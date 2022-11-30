中職／獲最佳十人獎肯定 郭天信可以有MVP的野心

2019年5月13日味全龍正式重返中職，7月1日他們參加回歸後首次選秀會，帶回了劉基鴻、徐若熙、李凱威、拿莫．伊漾及郭天信等建隊基石。同年7至8月間，他們陸續將新秀簽入旗下，並找來幾位有經驗的戰力外球員協助傳承，經過一千多天的努力，他們在一軍第二年就能打出佳績，最後強勢進軍季後賽，讓衛冕軍嚇出一身冷汗。

味全龍這兩年的表現令人刮目相看，除了歸功於教練團外，在後續選秀會中還找來有旅外經驗的王維中及吉力吉撈．鞏冠，他們對於經驗傳承都貢獻良多。不過最重要的還是2019年在前段選秀中，選入多位有成棒經歷的球員，他們當時被認為養成度較好，經過2020年二軍的調整，再加上2021年一軍的洗禮，果然成長幅度明顯優於許多同屆選手。其中「天哥」郭天信更是連拿兩屆金手套及最佳十人，是小龍中極為閃耀的一顆新星。

在學生棒球時期，郭天信是能守二、三、游的內野活棋，甚至除了捕手之外，大部份的守備位置也都曾經嘗試。他原本一度有機會挑戰旅外，不過因為來不及被登錄成為國際球員，因資格不符難以美夢成真。畢業後加入成棒名校文化大學，但碰到傳球失憶症，於是跟許多內野前輩一樣轉戰外野防區。在成棒一年的調整之後剛好碰到味全成軍，考量未來發展機會，於是選擇轉戰職棒殿堂。

在當年選秀會中，最受矚目的外野手是二刀流的林安可及岳政華，他們都在首輪被挑走，除非龍隊使用狀元籤否則無法選入。另外的選項則包含曾頌恩、郭天信、戴云真等，根據葉君璋教練的說法，他們去找到當時有意網羅郭天信的國外球探報告，評估天哥在外野會有很好的表現，最後在第三輪第6順位指名他，是全部63名球員獲選球員中第18位被挑走的球員，也是龍隊選入的第一位外野手。

2020年轉戰味全龍擔任教練的張建銘，昔日就是以打擊及守備見長，因此特別對郭天信特別關照，常常一對一進行調整。由於郭天信進入職棒後才真正專職外野，剛開始常有些守備瑕疵，但經過外野守備出名的火哥傳承經驗，加上他本身的拚勁，守備範圍越來越大，而且美技連發，終於讓他的守備範圍被稱為「天池」，球打入這個區域大概就凶多吉少了。

郭天信守備師承張建銘，在場上他敢拚敢衝並有不錯的臂力，累積更多經驗後，應可青出於藍更勝於藍。

在一軍的第一個上半球季，郭天信的打擊表現並非很突出，只有兩成左右。然而張建銘與他一樣是左打，給他不少打擊技巧的建議，竟讓他從學生時期的短槍選手，搖身變為首季五轟的打者，名列球隊前茅。他經過調整及適應後，打擊狀況突飛猛進，加上他有極佳的速度，巧打、快腿成為他攻擊的利器。他去年就成為龍隊唯一百安及三成打者，今年除了維持好身手外，還差點成為安打王。

「左手只是輔助」不只是灌籃高手的台詞，竟是讓郭天信打擊躍進的關鍵，現已是龍隊打擊能力最佳的球員。 聯合報系資料照片

郭天信經過兩年的職棒洗禮，站穩球隊中外野手與開路先鋒的角色。他有俊足、巧打的強力核彈頭能力，還有很誇張的外野守備功夫。一位好的首棒打者，往往可以替球隊創造更多的得分機會；有很強大的守備能力，就能讓球隊減少失分危機。如果他持續成長，未來應可成為國家隊主力球員，有機會挑戰其他打擊獎項，更可以有爭取MVP的野心。