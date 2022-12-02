壯志未酬的頂尖對決 比克之戰平局兩樣情

卡達世界盃F組第三輪由克羅埃西亞對陣比利時，一邊是上一屆2018年俄羅斯世界盃的亞軍，另一邊則是該屆的季軍，兩隊都期盼自家「黃金一代」陣容能在生涯後段向象徵球界最高榮譽的大力神盃再次發起衝擊。

事實上，兩隊賽前在這個小組仍然都保有晉級的機會，但受到同組摩洛哥前一場比賽表現精彩爆冷擊敗比利時的影響，這場比賽克羅埃西亞必須至少踢和或取勝才能確保晉級16強淘汰賽，而「紅魔鬼」比利時則更加艱鉅，只剩全力求勝一途才有望延續他們在本次世界盃的旅程。

比賽開始克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）擺出4-1-2-3陣型，由布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）坐鎮後腰阻斷對手攻勢，再交由隊上大腦莫德里奇（Luka Modric）進行戰術策應；比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）則推出3-4-3陣型，由中場兩大核心「丁丁」德布勞內（Kevin De Bruyne）與「爆炸頭」維澤爾（Axel Witsel）擔任攻勢發動機，向前場的多名夥伴提供輸送。

比利時中場德布勞內(後)與克羅埃西亞中場布羅佐維奇(前)的搶球異常激烈。 美聯社

籠罩在必勝壓力下的比利時一開賽 就積極搶攻，不時透過小組配合的方式來對克羅埃西亞的防線進行滲透，但克羅埃西亞在後防線上的默契及團隊意識完全不亞於比利時這批一起踢球長大的黃金世代，上屆世界盃亞軍陣容仍有多人在陣，嚴密的防守讓比利時沒有太多的機會能對球門造成威脅。

比賽第17分鐘，克羅埃西亞的一次防守反擊造成比利時在禁區犯規，隊長莫德里奇眼看就要操刀12碼罰球對決皇馬隊友庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），主裁判在檢視VAR後改判克隊洛夫倫（Dejan Lovren）已越位在先，令比利時逃過一劫。

下半場比利時為強化進攻換上「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）和多庫（Jeremy Doku）兩名壯碩前峰，兩人也肩負起在前場衝鋒陷陣的任務，攻勢發動機德布勞內屢屢用他的精準傳球為盧卡庫和多庫這對鋒線組合製造出門前機會，然而，盧卡庫在下半場至少有5次在禁區內的破門機會皆未能把握，其中包括第61分鐘幾乎面對空門的一記射門不偏不倚正中右邊門柱、幾次機會下總是欠缺臨門一腳的運氣，也讓盧卡庫在場上懊悔不已。

比利時前鋒「小魔獸」盧卡庫(中)在下半場積場展開攻勢，多次在球門前起腳，無奈運氣實在太差，最後全做了白工。 美聯社

另一方面，克羅埃西亞於下半場也發動過幾波具有威脅性的攻勢，莫德里奇多次從後方插上的遠射都相當精彩，卻也被庫爾圖瓦封阻成功，重現他榮獲上一屆世界盃金手套獎的身手。兩隊雖然上演精彩對攻，隨著比賽時間的流逝，克羅埃西亞掌握了晉級的主動權，因此在最後10幾分鐘採取穩守反擊的策略，即便由於鋒線能力不足而無法在反擊上取得進球，但他們團隊堅實且積極的防守紀律仍舊讓拼命狂攻的比利時無功而返，終場兩隊就以0比0握手言和。

這場比賽最精彩之處便是欣賞到當今足壇兩大世界級進攻中場莫德里奇和德布勞內的頂尖對決，兩人在這場比賽屢屢用他們對比賽的解讀智慧及腳下技術做出精準傳球，幫助隊友創造出各項機會，奮戰到最後一刻戰成平手，也可說是對大力神盃仍懷抱未竟之夢的這兩人乃至這兩支球隊給予的一種肯定。

德布勞內曾在近期受訪時表示，這次世界盃已非比利時「黃金一代」的最佳年華。就這樣，德布勞內與紅魔們只能在賽後吞下苦澀的眼淚黯然離開這座舞台，而莫德里奇與他的格子軍團也老了4歲，依舊帶著斯拉夫民族堅忍不拔的特性，挺立邁向淘汰賽的征途。