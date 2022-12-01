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母校教練的驕傲 那些你不知道的岳政華

聯合新聞網／ 王婉玲
岳政華(左一)與大哥岳東華(中)、二哥岳少華(右)。 聯合報資料照片
岳政華(左一)與大哥岳東華(中)、二哥岳少華(右)。 聯合報資料照片

中信兄弟岳政華在今年中華職棒總冠軍賽榮獲最有價值球員(MVP)，以21歲之姿創下紀錄，曾經培育他的家鄉母校教練引以為榮，更透露他學生時代打球不為人知的小故事。

來自宜蘭大同鄉寒溪村華興部落，泰雅族的岳政華一家三兄弟都在職棒打拚，身為老么的他，會走上棒球路自然跟哥哥有關，尤其是相差6歲的大哥岳東華先一步開路，二哥岳少華則是國小踢足球，到國中才正式打棒球，帶過岳家三兄弟的三星國中總教練游逸信透露，在岳東華國中時詢問他，還有沒有弟弟可以來打棒球，「他說還有一個最小的弟弟是左撇子，我一聽當然不能放過」，有趣的是，當時國三的岳東華已經被穀保家商相中卻不知情，游逸信故意開玩笑跟他說，「你趕快叫你弟弟來打球，我可以幫你安排到好的高中。」

就這樣被「騙」來打球的岳政華起步才小四，擔心沒人照顧，就跟大哥一起住在三星國中的宿舍半年，後來才轉回三星國小跟同學一起住，而三星國小總教練黃郁翔當時從國中轉回國小教球，在啟蒙岳政華的棒球路扮演重要角色，他說，岳政華個性太安靜，甚至有點自閉，為了練他的膽量，故意要他在學校中庭唱歌給大家聽。

岳政華自小四展開棒球路。 黃郁翔／提供
岳政華自小四展開棒球路。 黃郁翔／提供

黃郁翔認為岳政華有天分，尤其是守外野，「別人跑八、九步才能接到球，他大概六、七步就追到球，代表他的判斷能力好，的確不一樣」，儘管他國小的體能沒有很好，不過咬牙吃苦，跟他大哥一樣很拚。

岳政華國小最快球速約105公里，國中則能到130幾公里，在同儕中顯得突出，加上左投優勢，高中就有幾間名校對他有興趣，不過他也曾數度想放棄打球，國三時面臨叛逆期，棒球隊參加划龍舟比賽要練體能，覺得太累，到穀保家商又對競爭激烈的環境有所怯步，怕沒辦法上場、輸給別人，在教練的鼓勵下才又堅持下去，2019年成為中信兄弟選秀第一指名，今年就大放異彩。

岳政華在國中時期投球能到130公里。 游逸信／提供
岳政華在國中時期投球能到130公里。 游逸信／提供

「既然是第一指名，就要打出身價，這是他努力來的」，黃郁翔談到，岳政華雖然木訥，但球場上很拚，第一棒越打越好，「有這個能力，就要去把握住，我對他最好也最嚴格」，場上要求高，私下也曾自掏腰包買打擊手套給他，見證岳政華的成長。

游逸信指出，21歲就拿到MVP不容易，這個獎可遇不可求，對岳政華是個肯定；黃郁翔則說，21歲真的不簡單，希望他繼續維持這條路，這才是考驗的開始，有好的身體，身體健康才能維持下去。

棒球專欄 中信兄弟 岳政華 岳東華

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