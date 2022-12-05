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日職／本壘後的男人出頭天 FA史上少見捕手高行情

聯合新聞網／ Hiyan
森友哉是近年來日本職棒代表性的強打捕手，他揮別西武轉投歐力士，為洋聯戰局投下巨大變數。 擷圖自西武獅官方推特
森友哉是近年來日本職棒代表性的強打捕手，他揮別西武轉投歐力士，為洋聯戰局投下巨大變數。 擷圖自西武獅官方推特

今年日本職棒的FA市場上，包含有意往美國大聯盟挑戰的千賀滉大在內，有8名選手行使FA資格。目前已經確定行使FA並且轉隊成功的有3名選手，已經超越去年只有又吉克樹（中日→軟銀）1人的「FA枯旱期」，剛好3人都是捕手，而且都有「好薪情」，是日職史上少見的FA捕手絕佳行情。

32歲的歐力士捕手伏見寅威，以推測3年總值3億日圓的複數年合約加盟日本火腿隊。優勝球隊的主戰捕手轉戰墊底球隊，可說相當少見。然而這一份經驗值，正好是日本火腿隊相中他的主要原因。球團GM稻葉篤紀2005年行使FA從養樂多轉隊到日本火腿隊，2006年就幫助火腿隊奪下優勝，也帶有類似的效果，因此稻葉希望伏見寅威能發揮相同效應。

伏見寅威雖然生涯單季出賽數未曾超過100場，打擊平平，未曾拿過任何個人獎項，不過這兩個球季歐力士猛牛奪下太平洋聯盟優勝，以及剛拿下日本一總冠軍他都是陣中的主戰捕手，這個經驗值為他大大加分。新球季年薪伏見寅威從4,500萬日圓漲一倍以上，加上是一份複數年合約，顯見日本火腿隊球團的肯定。同時，這是日本火腿隊自從2017年的鶴岡慎也之後再度進行FA補強，當時也是捕手。主要與今年球季陣中7名支配下的捕手，只有宇佐見真吾的67場出賽較多，其他6名捕手只有清水優心的19場較多，不過宇佐見真吾是攻優於守，因此守備能力佳，具有日本一經驗、又是北海道出身的伏見寅威成為合適的人選。

伏見寅威行使自由球員權利，離開總冠軍隊歐力士回到家鄉北海道加入殿底的火腿。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團
伏見寅威行使自由球員權利，離開總冠軍隊歐力士回到家鄉北海道加入殿底的火腿。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

另一位是31歲的嶺井博希。雖然面對橫濱DeNA開出相同條件，但最後嶺井博希還是決定以4年3億日圓的條件加盟軟銀鷹隊。嶺井本季的年薪才2,700萬日圓，與伏見寅威一樣都屬於不需要補償的C等級，轉隊之後單年年薪成長將近3倍之多。

軟銀雖然擁有6度金手套獎得主的洋聯第一號捕手甲斐拓也，不過甲斐今年球季出賽130場比賽，打擊率只有0.180，後面的年輕捕手還不成氣候，因此需要有一名成熟度較高的捕手當備胎。嶺井博希今年出賽93場，5支全壘打、30分打點都是單季最佳，加上具有重要時刻適時一擊的能力，能彌補甲斐拓也攻擊力下滑的不足。

最受矚目的無非是西武獅隊強打捕手森友哉，他與歐力士簽下4年以上18億日幣大約，除了讓二連霸的猛牛軍團戰力大增，還可以填補捕手伏見寅威出走之後的捕手戰力。一旦吉田正尚確定轉戰大聯盟，歐力士的攻擊火力將可維持住不墜。

森友哉2018、2019年幫助西武洋聯2連霸，2019年他打擊率高達3成29，是史上第四位「捕手打擊王」，少了他戰力勢必受到影響，加上西武獅隊過去FA轉隊例子層出不窮，因此球團也開出大約全力留人。2022年他在西武的年薪2億1,000萬日圓，是野手最高薪，轉隊之後單年估計有4億之多，也是大漲2倍，堪稱是近年來日本職棒繼阿部慎之助之後最高薪的捕手。

歐力士近年來捕手大多採用「多人併用制」，以今年球季來說，除了主軸的伏見寅威（先發66場）、若月健矢（52場）之外，頓宮裕真（22場）、福永獎（3場）也分擔部分場次，上一次有捕手達到規定打席數已經是2013年的伊藤光（現效力橫濱DeNA）。在森友哉加入之後，先發主戰捕手勢必將以他為主，加上本季團隊得分居聯盟第四、全壘打墊底，森友哉的打擊對歐力士將更形重要。

另外，今年FA市場上最搶手的29歲火腿外野手近藤健介，其實入團當時也是一名捕手。除了日本火腿全力挽留之外，目前他已經獲得西武、羅德、軟銀等隊的大約報價，多隊都非常積極想要得到近藤健介，未來落腳何處備受關注。

棒球專欄 千賀滉大 森友哉

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