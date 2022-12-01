太陽失去主控依舊高掛 暗示保羅離隊倒數中？

太陽近期排名再度衝上西區龍頭，目前正是五連勝，但他們的當家主控保羅（Chris Paul）已經因傷脫離戰線快一個月。沒有保羅在陣的太陽依舊能打出火熱戰績，這是否代表這支球隊已經不再需要這位全明星控衛，甚至該考慮趁早將他給交易出去？

保羅是在11月9日出戰76人時，因為一個平凡無奇的防守而受傷。那時打到第二節中段，76人控衛梅爾頓（De’Anthony Melton）利用里德（Paul Reed）的單擋，在三分線外取得了空檔，而急著想要撲防這記出手的保羅，在移位時被里德這名高大的替補中鋒給絆到了右腳，結果就受傷了。當下就只能一跛一跛地走路，後來也直接退場。

隨後的官方傷兵報告一直說是保羅缺賽的原因是右腳跟痠痛，而上週也經過醫療團隊的重新評估，但依舊決定不讓保羅在週一對上國王時復出。如果保羅不是比想像中來得更嚴重，就是教練團希望更保守地來管理保羅的出賽時間和健康狀況。

太陽對保羅的傷勢非常小心，已經讓他在場邊當了10場啦啦隊，這10戰太陽打出7勝3敗戰績。 美聯社

無論是哪一個原因，高齡37歲的保羅確實已經年紀不小，本季全聯盟的現役球員只有湖人的詹姆斯（LeBron James）年紀比他大，而老化的衝擊對於控衛來說，要比其他位置的球員來得更劇烈。這一點，從保羅本季下滑的進攻數據就可以看得出來：即使保羅的助攻和籃板沒有太大的衰退，但他無論是場均得分、兩分球或是三分球的命中率都已經跌到生涯的最低點。

保羅傷退之後，太陽在客場四連戰的第一站輸給了76人，剩下的三戰也只取得一勝，沒有保羅控場的太陽一開始顯得慌亂。但接下來的狀況似乎回穩，甚至取得五連勝。保羅完全沒有上場的這段時間，太陽的戰績是七勝三敗。看似他們已經習慣了沒有保羅的日子，那麼是否可說保羅對於太陽已經不再是不可取代的存在了呢？

客觀來說，保羅對於太陽的重要性並沒有改變，只是受限於年紀，他已經沒有辦法像過去兩季一樣為球隊輸出所需的戰力。即便如此，他在隊上的作用和地位依舊是無可取代，這一季的太陽想要再度搶進決賽，保羅的休息室領導力、場上組織力、助攻和關鍵進球仍是不可或缺的要件。

保羅(左)本季的表現已呈現明顯的衰退，但他的領導力和組織能力還是球隊所不可或缺。 美聯社

太陽現有的球員當中，還沒有能夠完全替代保羅的人選。主力替補佩恩（Cameron Payne）雖有不錯的實力，但還撐不起大場面。太陽也讓得分後衛布克（Devin Booker）開始打雙能衛，加重他的控球角色，同時布里吉斯（Mikal Bridges）也有代班來組織進攻的能耐。即便如此，這三人的升級輸出還無法補足上述保羅為太陽提供的奪冠要件。

近期太陽之所以能打出連勝，除了剛拿下單週最佳球員艾頓（Deandre Ayton）和布克的爆發之外，多少也是拜主場四連戰的優勢所賜，再加上其中三戰都對上勝率不到五成的對手。考量到這些因素，這一波連勝很難用來驗證太陽在保羅傷缺後的真實戰力。

如果太陽仍打算在這一季再度對總冠軍發起衝擊，面對保羅的缺陣，太陽該做的不是想辦法把他給交易出去，而是讓他為太陽接下來的戰術轉型盡一份力。透過交易來榨取保羅的剩餘價值，除了無情之外，也有很高的風險。市場上目前也沒有適合的交易人選，值得太陽冒險追求而改動既有的陣容。相反地，讓保羅留在陣中，並找出最適合他現況的使用方式，將有機會把保羅的剩餘價值真正地最大化。

太陽小前鋒布里吉斯(右)近10戰有5場傳出5次以上助攻，降低保羅缺賽的影響，但太陽想要打得更好，還是需要保羅儘早歸隊，而不是以為現在就可以把保羅交易走了。 美聯社

首先，保羅在進攻球權的佔比需要往下調整。這一點其實太陽本季已經看得出改變，攻勢不再只是由保羅經手來發動，幾名主力球員開始能夠自行創造進攻機會。其次，保羅的出賽時間需要更嚴格的管理。過去兩季的太陽已經證明了一件事，就是贏得了例行賽，無論是拿下西區龍頭還是破隊史紀錄的勝場數，到了季後賽，若是保羅沒力或是受傷就是一切徒勞。

太陽在季後賽的罩門一直是過於依賴保羅，他若是受傷缺陣就難以贏球，即使他健康出賽，對手也會全時全場地圍堵保羅來拖垮他的體力，進而讓太陽的攻守體系全面當機。這一季的太陽正在加緊演練沒有保羅的戰術打法，目前打出的火熱戰績，除了是讓保羅可以繼續安心休養的訊號之外，也是太陽諸將開始進化的指標。

保羅是準名人堂球員，他渴求一枚冠軍戒指，而太陽應該會是他能自力奪冠的最後機會。相對地，對太陽來說，若是少了保羅，現階段的他們對於總冠軍的衝擊力將會立刻下滑。即使許多人認為在布克及艾頓都有大幅度成長之後，保羅的重要性應該已經相對降低，但是做為控衛，保羅能夠幫助陣中球星及角色球員釋放應有的戰力，甚至是激發出驚喜的潛力。週一剛升官為籃球事務總裁兼總經理的瓊斯（James Jones）也很清楚這一點，所以他應該不會急著進行相關交易。

總之，沒有保羅的太陽依舊打得不錯，這對保羅個人來說並不是他即將被交易離隊的警訊，而是一個有利於他和球隊在本季爭冠的好消息。老化的保羅確實很難繼續扛起太陽的第二得分點，但在教練團有意為之的情況下，保羅可以讓太陽不再那麼依賴他來贏球。一旦太陽有其他的辦法取勝，那麼這一季他們在季後賽的對手將不能再只靠「累死保羅」來贏得系列賽，這對太陽來說，才是成為真正王者的開始。