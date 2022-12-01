超值約簽前MVP阿布瑞尤 太空人拚衛冕的完美第一步

衛冕軍太空人隊在這個冬天並沒有停下腳步，而是持續補強。他們以3年5850萬美元的合約簽下2020年的MVP阿布瑞尤(Jose Abreu)，為季後的自由球員市場投下第一枚震撼彈。

儘管阿布瑞尤明年球季開打時已36歲，但對於一位兩年前才拿過MVP的明星一壘手來說，平均年薪不到2000萬的價碼實在算是便宜。太空人簽下阿布瑞尤的目的是補強一壘大洞，接替在球隊有7年資歷且也成為自由球員的古瑞爾(Yuli Gurriel)，由於古瑞爾今年表現不佳，因此阿布瑞尤的加入是讓打線大升級。

雖然古瑞爾深受太空人球迷喜愛，且過去表現一向穩定，但今年的狀況卻十分不理想，甚至是全聯盟表現最差的一壘手之一。他只繳出.242打擊率、.647OPS、8轟、53打點的成績，fWAR甚至是-0.9，顯示他的表現對球隊是有傷害的。由於古瑞爾今年衰退嚴重且明年球季就39歲，太空人隊自然不會想留他，且亟需找一位一壘手來補足打線的空缺。

太空人一壘手古瑞爾去年還以.319拿下美聯打擊王，OPS高達.846，本季的打擊率急凍到.242，OPS也只剩下.647，太空人需要升級版的古巴大砲。 2021 Topps 球員卡

阿布瑞尤就是這位完美的人選，27歲才從古巴叛逃到大聯盟的他，在白襪隊9季迅速累積了1445安、243轟，生涯打擊率與OPS分別為.292與.860。今年的成績則為.304打擊率、.824OPS、15轟、75打點，其中全壘打數創下了生涯新低。儘管如此，他的fWAR值3.9還能排在全聯盟第39，比索托(Juan Soto)還要高，在全聯盟的一壘手當中也可排在第5名，身價可說是被低估。

阿布瑞尤近三年通算的fWAR值則為9.4，在全聯盟一壘手當中僅次於弗里曼(Freddie Freeman)和高史密特(Paul Goldschmidt)，在所有野手當中也可排在第31。根據fangraphs網站的進攻指數(Off)，阿布瑞尤近三年的62.2更能排在全聯盟第15。或許年紀與今年全壘打數的衰退，讓阿布瑞尤的身價打了些折扣，但實際上他今年的表現還優於去年。他去年雖有31轟、117打點，但打擊率為.261，fWAR值2.7還比今年差。明年阿布瑞尤的傳統數據相當有機會反彈，只能說太空人隊賺到了。

阿布瑞尤(左)大聯盟生涯9個球季中有有6個球季打點是100分以上，在2020年的縮水球季，他的60分打點還是美聯最多，打擊表現相當穩定。 2021 Topps Stadium Club球員卡

太空人打線原本就已有艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、塔克(Kyle Tucker)、亞土維(Jose Altuve)、布萊格曼(Alex Bregman)及佩尼亞(Jeremy Pena)等強打，陣容十分堅強，如今又多了阿布瑞尤這門巨砲，維持衛冕陣容的任務已完成了一半。接下來他們的當務之急就是簽回剛拿下賽揚獎的王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)，若無法讓韋蘭德回歸，他們也得找到另一位王牌等級的投手加入。