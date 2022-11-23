5分鐘秒懂 2022年世界盃熱鬧與門道

世界盃首次於冬季點燃戰火，就在上週日，四年一度全球最大體育賽事就在位於中東的卡達開踢。儘管本屆世界盃自確定為卡達主辦後場外爭議不斷，例如：賄賂國際足總執委會成員、任意拘留和虐待LGBTQ社群成員、剝削外來勞工問題等，但是仍舊無法抵擋全球足球迷參與在這地表上除了奧運以外最令人瘋狂的體育賽事。

先從上屆冠軍法國開始說起。法國將會是自義大利與巴西之外，第三個國家有機會挑戰連霸隊伍。陣中主攻手姆巴佩(Kylian Mbappe)和都正處於職業生涯巔峰，身為隊長與主戰守門員的洛里斯(Hugo Lloris)將成為法國最信賴最後一道防線。不過法國最大的隱憂就要屬於，中場坎特(N’golo Kante)和恩昆庫(Christopher Nkunku)都有傷在身，大將博格巴(Paul Pogba)、本澤馬(Karim Benzema)最終都因傷無緣參賽，這對於法國衛冕之路添下一記伏筆。

至於另一支奪冠熱門球隊就非巴西莫屬。身為足球世界盃傳統強權球隊，這次依舊會為球迷們帶來奔放式南美足球，因此一口氣帶了9名前鋒來到卡達，意味著進攻將會是本屆巴西隊唯一選擇。巴西進攻靈魂依然是30歲的球星內馬爾(Neymar)，他的招牌動作「彩虹過人」可是球迷們不容錯過經典好戲。

卡達世界盃足球賽開踢前夕，梅西、C羅上演世紀同框，在LV廣告中合體。（取材自Instagram）

說到偉大球星，就不得不說到梅西(Lionel Messi)與C羅(Cristiano Ronaldo)，這目前地表上最受歡迎的兩大球星。

先說35歲梅西。本屆已經是梅西第5次參與世界盃，但是梅西依舊與冠軍無緣。就算梅西早已被世界公認為乃是目前當代球王，可是沒有世界盃冠軍加持，不管梅西足球生涯有多麽輝煌，總是留下了這份遺憾。而梅西早已宣告本屆世界盃是他最後一次代表阿根廷參加這個足球盛事，所以球迷們絕對不要錯過這當代球王於足球隊高殿堂上最後身影。

然而一直以來與梅西堪稱當代一時瑜亮葡萄牙主攻手C羅，今年也將會是他最後一次參加世界盃。儘管C羅近一年來表現開始不如其巔峰時期，但是他的射門技術與力量都仍舊是當今足壇中佼佼者。由於C羅比梅西還稍長兩歲，都將近退役之齡，球迷們也要好好珍惜這名一代球星於世界杯中最後英姿。

2022年世界盃足球賽將會是最後一次以32強方式舉辦。下一屆於北美洲舉辦的2026年世界盃，主辦國將會是由加拿大、美國與墨西哥分擔，而參賽隊伍將增加至48支。本屆仍舊是採過去球迷們熟悉分成8個小組，每個小組4隊的方式來進行。最後於小組領先首兩支隊伍將出線，晉級下一輪賽事。有趣的是，下屆主辦國都有幸參與這次的世界盃。

上屆無緣參與俄羅斯世界盃美國隊，本屆捲土重來，並且陣容以年輕一代球員為主。反觀，傳統強權墨西哥這次則是以經驗豐富老將為主，而主帥馬蒂諾(Tata Martino)將會是墨西哥晉級下一輪賽事關鍵人物。至於加拿大則是歷經36年後，再次有幸參與這最大足球盛典，大多數加國球迷將會是首次有機會為自己的家在世界盃中加油。

做為亞洲希望，剛動完臉部骨折手術的韓國前鋒孫興慜，如願參加2022卡達世界盃足球賽。 美聯社

最後在亞洲方面，最受人注目莫過於是韓國國腳現年30歲的孫興慜。身為亞洲首席球員的孫興慜，曾於於英超聯賽獲得金靴獎，乃是寫下前無來者的亞洲球員紀錄，目前被譽為是球界最佳的邊鋒之一。但是先前於聯賽中受傷，孫興慜目前正與時間賽跑，試圖在開賽前代表韓國在世界盃中上陣。