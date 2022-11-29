傷病史豐富又情緒欠管理 卡森斯未必適合台灣

現年 32 歲的卡森斯（DeMarcus Cousins），在巔峰期是被認定具主宰力的中鋒，只不過生涯後半段運氣不佳，接踵而至的傷病纏身，使他變成一位籃球浪人。 最近一次在NBA打球，是上一季於丹佛金塊隊打替補，平均每場可得 8.9 分、5.5 個籃板。如今，媒體盛傳他將飛往台灣，我們不妨瞭解這位綽號「表弟」的球員，是否能與魔獸分庭抗禮，點燃T1的籃球火花。

論及星度，卡森斯略遜八屆全明星霍華德（Dwight Howard）一籌，但仍頗具看頭。2010年以首輪第四順位加盟沙加緬度國王隊，直到2017年三度入選全明星，平均每場貢獻21.1分、10.8個籃板與1.2次阻攻。不過，他最大問題就是傷病，過去幾年打打停停、從沒打超過50場，若到台灣能否全勤打好打滿，可能要賭運氣。

好消息是，今年9月美國體育媒體《Clutch Points》曾轉發卡森斯的訓練影片，顯示他積極做身體改造，影片中體型變精壯，腳步很輕盈且能裡能外，各界相信他應可拿到一紙合約。結果，2022-23球季已開打一個月，卡森斯並沒接到任何電話，反之他曾於10月份主動去電金州勇士隊，詢問總管邁爾斯（Bob Myers）為何沒人找他？邁爾斯回應：「你想要知道這個答案嗎？因為人們害怕你可能做一些事情。」這指的可能是他情緒陰晴不定。

卡森斯(中)近幾年都打不滿50場比賽，養傷期間甚至驚傳家暴，這也讓NBA各隊對爭取他是不感興趣。 美聯社

北加媒體曾傳其老東家國王隊，有可能促成鳳還巢，招來這位前輩與後輩一起打拼。11月初，卡森斯也特別推文表示，想重返沙加緬度拼季後賽。可惜11月即將結束，國王隊高層至今並沒有任何動作。摒除可能的情緒管理，卡森斯歷經的是十字韌帶撕裂和跟腱斷裂傷，這對運動員而言屬致命傷，找這樣一位老兵歸隊，風險不輸找發展聯盟的新人，國王隊需要強化內線防守，卡森斯不夠敏捷，不足以成為福袋試運氣。傷病史豐富還有情緒管理問題，我懷疑卡森斯在T1能締造魔獸級籃球效應，現球團否認雙方有接觸，即使有也應仔細評估，有話題性的NBA自由球員很多，並不缺卡森斯這一個。

放眼市場，當屬38歲的安東尼（Carmelo Anthony）最大咖，入選10屆全明星還有進攻萬花筒的美譽，若到T1勢必充滿觀賞價值，票房衝破霍華德的紀錄不意外。其次，四屆全明星沃克（Kemba Walker）也比卡森斯有看頭，32歲的他仍處於顛峰，應可吸收不少粉絲購票進場。除此之外，拿下三屆年度第六人的威廉斯（Lou Williams）估計可引爆籃球熱的明星，尤其他是聯盟數一數二的刷分高手，勢必讓球迷看得大呼過癮。

名聲勝過表弟的老將不少，譬如入選十屆全明星的安東尼最具號召力，其餘如沃克、威廉斯、懷塞德等若到台灣打球，相信同樣可以吸引大量球迷。 歐新社資料照片

曾到中國大陸CBA打球的懷塞德（Hassan Whiteside），憑藉前聯盟籃板王、火鍋王頭銜，33歲的他也能創造話題。另「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson）、米爾塞普（Paul Millsap），以及艾得里奇（LaMarcus Aldridge）昔日都算是名將，他們加入T1聯盟應足以把餅做大，讓台灣籃球更為活躍。