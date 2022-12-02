布克大爆發兩戰飆95分 挑戰年度MVP有3好1壞

太陽後衛布克對公牛上場31分鐘砍51分，投籃命中率是嚇死人25投20中，太陽132：113痛宰公牛，滿場球迷高喊「MVP、MVP、MVP」。太陽主控保羅傷停11場，布克帶領隊友在沒有保羅情況下打出8勝3敗，太陽目前以15勝6敗佔據西區第一。

沒有保羅，布克當家，三度單場飆分破40，近兩戰砍下95分，這是驗證他帶隊能力和挑戰年度MVP實力的最好試練。

儘管在MVP排行榜上，布克聲勢還是落後公鹿前鋒安戴托昆波，不及塞爾蒂克前鋒泰托姆鋒芒，氣勢和形象上也被獨行俠後衛唐西奇比下去，但布克以最穩定得分輸出，展現獨自帶隊能力，給所有隊友、教練最大信心，太陽用戰績和不凡韌性，展現更好陣容深度，證實布克具備年度MVP競爭力。

在NBA官網最新的MVP排名中(Kia MVP Ladder)，獨行俠後衛唐西奇(中)還是高居第一，他也是目前的得分王。 美聯社

布克年度MVP角逐 幾項數據和現象可以大大加分

1、戰績西區第一：太陽今年球季只有一次2連敗，15勝6敗率超過七成，這是布克在MVP競爭上最有力支撐。布克場均29分、5.3籃板、5.8助攻，已經符合MVP標準，西區第一+個人數據，布克實際表現很有說服力，有機會扭轉形象，展現更大競爭力。

2、沒有保羅帶隊組織，太陽還是打出緊密團隊和流暢攻防：保羅是太陽老大、指揮官、帶隊領袖，太陽有沒有保羅差很大。最近11戰太陽沒有保羅，布克帶領隊友打出8勝3敗戰績，令人印象深刻。保羅今年球季個人表現和數據大幅衰退，出賽10場，場均只有9.5分、9.4助攻，投籃命中率3成68，三分命中率2成73。

保羅今年表現不只下滑兩個檔次，更少了關鍵球，個人數據、投籃命中率都創生涯最低。但太陽戰績維持穩定，布克輸出、關鍵球、成就隊友能力更加出色。

在老將保羅缺陣的情況下，布克(左)帶領太陽打出8勝3敗戰績，目前戰績15勝6敗在西區排名第一。 美聯社

3、關鍵球：布克今年開季已經三次在決勝期(比賽剩下3分鐘，差距5分以內)命中關鍵球，幫助太陽贏球，一次絕殺，布克完美取代保羅，成為太陽關鍵先生。年度MVP除了戰績、個人數據佐證，更重要的是必須展現關鍵決勝能力和帶隊方式，保羅開季傷停11場正好給了布克證明自己機會。

論名氣，布克不及安戴托昆波，拚戰績，太陽也略輸塞爾蒂克、公鹿，比情勢和人氣，布克還是略輸超有人氣唐西奇。下半季勇士戰績應該還會拉上來，勇士後衛柯瑞同樣擁有角逐MVP實力。可以視他為太陽本季的MVP，但不會當選聯盟的年度MVP，很可能就是布克難以掙脫的命運。

球員效率值PER偏低 布克挑戰年度MVP硬傷

布克儘管個人表現、帶隊能力、球隊戰績都很有說服力，但在客觀數據統計「球員效率值PER」，布克卻在得分榜前九名中排名墊底，顯然太陽除了保羅，另外還有被低估、高效球員、其他因素在支撐球隊。

布克(左)目前的球員效率值是24.10，在全NBA排名第14，遠遠落後唐西奇的31.42與約柯奇的31.39。 美聯社

像中鋒艾頓，攻防角色、得分爆發力和最後一道防線，都有其不可忽視價值。比如替補控球佩恩，取代保羅先發打了11場，佩恩場均16分、6.5助攻，三分命中率3成9，放在其他NBA球隊打先發主控都足以勝任。

太陽這幾年就是一支成熟團隊，擁有紮實球隊文化。即使沒有保羅，球隊戰績依舊穩定，少了任何一個主力球員，太陽板凳和陣容深度都足以支撐團隊戰力，不會出現漏洞，太陽教練威廉斯執教表現和近三年打造球隊文化，已經幫助太陽成為一支爭冠級別球隊，布克是為太陽戰力和季後賽加分的那個關鍵人物。

球季剛開始，路遙知馬力，布克還有機會和時間往上爬，挑戰安戴托昆波、泰托姆、唐西奇，甚至把下半季還會強勢反彈的柯瑞比下去。