湖人要翻身不需靠交易 該讓戴維斯挺身而出了！

洛杉磯湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）在主力詹姆斯（LeBron James）傷退後，開始權力交棒戴維斯（Anthony Davis）為核心。事實上，湖人當初三換一加首輪籤與紐奧良鵜鶘隊交易，就確定由戴維斯是湖人隊的未來希望，尤其英格倫（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）兩位榜眼都送走，當然得由戴維斯當接班人。

漢姆接受媒體訪問時，公開分享故事。2022-23年球季前戴維斯曾走進他辦公室，在討論戰術的白板寫著：「2022-23球季：把球交給 AD（戴維斯綽號）。」顯示他的雄心壯志，要從輔佐詹姆斯的副手成為主力。球隊失去因左腹股溝拉傷的詹皇後，各界察覺戴維斯更有攻擊性，在湖人隊以 128-121擊敗底特律活塞的比賽，貢獻38 分、16 個籃板和 4個火鍋，再之前與布魯克林籃網隊之戰是37 分和18個籃板。20日迎戰聖安東尼奧馬刺隊是30分、18個籃板，且開賽前12分鐘就拿18分、5個籃板，還有兩次助攻、兩個火鍋與一次抄捷身手全面，更重要是AD帶隊湖人三連勝，歷經失望的開季後進入「戴維斯時代」。

漢姆提到：「這三場比賽對湖人至關重要，AD 成為主力，他有足夠能力率領湖人。顯然地，我們都看到了他強大主宰力。」打活塞隊戴維斯不猶豫退縮，一口氣砍下22分，包括第四節拿16分。也許有人說，活塞少了大將康寧漢（Cade Cunningham）和中鋒史都華（Isaiah Stewart），身材居於劣勢，但更重要是戴維斯心態改變，毫不客氣攻擊籃框，足足拿到11次犯規，顯見他正在蛻變。戴維斯掌握罰球機會，21次罰球進18球，是2019-20球季以來新高。漢姆評價AD：「他場上打擋拆顯得遊刃有餘，對方祭出包夾都難以奏效，充分運用優勢拿犯規，在禁區碾壓對手。」

湖人在詹姆斯缺席期間首次出現連勝，關鍵在於戴維斯(右)的大爆發，他在聯盟的評價並不低於安戴托昆波，理應表現得更有巨星架勢才對。 美聯社

過去一周湖人隊內部檢討，全隊希望所有人把話說開。其中提到，戴維斯應更積極參與進攻，面對媒體詢問戴維斯說：「（我們）只是把一切擺在檯面上，提及每一個人哪些事可以做得更好，我們要一起變好。包括教練組、醫護人員等。」閉門會談亦討論漢姆常說的「湖人自爆」，包括失誤與犯規過多，放棄進攻籃板和攻守轉換時態度消極。

此外，戴維斯為貝佛利（Patrick Beverley）經常對他人的激情喊話圓場，戴維斯解釋：「我們應該習慣他的風格！要注意訊息是什麼，而不是他講話的語氣。」據瞭解，會談中話最多的是詹姆斯、戴維斯、貝佛利和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），教練漢姆和助理教練也提出觀點。漢姆認為，儘管陣容有缺陷，但從過去幾場觀察全隊都沒兌現天賦，此時不該討論交易與否，而是激發潛能。與活塞隊之戰，湖人全隊出現16次失誤，比對方11次還多。此外，年輕的活塞成員抓了10個進攻籃板、發動18次快攻，經驗和能力均高人一等的湖人隊，不應表現如此漏氣。全隊還沒磨合完成之際，戴維斯必須掌握大局，幾年前他被認定是聯盟前五名好手，沒有理由搞低迷。

戴維斯(左)非常了解貝佛利(右)的贏球企圖心，在場上用實際行動來幫湖人找回自信。 美聯社

曾在美國打球、現於台灣擔任籃球教職的莊宗勳說，戴維斯比當紅的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成名早，也是聯盟數一數二的中前鋒，是MVP等級明星。如今兩人各帶領一支球隊，戴維斯應改變想法一肩扛起勝負。他解釋，2019-20球季戴維斯是詹皇左右手，兩年過去已不是小弟，要升級為球隊領袖，這一季再打不出成績說不過去。洛杉磯湖人隊此刻不是尋求外援，而是由戴維斯做出更多貢獻，正如總教練漢姆和全隊所述，戴維斯是本季勝負關鍵，再也不是年事偏高的詹姆斯。