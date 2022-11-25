泰托姆、布朗掃除失和流言 新絕代雙驕讓唐西奇也服氣

塞爾蒂克主場125：112輕取獨行俠，以14勝4敗戰績繼續領跑NBA。塞爾蒂克贏球焦點在「絕代雙驕」泰托姆37分、布朗31分，上半場塞軍70：49領先，幾乎提早搞定比賽，塞軍全場最多領先27分，打得獨行俠後衛唐西奇不得不服氣。

「塞爾蒂克應該是今年NBA最讓人興奮球隊，他們擁有聯盟最好二人組(泰托姆+布朗)，過去幾年人們總想把他們兩人分開，製造各種對立、矛盾。但他們彼此信任，配合默契更好，他們今年還會打進總冠軍賽」對塞軍攻下42分、9助攻、8籃板唐西奇，預言塞爾蒂克將連續兩年打進總冠軍賽

2021-22年球季塞爾蒂克打進總冠軍賽前，泰托姆、布朗兩名攻防一體明星球員合作四年，卻始終未能帶領塞爾蒂克突破東決障礙。這四年很多人都在質疑泰托姆、布朗無法兼容，兩人除了爭球權、搶老大，位置打法也很多重疊。

泰托姆說：「我們確實經歷很多困難，每個人都在質疑，甚至想拆解我們兩人，他們沒有給我們足夠時間去適應，我24歲，布朗26歲，我們是聯盟中攻守最全能組合，我們都想贏球，克服一切挑戰和困難」，泰托姆一點都不擔心兩人之間的默契和信任。

泰托姆(左)與布朗(右)攜手合作的第六個球季，兩人都深知道對方的重要性，也已建立深厚的默契，不再受到外面傳言的影響。 美聯社

過去一年，塞軍前教練烏度卡和現任教練馬祖拉有效分配泰托姆和布朗持球時間，釋放兩人單打戰術，同時讓更多功能性球員一起承擔全攻全守角色。儘管用人輪換沒有拉長擴大，卻意外讓布朗、泰托姆可以兼容並蓄，沒有讓兩人主導球權卻卡死團隊。

泰托姆主打得分小前鋒，出手選擇更精準、聰明，場均30.2分，得分效率和關鍵球更有把握，投籃命中率4成73，不需要負擔太多控球、組織工作，讓泰托姆可以更專注進攻得分，卻意外讓泰托姆傳出場均4.6次助攻，生涯最高。布朗是得分後衛兼小前鋒，今年場均25.3分，投籃命中率4成87，都是生涯最佳。

泰托姆+布朗今年球季每場合力砍55.5分，聯盟最可怕雙人組，兩人都擅長進攻、都專注防守、都能持球、形成各種錯位優勢。

獨行俠對塞爾蒂克一戰，獨行俠除了唐西奇個人單打，塞爾蒂克以泰托斯、布朗為核心側翼，幾乎完全掐死獨行俠賴以維生的側翼鋒線。獨行俠五名主力鋒線哈達威、布洛克、史密斯、鮑威爾、格林根本沒辦法對位泰托姆、布朗，各種輪換、錯位、攻防轉換，獨行俠人員配置、功能、球路被塞爾蒂克剋的死死的。

唐西奇在對塞爾蒂克之戰雖然狂飆42分，但在泰托姆和布朗兩人聯手拿下68分的流暢攻勢下，獨行俠最後還是慘敗收場。 美聯社

開季一個多月塞爾蒂克漸入佳境，戰績聯盟第一，勝率超過七成，除了泰托姆、布朗兩人證明彼此可以兼容，願意一起奪冠，34歲菜鳥教練馬祖拉用人調度居功厥偉。

馬祖拉做了三個重要調整

1、擴大用人輪換：烏度卡上季季後賽和總冠軍賽只用「七人輪換」的保守用兵，直接導致泰托姆、布朗兩人關鍵球累垮，板凳天賦擺在那裡浪費，少了出色奇兵和角色球員，塞爾蒂克除了累死主力，也浪費太多天賦。馬祖拉用人輪換多到9-10人，他很擅於挖掘第九、第十人的功能性，幫助他們打出信心，融入團隊發揮最大作用，

2、布格登替補，懷特先發：這兩名控球、組織、防守都很穩定又出色的控球後衛，成了塞爾蒂克最穩定力量。懷特先發，不佔球權、打好防守、扮演奇兵，波格登替補，打第六人兼雙能衛，帶第二陣容，同時配合釋放布朗或泰托姆的核心角色，完美巧妙。

懷特(右)在馬刺期間就養成球權節制、不浮濫出手的好習慣，來到塞爾蒂克擔任先發，正是讓他發揮所長的地方！ 美聯社

3、三分球攻勢：今年球子塞爾蒂克每場要出手41.5次三分球，三分命中率3成95，都能排在前三，恐怖三分火力和得分效率為塞軍打出更大空間，泰托姆和布朗兩人打起來如魚得水。

不像上季用人呆板、輪換太短，三分火力更猛，角色球員和核心球星都不會卡彈，塞爾蒂克本季還在進化，他們有機會成為東區最好球隊。