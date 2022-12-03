起死回生的完美絕殺 孫興慜和黃喜燦3秒內翻轉南韓命運

卡達世界盃H組第三輪韓國面對葡萄牙，兩隊繼2002年後再度於世界盃狹路相逢，賽前葡萄牙已於小組賽取得二連勝順利挺進16強，「亞洲紅魔」韓國隊則僅有1分積分，期待能在這場比賽取勝，上演另一齣亞洲奇蹟前進16強。

韓國隊總教練班托（Paulo Bento）雖然因前場比賽賽後對主裁判提出劇烈抗議而遭判罰紅牌禁賽，仍授意助理教練擺出4-1-2-3陣型，由孫興慜（Son Heung-Min）及李在城（Lee Jae-Sung）兩名球員在邊路大範圍的活動覆蓋，向中鋒曹圭成（Cho Gue-Sung）提供輸送。

葡萄牙老教頭桑托斯（Fernando Santos）也採取4-1-2-3陣型，與前兩場比賽不同，兩勝在手確定晉級的葡萄牙適時在這場比賽進行人員輪休，主力費南德茲（Bruno Fernandes）和席爾瓦（Bernardo Silva）等人並未先發，而是將C羅納度（Cristiano Ronaldo）安排在中鋒位置，兩翼擺出國家隊出賽經驗較少的維蒂尼亞（Vitinha）和霍塔（Ricardo Horta）擔任先發。

開賽之初第5分鐘，霍塔就接獲邊後衛達洛特（Diogo Dalot）的傳中在門前近距離觸球破門，為葡萄牙取得一球領先。面臨非勝不可壓力的韓國隊在上半場就採取高位防守，透過積極逼搶爭取更多的進攻機會。葡萄牙做為領先一方，為鞏固賽果在進球後踢得較為保守，人員多數集中在後半場防守，另韓國隊在運動戰中攻勢難以施展。

後衛金英權這一腳幫助韓國追平戰局，也才有下半場傷停補時逆襲的機會。 新華社

比賽第27分鐘韓國隊獲得角球機會，後衛金英權（Kim Young-Gwon）在門前適時起腳，幫助韓國隊追平比數，也重新點燃起全場韓國球迷及選手的鬥志。下半場起，韓國隊更迫切想掌握住比賽節奏，前場拼搶越發積極，但運動戰攻勢製造出的門前威脅性有限，反而是在定位球給予葡萄牙較大威脅。

傷停補時階段，韓國隊守住葡萄牙角球進攻後發動防守反擊，孫興慜從右路帶球一路殺到對方禁區邊緣，面對三人包夾防守，孫興慜仍然冷靜將球控制住並經過對手胯下將球傳出，替補上場的黃喜燦（Hwang Hee-Chan）也把握住這僅有的機會將球送入球門死角。

孫興慜雖然小組賽3場都沒進球，但這一球神助攻也算完成了對自己在國家隊的救贖，賽後忍不住淚崩。 路透社

可以說，孫興慜和黃喜燦兩人在3秒內一念之間將整個韓國的命運由地獄變成天堂，也是這顆價值連城的進球，向世人證明出足球的美妙：「在一場比賽中即便充滿著各種不可能，只要堅持到底便有機會在轉瞬間成就各種可能。」

時隔20年，韓國隊在世界盃上再度打敗葡萄牙，攜手稍早已晉級的日本、澳洲走向16強淘汰賽，特別是日、韓在歷經小組賽最後一輪的雲霄飛車般高潮迭起後，也許能帶著早已準備充分的自信與技術，在接下來更激烈的競爭中持續颳起這股「亞洲旋風」。