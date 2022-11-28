老將多人離隊又遇教士挑戰 道奇勢必下重本大換血

今年道奇又一次虎頭蛇尾的劇情發展，給人帶來滿滿的既視感。跟前幾年不惜血本簽下MVP外野手貝茲（Mookie Betts，還先透過與紅襪的交易）、塞揚獎投手包爾（Trevor Bauer）一樣，這回道奇總管也沒有閒著，硬是在球季開打前將另一位MVP——原本打算「生涯勇士」的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）弄到手。例行賽他們也確實打出了創隊史紀錄的111勝。即便如此，道奇還是照樣在第一輪的分區季後賽就鎩羽而歸，而且是四年來的第二次。

雖說瞬間決生死的季後賽往往是謀事在人，成事在天，但棒球之神似乎總是對年年花大錢買球員卻一再提前出局的道奇特別無情。道奇能喊停嗎？顯然不能。就像大國間的軍備競賽一樣，除非將對手完全打趴或敵人自行崩潰，否則絕沒有收手的道理。更何況如今道奇已不像前幾年一樣傲視國聯無敵手，潛在對手只有另一聯盟的太空人或美東幾隻強隊。不斷培養出新生代球星的勇士早已成氣候，今年衛冕失敗，明年依舊是最具冠軍相的球隊之一。與此同時，砸錢砸到大聯盟為之訂出「柯恩稅」（Cohen Tax，以老闆柯恩為名的豪華稅最高門檻）的大都會在本季結束時一舉將道奇踢下最高薪球隊的寶座，未來幾年他們的銀彈攻勢還會不斷增強。

不過讓道奇最感威脅的，還是這幾年正面挑戰他們霸權，終於在今年季後賽讓他們徹底翻船的教士。有人認為連續兩年突破豪華稅門檻、近年來一直是豪華稅最大苦主的道奇會利用今年球季結束後釋出貝林傑（Cody Bellinger）省下近兩千萬美元薪資，再加上拒絕行使老將三壘手透納（Justin Turner）1600萬選擇權的機會，一口氣將團隊薪資降到豪華稅門檻以下。但古人說：「臥榻之側，豈容他人鼾睡？」在慘遭教士淘汰後，很難想像道奇會立馬打退堂鼓，拱手將西區寶座讓出給這隻新興的宿敵。

貝林傑拿到MVP後連續3季陷入低潮，道奇最終做出不續約決定。 美聯社資料照片

偏偏今年球季結束後的道奇比起往年顯得更加脆弱。雖然馬上與擁有神主牌地位的老先發投手克蕭（Clayton Kershaw）完成續約，但所有人都知道，如今的克蕭已不再是當年到哪都能扛王牌投手的克蕭。即便有後起之秀的烏力亞斯（Julio Urias）、岡索林（Tony Gonsolin）跟傷癒復出的梅伊（Dustin May）等後起之秀一同肩負先發重責，在去開韌帶重建手術的布勒（Walker Buehler）明年很可能整季報銷，加上兩位自由球員希尼（Andrew Heaney）、安德森（Tyler Anderson）離隊後，道奇的先發投手陣容無疑變得十分單薄。

其次在野手方面，「兩位透納」——前面提到的三壘手透納及明星游擊手透納（Trea Turner）雙雙離隊後，道奇內野的「半壁江山」將由誰來鎮守霎時成了未知數。將他們兩位找回雖不失為解決之道，問題是前者已滿38歲顯非當打之年，而正值當打之年的後者尋求的是一份直追游擊手同儕林多（Francisco Lindor）的超天價合約，明顯無意與道奇再續前緣，於是乎游擊手的重責大任很可能落在年輕但頗具潛力的拉克斯（Gavin Lux）身上，另外也有消息指出道奇打算與釀酒人談一筆盤來游擊手亞達梅斯（Willy Adames）的交易。至於外野，近兩年打擊火力一落千丈的貝林格留下的空缺顯然不難彌補，隊上另兩位外野手泰勒（Chris Taylor）及湯普森（Trayce Thompson）都能無縫接軌。最近又傳出道奇有意網羅一向以守備聞名的金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），但不論由任何一位頂上先發，很可能都減緩不了道奇外野戰力的衰退。

游擊手透納(右)希望能得到一份如林多一樣的超大合約，續留道奇的機會不高。 美聯社

究竟什麼才是道奇再次重返榮耀的最佳解？或許答案近在眼前，因為今年自由球員市場上的幾條大魚恰恰符合他們先發投手、游擊手及外野手方方面面的迫切需求——只要他們肯像過去一樣繼續砸錢。只要下重本，剛拿下塞揚獎的韋蘭德（Justin Verlander）跟一度被視為現役最佳投手的狄葛隆（Jacob deGrom）都可讓道奇先發投手陣「再次偉大」，等而次之也還有今年投出生涯年的洛登（Carlos Rodon）可以選。透納出走又何妨？市場上還有三大中生代明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、波賈茲（Xander Bogaerts）及史旺森（Dansby Swanson）任君挑選——只要你夠有錢。至於外野手，就算道奇總管不開口，所有人也都打算把今年市場上的最大獎賈吉（Aaron Judge）跟他們送做堆。

新科美聯MVP賈吉是目前自由球員市場上最火熱的球員，多支球隊都有爭取意願，道奇自然也不例外。 美聯社資料照片

當然道奇東家——古根漢棒球集團（Guggenheim Baseball Management）的口袋並非毫無底限。上述大牌球員道奇也絕無可能像經典電影台詞說的：「我全都要」。年復一年越來越繁重的豪華稅課得令道奇肉疼，這才有了要早日將薪資降低到門檻以下以重啟（reset）的呼聲。然而不論從客觀形勢或球隊面子的角度，我們都找不出道奇不繼續加碼與當今列強在市場上爭雄的理由。在接下來的一兩個月裡，他們與各隊的「錢鬥」，很可能會比場上的比賽還要精彩。