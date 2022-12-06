中職／擴編選秀游刃有「俞」 富邦真心善待新同學台鋼

味全在3年前重返中職的首次擴編選秀選進了羅華韋、廖文揚、曾陶鎔及江忠垣，前3人對味全開始在一軍出賽後有一定的貢獻度，而2022年的中職擴編選秀會議也於5日召開，會議結束後台鋼公布了今年的擴編選秀人選，分別是味全的洪瑋漢、中信的杜家明、 統一的張肇元、樂天的張喜凱，以及富邦的胡冠俞，名單一公布引發了許多球迷的討論，有不捨的也有祝福的，當然也有不滿的，到底這些球員的離開對於原球隊會有多少影響呢？

首先是張肇元，張肇元是20年統一的第8指名，20年在二軍有3成33打擊率，也有2轟，隔年是首個完整二軍球季，但打擊率僅有2成左右，沒有全壘打，整體打擊表現不佳，今年是二軍的主戰捕手，打席數是全隊第2多，打擊率2成53，4轟僅次於郭阜林，29分打點則是全隊最多，算是有打擊能力的捕手，他今年5月首次在一軍出賽，季末的2場比賽獲得先發機會，首安也出爐，但在統一有林岱安、陳重羽、郭峻偉及柯育民等多名捕手的狀況下，張肇元這幾年不太可能在一軍有大量的出賽機會，他的離開對統一的影響很小，對台鋼來說，則是有攻擊性的捕手能選，當然要先選。

張肇元是有長打能力的捕手，但近期在獅隊一軍幾乎是沒有發揮空間，轉戰台鋼對他的生涯發展更為有利。 中央社

再來是樂天的張喜凱，下勾型投手的張喜凱在19年被Lamigo以第5指名選進，去年在一軍有多達16場出賽，其中15場是先發，但他有4個月的單月防禦率超過5.0，最終拿下5勝6敗5.04防禦率，WHIP高達1.72，雖然一度成為球隊固定先發輪值，不過狀況不算穩定，控球更是大問題，75局就投出16次觸身球；今年控球更糟，僅在二軍後援出賽2場，1又2/3局就投出3次保送丟掉3分，台鋼選進來或許也是期望能幫助他再生成功吧。

去年一度成為樂天固定先發輪值的張喜凱，今年控球狀況極差，連二軍都只出賽兩場。 聯合報系資料照片

上述兩人今年對於球隊的一軍戰力幾乎毫無幫助，被台鋼選走原母隊球迷並無太多感覺，但接下來3人的討論度就大一些了。

味全是首次在擴編選秀上被選走人，最後被選的是紅88洪瑋漢，他是19年第12指名，今年雖沒被放進開季名單，但季初在二軍的打擊成績不錯，5月中被拉上一軍，上來後擔任先發打得不錯，5月單月的打擊率高達3成46，可惜月底的比賽守備時與隊友互撞，下巴因此開刀，直到9月底才在二軍開始出賽，10月初重回一軍，打擊表現卻已不若5月；在外野攻守都還待加強的味全，洪瑋漢算是個稱職的替補，甚至已在季初證明自己有站上先發的打擊能力，他被選走是比較可惜。

洪瑋漢(右)在5月時與郭天信(左)在守備時的相撞造成重傷，開刀過後影響了他的打擊表現。 聯合報系資料照片

18年棄投從打的杜家明，19年在二軍就交出3成21打擊率、1轟、40分打點的成績，20年首次以野手身份升上一軍，之後連續3季都有一軍出賽紀錄，雖然上場次數不算多，卻偶有佳作，今年在中信奪下下半季冠軍後在桃園的首場比賽，打出個人第2次的猛打賞，其中還包含生涯首轟，成為中職史上第8名同時有勝投及全壘打紀錄的球員，季後也被帶進台灣大賽28人名單中，雖然沒有上場，也算是個具有功能性的球員；不過在中信一、三壘有許基宏及王威晨固定先發，替補又有黃韋盛、潘志芳、蘇緯達等人的情形下，杜家明去台鋼並不意外。

杜家明棄投從打後在一軍偶有佳作，但守備位置被卡死，沒有太多上場機會。 聯合報系資料照片

壓軸的就是一公佈就讓富邦球迷整個炸鍋的胡冠俞，22歲的胡冠俞是18年的第4指名，是這次被選5人中最年輕的，選進時與季中被交易的楊晉豪被評為富邦未來的二遊希望，今年卻雙雙改穿他隊球衣，胡冠俞從19年開始就是二軍主力，每年都有超過100個打席，今年打擊率3成13，長打率4成25，還曾在二軍總冠軍賽開轟，對於球迷來說，是未來游擊的期待，也是因為這樣，當他被台鋼選走時，球迷的反彈力道才會如此之大。

不過今年在二軍，胡冠俞多被安排守二壘，升上一軍後出賽7場也都是擔任二壘手，可見得他已逐漸不在球隊未來游擊規劃內，而二壘前面順位選擇還有王正棠、林澤彬等人，即使他今年有一段時間在一軍，卻只有出賽7場，可見得仍無法得到教練團的信賴，在這種情況下，與其苦無上場的機會，浪費運動生命，轉隊對胡冠俞的職棒生涯可以來說是最大的轉機，以及天上掉下來的禮物，對於富邦來說，應該是要保護的人太多，只好犧牲非常不想讓他被選走的年輕球員，這對於目前戰力的影響有限，但富邦今年這幾次交易及擴編選秀保護名單的結果，送走了包括楊彬、楊晉豪及這次的胡冠俞等多位潛力新秀，對球團的長遠未來發展實在不是件好事。

商品推薦