第二替補控球，不計較上場時間和角色，稱職融入團隊。如果先發主控缺陣，阿夫拉多同樣可以挺上先發，今年球季阿夫拉多出賽22場，其中6場先發，非常稱職。

今年球季場均8.7分、3.4助攻，投籃命中率4成6，三分命中率3成5，阿夫拉多的表現和奇襲能力是鵜鶘板凳最可靠戰力。

阿夫拉多(中)眼明手快，傳球功力也不差，逐漸站穩鵜鶘第六人位置。 美聯社

2021年NBA落選新人阿夫拉多，儘管他在喬治亞理工大學曾經當選ACC聯盟最佳防守球隊，大學時代是喬治亞理工絕對主力。但183公分打控球，阿夫拉多在NBA很難獲得球探重視，由於身高、對位和天賦考量，這也是他落選主因。

很多球迷或許不懂，因為NBA183公分矮後衛比比皆是，為什麼阿夫拉多在新人選秀會如此被低估和忽視。原因是：喬治亞理工除了釘人防守，絕門防守武器就是區域聯防(3-2或2-3變形)，這樣的防守陣式和戰術體系，阿夫拉多的身高、對位問題幾乎不會被凸顯和打點。但NBA完全不同，更多人釘人，更多一對一，更高強度對抗和身材對位，183公分，個人數據更不起眼阿夫拉多落選也不意外。每支球隊都被他的身高和對位能力給擔誤。

2021年夏天阿夫拉多跟鵜鶘簽下雙向合約，但上半季大多時間都在鵜鶘發展聯盟球隊打球。2022年3月阿夫拉多開始展現他猛暴式表現和神奇怪盜本事，對老鷹、馬刺兩戰，阿夫拉多又偷又抄又搶又投，對位一對一防守，經常搞得對手主控不知所措，節奏盡失，尤其是防守端神偷本事，他阿夫拉多經常像穿著隱形衣一樣神出鬼沒，令人防不勝防。

2022年3月底阿夫拉多用紮實防守、三分冷箭和改變比賽奇兵能力說服鵜鶘，球隊跟他完成一分四年650萬美元合約，儘管其中只有一半有保障，但阿夫拉多證明自己屬於NBA。

阿夫拉多展現真實力，他靠的不只是拚勁和努力，也不只是躲在底線偷襲抄截的街頭鬥牛雜技，他能融入團隊，打出個人特色，同時幫助隊友成就團隊，讓鵜鶘教練在用人、輪換、戰略調整毫無後顧之憂。

24歲阿夫拉多已經不是NBA無名小卒，他是NBA神偷怪盜，是鵜鶘各種神奇創造者，改變比賽最佳奇 兵，貨真價實的NBA球員。

商品推薦