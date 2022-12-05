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世足瞭望／姆巴佩當引擎 催出法國最強戰鬥力

聯合新聞網／ 特約作家易起民
法國對陣波蘭，法國隊球員姆巴佩攻進2球，法國最終以3比1獲勝晉級8強。 美聯社
法國對陣波蘭，法國隊球員姆巴佩攻進2球，法國最終以3比1獲勝晉級8強。 美聯社

世界盃足球賽16強法國對陣波蘭的比賽，「高盧雄雞」靠著吉魯（Olivier Giroud）的射門及姆巴佩（Kylian Mbappé）的梅開二度，以3：1擊敗波蘭，展現出衛冕的氣勢。

比賽前20分鐘，波蘭隊逼搶得非常積極，甚至有幾波壓迫差點導致法國隊後場出球失誤，門前險象環生。不過，波蘭的進攻依然是老問題，就是「只有一個」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。理論上，最好的球員應該要最接近球門，但由於隊友實力有段差距，好幾次萊萬必須親自後撤組織或拉邊傳中，球送進禁區後負責終結的反而是隊友而不是他。

上半場第37分鐘，波蘭貝雷申斯基（Bartosz Bereszynski）下底傳中，杰林斯基（Piotr Zielinski）連續兩腳射門被擋出，萊萬補射被門線救險。這次三連擊可說是波蘭全場最好的一次機會，如果進了戰局可能會有所不同。

順帶吐槽一下萊萬最後的點球，第一次罰的時候假動作太多，不僅自己節奏被破壞，球還被史澤斯尼（Wojciech Szczesny）撲出，雖然梅西罰球也被他拒於門外，但這顆點球已無關勝負，萊萬大可放鬆心情大膽去踢，罰成這樣有點愧對「神鋒」的名號。

波蘭隊球員萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。 路透社
波蘭隊球員萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。 路透社

法國方面，主教練德尚（Didier Deschamps）向世人示範，當手上有一張超級王牌時，只要能服務好他一個人，讓他踢得舒服愉快，就能激發出球隊最強的戰鬥力。

本場比賽，姆巴佩打進2球，有1記助攻；本屆世界盃，他首發4場已有5度破門，生涯已斬獲9球，超越「黑珍珠」比利（Pele），成為24歲前世界盃最多進球的球員。

姆巴佩這樣的身手，值得德尚在他身上孤注一擲，放棄了帶傷的本澤馬（Karim Benzema）；扶正吉魯化身保鑣，為他頂在前面扛住對方後衛；格里茲曼（Antoine Griezmann）替他輸送彈藥，本場送出4次關鍵傳球，本屆世界盃15次是所有球員最多；登貝萊（Ousmane Dembélé）幫他打掩護，用速度頻頻突擊，讓對手不敢過分包夾姆巴佩。

而受到如此禮遇的姆巴佩，則以新生代第一人的實力回報。他最可怕的就是風馳雷掣的盤帶，任何後衛都很難跟得上，本場比賽他有五次突破，僅比波蘭全隊少一次；此外，他助攻吉魯的表現，則展示了在禁區前沿的視野與直塞球的能力；而本場比賽的這兩顆進球，則完美體現出精湛的射術，這種射門時的自信，是巨星才有的氣質。

最後談談這支法國隊的前景，下半區的強隊較多，八強可能會遇上英格蘭。如果過了這一關，筆者看好法國將一路打進決賽。

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