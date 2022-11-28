日職／效法陳偉殷當育成不死鳥 大王豈能被降格擊倒？

旅日多年的王柏融將與火腿重新以育成合約方式延續，明年以育成洋將身分繼續在火腿隊效力。由於王柏融在日本火腿並非新入團之外國人，日本火腿隊於保留名單期限的11月底之前與他簽約，可於明年7月底之前將他轉為支配下選手並升上一軍比賽。

雖然從中華職棒的頂級打者轉換為育成合約選手，「降格」印象強烈，王柏融本人以及眾多台灣球迷恐怕都難以接受。不過留在日本火腿至少還有一搏的機會，尤其日本火腿隊本季戰績墊底，又面臨頭號強打近藤健介行使FA出走的危機，需才孔急，這份育成合約對王柏融而言等於多了一個重新證明自己的機會。

更何況日本職棒過去也不乏支配下正式選手改簽育成合約，再靠表現贏得正式選手合約後表現活躍的「不死鳥」例子，足以成為激勵的範例。

同樣具有旅日經驗的左投陳偉殷就是一個很好的例子。陳偉殷2004年、19歲就到中日龍打拼，2006年因為受傷而長期無法出賽，2007年中日龍與他改簽育成合約。經過一番努力復健以及練習之後，陳偉殷於2008年重新回到支配下正式選手身分，並成為中日龍隊當家左投。2009年以1.54防禦率獲得防禦率王，2010年拿下13勝，隨後成功轉戰美國職棒大聯盟。

陳偉殷在曾為中日龍王牌投手之前，也曾經由正式球員身份，改簽下育成合約，然後再拚回一軍的前例。 聯合報系資料照片

另一名台灣左投陳冠宇2011年從國立體育大學加盟橫濱，2012年轉為育成選手並且動了Tommy John手術，直到2014年又拚回正式選手。雖然只在一軍出賽1場就遭到解約，不過隔年陳冠宇經過測試合格加盟千葉羅德，一待就是6年，直到2021年返台加盟中華職棒樂天桃猿隊。

另外曾經效力巨人、橫濱DeNA、樂天的「松坂世代」投手久保裕也，2002年曾是巨人隊逆指名的選手，2010年單季出賽79場比賽，是巨人隊長期倚重的中繼投手。被巨人隊戰力外之後，久保陸續流浪到橫濱、樂天，2017年底因為養傷改簽育成合約。不過久保並沒有放棄，2018年5月拚得一份正式合約，並且出賽25場、投出防禦率1.71的佳績。

最著名的例子就是生涯404支全壘打，在近鐵時代拿下一度全壘打王、兩度打點王的強打者中村紀洋。

中村紀洋曾是太平洋聯盟第一號強打，不過2005年赴美發展不順，2006年返日加盟歐力士，年底因為受傷是否屬於「因公受傷」而與歐力士球團出現對立。球團決定大砍60%年薪，從2億減薪到6,000萬日圓。之後經過6次的談約仍舊無法取得共識，中村紀洋因而在2007年初成為自由契約球員。

中村紀洋等待其他球團的機會卻始終沒有好的消息，直到2月中旬、12球團春訓開始之後才獲得中日龍隊的招喚，但僅以

練習生的身分參加春訓，還參加球團測試獲得合格才正式入團。入團之初中村紀洋並非正式選手，而是以育成選手身分加入，背號205號，年薪僅有400萬日圓，對於一名曾經年薪高達5億日圓的超級明星選手來說情何以堪！

不過中村紀洋從2007年球季的熱身賽開始就以打擊實力贏得以落合博滿監督為首的教練團信任，開幕戰之前換得正式合約，年薪也從400萬升到600萬，背號回到兩位數的99號。最後這一年球季他出賽130場，繳出0.293打擊率、20支全壘打、79分打點的亮眼成績。

中村紀洋(左)在2011年的5月加入DeNA，在DeNA的4年間達成了個人日職2000安及400轟的大里程碑，是春訓後以練習生身份重返日職最成功的野手。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲團

更經典的是，中日龍最後拿下相隔53年的日本一總冠軍，中村紀洋在對日本火腿隊的總冠軍賽中以0.444打擊率、4分打點拿下MVP，為這一季從測試到育成選手起步的過程寫下一頁傳奇。季後中日龍以年薪5,000萬日圓與他續約，比起季初的育成合約大漲733%。2009年中村紀洋行使FA轉隊到樂天時，甚至又拚回1億5,000萬日圓年薪的身價，可說是「育成不死鳥」的最佳例子。