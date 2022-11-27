格里茲曼輸送、姆巴佩收割，法國打破魔咒率先挺進16強

D組第二輪的第二場比賽，衛冕軍法國交手丹麥，賽前諸多標題的共同之處就是冤家路窄，因為不久前的6月和9月，丹麥剛剛在歐洲國家聯賽上雙殺了法國，自然也給了這場比賽充分的想像空間。

賽前的情況是同組的澳洲先一步贏下突尼西亞，取得了寶貴的三分，也讓身上只有一分積分的丹麥壓力倍增，如果未能取勝法國，將在第三輪和澳洲的直接對決落居積分劣勢。

本場比賽，法國採取了和上一輪比賽相同的4-2-3-1陣型，也就有別於前兩次交手丹麥時的三中衛（3-4-1-2）陣型。

實際上金彭貝（Presnel Kimpembe）和L・赫南德茲（Lucas Hernandez）因傷退出陣容，雖然對於主帥德尚（Didier Deschamps）而言手牌變少，尤其還是兩名原本預想的主力輪替，但反向思考，德尚反而可以專注的踢回4-2-3-1陣型，也就是2018年的奪冠陣型。

在德尚今天的佈置當中，擔任前腰的格里茲曼（Antoine Griezmann）是攻守的關鍵樞紐。

當沒有球權的時候，格里茲曼會和右邊前衛登貝萊（Ousmane Dembélé）退回到球隊的第二條線，加上兩名後腰拉比奧（Adrien Rabiot）和曹亞文尼（Aurelien Tchouaméni）共同完成中場防守。

當防守成功、球權轉換的時候，格里茲曼就可以在相對靠後的位置第一時間參與反擊的策動。

像是上半場第19分鐘，法國在自家禁區擋住了丹麥的攻勢，格里茲曼就成為了第一出球點，再緊接著通過長距離直塞找到前線衝刺的姆巴佩（Kylian Mbappé），造成了丹麥中衛克里斯坦森（Andreas Christensen）的犯規。

就在德尚的佈署下，法國在上半場雖然無功而返，但也完成了13次的射門（射門比13：2），創造了比較多的機會。

到了下半場，雙方有更激烈的攻勢互換，但始終還是由法國主導局面。

第61分鐘，雙方在丹麥進攻的前場邊路形成了局部的6對6，丹麥替補中鋒布瑞特維特（Martin Braithwaite）的短傳失誤讓法國逮到機會發起反擊。

在姆巴佩和T・赫南德茲（Theo Hernandez）的配合之下，姆巴佩在門前完成了推射破門。

過後丹麥雖然憑藉著角球攻勢，由克里斯坦森的頭錘破門在第68分鐘扳平比數，但第86分鐘，法國又一次趕超。

孔德（Jules Koundé）的過頂長傳和柯曼（Kingsley Coman）的快速啟動是開端，格里茲曼的傳中和姆巴佩的梅開二度是收尾。最終法國率先挺進了16強，打破了衛冕魔咒。