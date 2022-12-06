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湖人三巨頭效應發揮 近10戰拿8勝有望衝擊季後賽

聯合新聞網／ 陳光立
湖人隊能走多遠，端視三巨頭能不能磨合成形，自從衛少板凳出發、戴維斯打出氣勢後判若兩隊，從敬陪末座的重建隊伍升級成季後賽熱門勁旅之一。 擷圖自湖人官方推特
湖人隊能走多遠，端視三巨頭能不能磨合成形，自從衛少板凳出發、戴維斯打出氣勢後判若兩隊，從敬陪末座的重建隊伍升級成季後賽熱門勁旅之一。 擷圖自湖人官方推特

在過去兩個賽季裡，詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）組成的湖人三巨頭，很難擺一起同時上場。我們可以說，這是一支看似星光燦爛、內容卻像在重建的隊伍，人們多半討論制服組該如何交易，從沒關注這三人能不能把湖人隊變更好，直到2022年11月13日起連戰皆捷，12月4日再以130：119打敗華盛頓巫師隊，最近10場拿下8勝2敗。

湖人隊本季到底能走多遠？往好處想陣容沒傷病，打得好、打不好純粹是磨合問題，只要無人缺席就有希望，最重要是三巨頭能不能共存。我們回顧一下，三大巨頭開季至今共打13場球、192分鐘，這算是好消息，要知道2021-21賽季三人在一起的比賽只有21場，總共打了393分鐘。無意外的話，本季應可衝破這個數字。

三人組合共34場比賽的時間很短，還要適應兩種教練體系，其中包括一些中途傷退的球賽，上周五打敗密爾瓦基公鹿隊，詹姆斯賽後接受訪問，直言他們仍需時間學習搭配，此役是三人組合至今最佳內容：詹皇個人貢獻28分、8個籃板、11次助攻，戴維斯是44分、10個籃板、3個火鍋，而板凳出發的衛少有15分、7個籃板、11次助攻，最重要失誤數是「零」，這代表彼此默契絕佳、戰術執行流暢，才能在如此高效之餘還不失誤。NBA上一次單場10次以上助攻、零失誤，要回溯到2011年3月30日。

湖人與公鹿隊之戰，詹皇(右)與衛少(左)打出絕佳搭配，兩人合計22次助攻零失誤，此為聯盟2011年以來首次出現的紀錄。 歐新社資料照片
湖人與公鹿隊之戰，詹皇(右)與衛少(左)打出絕佳搭配，兩人合計22次助攻零失誤，此為聯盟2011年以來首次出現的紀錄。 歐新社資料照片

媒體過往看衰詹姆斯和衛少同時上場，兩人需要大量球權、角色重疊，進攻時阻礙球的流動。上周五兩人意外演出完美搭配，合力送出多達22次助攻沒失誤，要知道公鹿隊是聯盟數一數二的防守勁旅，能讓球流動如此順暢，是一項了不起的成就。此外，詹姆斯與戴維斯亦能在外線重挫對手，三分線外共9次出手投進5球。

當然，最關鍵還是11月開始爆發的戴維斯，截至美國時間12月3日的前八場命中率高達63％，4日對巫師隊更繳出生涯次高55分，此役命中率是73％，外帶17個籃板、3個火鍋，這是令人難以置信的MVP等級表現，27次出手投進18球高命中率刷了44分，滾燙手感的戴維斯無人可擋。 加上詹姆斯接管第四節，關鍵出手拉開差距，彷彿湖人隊每一位均找到定位，老詹、AD和衛少在第四節一共拿32分，其中詹、戴二人包辦28分，衛少關鍵時刻表現功不可沒，精彩的三星匯聚放倒公鹿隊。

隨著中鋒戴維斯(前)打出主宰性，湖人在過去10戰拿下8場勝利，包括4日在客場痛宰巫師11分，戴維斯單場砍下55分。 美聯社
隨著中鋒戴維斯(前)打出主宰性，湖人在過去10戰拿下8場勝利，包括4日在客場痛宰巫師11分，戴維斯單場砍下55分。 美聯社

上周五與公鹿隊之戰，是三巨頭合體至今最令人印象深刻的代表作，尤其在客場打敗聯盟最好的一支隊伍。當然，媒體與球迷都期待這只是開端，而不是曇花一現，往後東岸之旅還有硬仗，將對上克里夫蘭騎士、多倫多暴龍、費城76人等，希望這三人學到如何互補、一起打球，而不是循交易管道，找上其他人加盟延續無止盡的磨合期。

NBA專欄 NBA 湖人 詹姆斯 戴維斯 衛斯特布魯克

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