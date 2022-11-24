四大射手各有所長 籃網戰力飆升可期

近來籃網不斷地有角色球員演出驚喜，從11月初的小柯瑞（Seth Curry），再到最近超火燙的渡邊雄太（Yuta Watanabe），都以個人的三分砲火助隊取勝。原本籃網只有奧尼爾（Royce O’Neale）一人繳出超乎先前水準的三分表現，而今先發的哈里斯（Joe Harris）也開始找回手感，有了這四大射手，外線火力轉旺的籃網將有本錢打出更好的戰績。

籃網的戰力主架構一直是三巨頭，但他們三人目前在三分線上的表現是天差地別，相對可靠的是杜蘭特（Kevin Durant），但本季命中率還不到其生涯的平均水準。至於厄文（Kyrie Irving）雖然場均投進2.5個三分，但出手8.8次，其兩成八四的命中率，在全聯盟相近出手數的控衛當中排名墊底，可說是浪擲的程度。西蒙斯（Ben Simmons）則是從來不在三分線上找自己麻煩，本季仍維持一貫本色，迄今只出手一球，也沒有命中紀錄。

籃網陣中不缺射手，放手讓西蒙斯(右)去盡情攻擊籃框，避免觸碰「不敢投三分球」那個心中的死結，反而讓他找回信心。 美聯社

換句話說，三巨頭本季的三分表現是一個不到水準，另一個投了太多，剩下一個根本不投。陣中投進最多三分的是年薪僅有九百萬的奧尼爾，而全隊三分火力只能排在聯盟的中後段班，多少也說明了籃網現在戰績仍然不夠好的原因。不過，最近籃網在三分線外的表現有所回溫，主要是四大射手陸續克服了先前的低潮，逐漸在比賽中扮演更重要的角色。

一、最先跳出來的奧尼爾

爵士在季前決定進行重建，竟然把先發前鋒奧尼爾(00)隨隨便便就換走，但沒想到他來到籃網後不用再做那麼多苦工，而是獲得更大的重用，他也打出生涯最好的成績。 法新社

這裡所提到的四大射手當中，奧尼爾是唯一從開季就能扛起三分砲管的球員。而奧尼爾的最大低潮，就是被自己的母隊給拋棄。這個2015年的落選秀，過去一路在爵士體系成長，沒想到爵士就只向籃網要了一個2023年的首輪籤，就把自己培養多年的先發小前鋒給送走。這種幾乎是賤賣的操作，對於奧尼爾來說是個不小的打擊。

不過，他在布魯克林立刻站穩腳跟，出賽時間和三分開火權都被前教頭奈許（Steve Nash）釋放，即使馮恩（Jacque Vaughn）接手球隊之後依舊沒拔掉他的先發位置。目前他的出賽時間和平均得分都是生涯最多，三分出手數、進球數及命中率也衝上個人新高。

從被甩賣的賤價資產，到重新走高的潛力股，奧尼爾爆發的三分火力，為動盪不安的籃網提供了一股穩定的力量。

二、時靈時不靈的小柯瑞

小柯瑞(右)的外線與三分球能力雖然沒有他哥那麼瘋狂，但也算是一位相當優異的射手。本季因為傷勢剛好，手感還沒有那麼順，不過身為柯瑞家族的人，相信他應該不會低迷太久。 美聯社

開季表現大起大落的小柯瑞，這一季的低潮主要來自於傷勢。上季在季中隨著西蒙斯的交易來到籃網之後，一開始小柯瑞還保住了先發得分後衛的位置。本季卻因傷缺陣，回歸之後只能從板凳出發。

生涯不斷經歷受傷和轉隊的小柯瑞，是到了76人才開始整季都是不動先發。面對纏人的傷勢和替補角色，對他本該是家常便飯，但才熬出頭兩年就又因傷掉回之前的老格局，這樣的低潮一時之間確實難以調適。

影響所及，小柯瑞本季復出的第一場比賽，三分球竟是淒慘的5投不中，然後就又缺賽三場。二次復出之後，一度宣告全面復活，先在紐約內戰投進6記三分，接著對快艇又投進4球，籃網也因此打出本季第二次的連勝紀錄。不料下一場小柯瑞又因傷休息，第三度復出之後三分手感隨之急凍，曾連兩場三分掛零。

因傷打打停停，又得隨時替補上場，這讓小柯瑞目前的三分球成了冷箭型的攻擊。時靈時不靈的起伏，讓球隊難以掌握，就連對手也無法預期。

三、催出全隊動能的渡邊雄太

渡邊雄太季前在自由球員市場完全不被看好，直到8月底才被籃網簽下，想不到他把握住球隊風雨飄搖的時機，打出球隊中最大的驚奇，再一次證明機會是留給準備好的人！ 美聯社

最近發光發熱的渡邊雄太，則是本季籃網迄今最大的驚奇。本季三分球42投24中，五成七的命中率在聯盟排名第一。他在底角的三分出手把握性十足，連續性的命中更是瞬間打醒全場的觀眾，再加上他拼命式的盯人防守，在攻守兩端都為球隊注入了強大的能量。

渡邊生涯前四年待過灰熊和暴龍，雖然他打球的態度一等一，但始終是打不進球隊核心的邊緣人。上一季隨著暴龍打進季後賽，也只能上場沾沾醬油就在首輪被淘汰。這一季以一年的非保障合約加盟籃網，一開始他還因為太努力去搶防守籃板，結果不小心把球灌進自家籃框。誰也沒想到看似淪為浪人的渡邊，竟然成功走出低潮而成為了籃網的板凳奇兵。

雖然沒人知道渡邊的耀眼光芒是否會一閃即逝，但他目前在場上打出的驚人活力，確實讓烏煙瘴氣的球隊氣象一新，也讓他成為籃網球迷的新寵。因此總教練馮恩更保護渡邊，客場背靠背的第一場比賽讓他休兵，預計會在第二場對上暴龍。渡邊才剛以四記三分球痛擊灰熊，是否能接著以實力打臉另一支前東家，將是籃網想要止敗的關鍵。

四、逐漸找回準心的哈里斯

哈里斯是球隊陣中的老牌射手，可惜上季因傷只出賽14次，季初尚未找回手感，但近來已有逐漸投順的趨勢。 美聯社

做為籃網的招牌射手，哈里斯曾兩度創下聯盟單季最高的三分命中率。然而上季因為傷勢只出賽了14場，本季一開始還從板凳出發來調整，即使重新被放回先發，哈里斯的手感依舊不符期待。之前他每場至少會投進一球三分，但最多也只能投進兩個。

領著快兩千萬的年薪，卻只有這樣蒼白的火力輸出，外界一度預期已經快32歲的哈里斯會就此淪為替補。但他畢竟是成名的老牌射手，在投注了足夠的時間之後，哈里斯開始連兩場投進四記三分球。

這四人走過各自的低潮，也開始在三分線外挹注不同類型的火力。奧尼爾持續穩定，小柯瑞偶發冷箭，渡邊活力四射，哈里斯則是逐步回溫，雖然他們四人目前還沒有同場一起爆發的紀錄，像是之前當其他三人對灰熊單場都轟下四記三分的時候，小柯瑞則是四投盡墨。但從另一個角度來看，這也算是互補的狀態，讓球隊總是有人能跳出來開砲。

如果先發的奧尼爾及哈里斯能進一步提升狀態，在替補席上的小柯瑞能真正復活，渡邊也能延續驚奇，不再斷線的三分火力將給三巨頭充沛的支援，籃網戰力也將有望一路飆升。