岳政華跑攻守功能性十足 若未入選經典賽太可惜

世界棒球經典賽(WBC)中華隊的50人大名單於17日出爐，但因與球員工會簽署協議之故，名單並未公布，唯一透露的是50人中有23位投手、27位野手，其中有投手6人、野手5人共計11人的旅外球員，業餘則有1人，接下來要等1月6日的35人集訓名單，以及2月的最終30人參賽名單，才會知道到底有哪些球員入選，這份不公開的50人名單自然也引起了各界許多的猜測。

旅外部分，相較於投手，野手更好猜測，投手中旅日的宋家豪、張奕都表達參加意願，其餘的應該都是旅美投手；野手部分，旅美的張育成、旅日的吳念庭、動向未定的王柏融、目前人在澳洲的林子偉應都在名單內，剩下的1人被點名的有今年在小聯盟表現不差的李灝宇、鄭宗哲及U23國手陳聖平等人，這些野手當中只有王柏融是外野手，其餘都是主守內野。

名單出來這幾天，陸續有相關人士預測最終會入選的名單，外野手部分被最多人選擇的就是陳晨威、陳傑憲以及王柏融這3人，其他還被提及的還有朱育賢、林安可、陳子豪、郭天信等人，這些球員中有好幾位已有多次國際賽的參賽經驗，不過在他們之外，筆者認為有一名具備多功能性的球員是非常值得被帶進最終參賽名單內的。

在討論這名球員之前，先來提一下19年世界12強棒球賽的日本隊，監督稻葉篤紀在一級的國際賽事中，選進了那年才首次在一軍出賽，打擊率不到2成，卻有25次盜壘的周東佑京，用一個寶貴的國家隊名額選進一個專職代跑，當時引起了許多議論，但周東在大會中一共跑出4次盜壘，還在複賽對上澳洲的比賽後半段，代跑上場盜三壘成功，再藉由強迫取分跑回重要的追平分，用實力證明自己的價值。

周東佑京(右)曾靠著他驚人的速度入選日本國家隊，並在12強賽時大展身手。 歐新社資料照片

筆者認為該選進的這名球員雖然不像周東那樣神速，但在今年的表現有目共睹，也是一名有多功能性的球員，他就是中信的岳政華。

21歲的岳政華今年出賽79場，打出68支安打、5轟、26分打點，打擊率2成96，雖然成績不算是頂尖，但逐月來看，開季的4、5兩個月打擊率都不到2成，8月之後站穩一軍先發地位，連續兩個月的打擊率都在3成以上，10月也有2成74，狀況維持得不錯，球季後半段改打開路先鋒，也是中信能拿到下半球季冠軍的重要因素之一。

在總冠軍賽，同樣擔任開路先鋒的岳政華，交出更優異的表現，第1、3、4戰都在首局就上壘，連續4場都有得分紀錄，總計16打數打出7支安打，打擊率高達4成38，是中信能4連勝橫掃樂天的關鍵人物，最終獲選為中職史上最年輕的台灣大賽MVP，今年季中直到季後的打擊狀況都處於高檔，守備也令人放心。

再來看看上述幾位被認為比較有機會選進國家隊的外野手，陳晨威及陳傑憲兩人都有優異的打擊成績，今年都拿下最佳十人，陳傑憲還外加一座金手套獎，兩人被選進並無意外，但其餘人選就各有其問題。

陳傑憲拿到今年最佳十人及金手套外野手獎，應該一定會被選進經典賽名單。 聯合報系資料照片

首先是王柏融，本季是他旅日的第4個球季，卻也是表現最差的一季，只在一軍出賽15場，32個打數打出2支安打，沒有任何保送，打擊率僅有0成63，季後未被續約，雖然他在二軍有3成28打擊率、4轟的成績，但畢竟是二軍，而且在他最後一場一軍的比賽中可以看得出來打擊姿勢再度改變，到底打擊狀況如何，相信教練團沒有太多人清楚，加上近日又傳出他可能有續留日職的機會，如果有好消息，為了自己的職棒生涯，應該會選擇備戰調整，因此就算現在表達參賽意願，仍有不確定因素在，當然，教練團也不應把旅外名氣擺在近況前面，而執意要選他進最終名單內；至於朱育賢、林安可這被傷勢所困的兩人，本季的打擊表現都是近年來最差，陳子豪打擊不錯，但今年多擔任DH，3人的守備、腳程都令人不放心；郭天信則是比較適應先發角色。

王柏融未來動向尚未明朗，能否順利參加經典賽也仍未定。 擷圖自王柏融IG

在高張力的國際賽每一個守備都是關鍵，這也凸顯出岳政華在調度上的靈活性，即使由比較具有經驗的前輩們先發，岳政華仍可在比賽後半段需要作戰術時上場代跑，領先時則是擔任穩定的守備組，重點是他打擊近況也並不差，踏上打擊區不會沒有攻擊能力，甚至可以先發埋伏在後段棒次，成為機關槍打線的要角，至於是不是因為年紀輕就比較承受不了壓力，相信經過今年總冠軍賽的洗禮後，岳政華在這方面成長不少，加上中信的主場就在這次WBC舉辦地的洲際球場，跑攻守三拍子，先發替補兩相宜，又擁有主場優勢的他，不選可惜啊。