日職／台灣野手生存大不易 單季打好打滿僅有陳大豐、陽岱鋼

雖然球團官方尚未正式宣佈，但日媒已傳出王柏融將與火腿再續前緣的消息，只不過這次是育成球員的合約，今年是王柏融在日職的第4年，同時也是一軍成績最差的一季，在過去3年也都沒有交出符合洋砲成績的情況下，季後未獲續約，沒想到才經過1個月，火腿竟又有意以育成合約簽回王柏融，事情發展出乎意料，昔日中職最強打者赴日4年毫無建樹，如今只能以育成球員身分延續日職生涯，當然有不少台灣球迷覺得感概，不過台灣人野手在日職的發展本來就大不易。

頂著台灣最強打者的頭銜赴日挑戰，王柏融如今卻只能與火腿再簽下育成合約。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

台灣球員進入日職球隊打球可以分成兩大類，一種是以外籍球員的身分加盟，另一種則是在日本當地唸高中或大學，取得不佔洋將名額的身份後，再經由選秀加入職棒，不過不管哪一種方式，相較於投手，這40年來，站穩日職的台灣人野手實在是寥寥可數。

先來看看以外籍球員加入日職的球員，1980年，前國家隊總教練、現任中信球團副董事長的高英傑，是戰後首位在日職留下打擊紀錄的球員，其實他一開始是以投手身分加入，之後才棄投從打，想當然耳打擊成績並不理想；88年，呂明賜加入巨人，一軍首打席就開轟，首季出賽79場就打出16轟，在日本及台灣都刮起一陣呂怪物旋風，不過隔年打擊弱點就被洞悉，之後3季總計只出賽34場，91年季後返台加入味全。

在呂明賜之後，陸續還有02年以交易轉隊到大榮的陳文賓，及11年通過測試與羅德簽下育成合約的蔡森夫等人挑戰日職，陳文賓在日職單季出賽只有2場，蔡森夫甚至沒有成為正式球員，接下來就是18年季後以入札制度加入火腿的王柏融了。

第二類就是在日本就讀高中或大學達到符合年資後，以不受洋將名額限制的資格經由選秀加入日職，近幾年台日交流比較頻繁，前往日本就學的學生球員逐漸增多，不過能在選秀會上被青睞的並不多，最早的是88年的陳大豐及90年的陳大順兄弟檔(03年前還有需居住滿5年的規定)，陳大豐加入中日後馬上成為球隊主力打者，9年後被交易至阪神，最終再回中日，總計日職14年，出賽1324場打出277轟，94年全勤出賽130場，打出38轟及107分打點，一舉奪下央聯全壘打及打點雙冠王，是20世紀在日職成績最輝煌的台灣人野手；弟弟陳大順90年以練習生身分加入羅德，但兩季下來出賽數都未超過10場，之後回台同樣加入味全。

台灣旅日野手大前輩陳大豐，在1994年曾全勤出賽130場。 擷圖至陳大豐紀念網站

中信總教練林威助是21世紀首位在選秀會上被選進的台灣球員，02年以第7指名加入阪神，直到06年才有比較多在一軍出賽的機會，07年是生涯年，出賽115場打出122支安打，15轟及58分打點都是生涯最高，打擊率也有2成92，隔年因傷影響，連續幾季都沒有好表現，13年季後返台加盟中職；林威助之後就是05年的陽岱鋼及06年的李杜軒兩人，李杜軒在06年被軟銀以第4指名選進，生涯歷經軟銀、羅德兩隊，但沒有留下令人印象深刻的成績。

今年在澳洲打球的陽岱鋼，05年被火腿以第1指名選進，07年初上一軍，10年開始站穩先發位置，之後的7季除了15年受傷之外，都出賽超過100場，12、13年連兩季144場全勤出賽，13年的658個打席是日職所有球員中最多的，更以47次盜壘奪下洋聯盜壘王，93分得分也是聯盟最高，即使轉到巨人後的成績下滑，不過在日職15年也有出賽1322場，2成70打擊率、1164支安打、105轟、482分打點及141次盜壘的成績，無疑是至今在日職發展最成功的台灣人野手。

之後還有吳念庭及張奕兩人被選秀選上，但張奕已棄打從投，吳念庭在16年的新人就有上一軍的機會，卻直到去年才有破繭而出的表現，把握住陣中多名一軍主力受傷的情況，出賽130場，生涯首季達到規定打席數，雖然打擊率是不算高的2成38，但有10轟、48分打點的成績，是去年西武陣中的及時雨，今年主力歸隊，出賽數減少到94場，西武明年將由松井稼頭央擔任新監督，是否會影響到吳念庭的出賽機會有待觀察。

吳念庭去年首度達到規定打席，今年出賽機會略減，明年是關鍵年。 擷圖自西武獅官方推特

這10幾名在日職打拼的台灣人野手中，曾單季全勤出賽的僅有陳大豐及陽岱鋼兩人，其他不要說100場了，能穩定在一軍出賽的也沒有幾名，只能說台灣野手在日職生存實在大不易啊。