日職／近藤健介離隊就是大傷 火腿動作頻頻仍難補破網

日職自由球員(FA)宣告開始已過一段時間，行使FA權利的球員也幾乎都已找到新東家，加上也有好幾樁交易案成立，今年的季後球員市場可說是十分熱鬧，而比起央聯，洋聯各隊的球員流動及戰力補強又更加熱絡。

在FA方面，可以說是今年注目度最大的森友哉，在日前宣佈以4年超過16億的大型合約加入歐力士；歐力士的伏見寅威前往火腿；DeNA的嶺井博希轉戰軟銀，森、伏見及嶺井分別是大阪、北海道及沖繩出身，3人都可以算是回到家鄉的球隊；而近幾年提供火腿最穩定火力輸出的近藤健介，則傳出可能加盟處於關東的球隊西武的消息；前面3人都是現役的捕手，而近藤在加入職棒前幾年其實也是以捕手身份上場，算是有趣的巧合。

交易部分，火腿就佔了近一半的交易量，包括以兩名內野手渡邊諒及高濱祐仁，向阪神交易來外野手江越大賀及投手齋藤友貴哉；再以內野手佐藤龍世跟西武交易山田遙楓；最後再用捕手石川亮換來歐力士的齋藤綱記；另外與洋聯有關的就是樂天以過去成績輝煌的老將涌井秀章，跟中日交易來阿部壽樹。

這幾位FA以及被交易球員的流動，對於洋聯球隊戰力到底有什麼影響呢？首先來看看歐力士，對於歐力士來說，奪冠之後一則以喜一則以憂，喜的當然是奪下相隔26年的日本一殊榮，憂的是陣中當家主砲吉田正尚要行使入札前往美國，加上今年出賽數最多的正捕手伏見行使FA離隊，這個時候森的加入完全是場及時雨，在19年拿過打擊王、年度MVP，同時也是18、19、21年最佳9人的森，是目前日職打擊最強的捕手，或許沒有辦法100%補上吉田留下的火力缺口，但對於得分能力其實並不是太強且正捕手離隊的歐力士來說，這無疑是今年季後最成功的補強了，在投手戰力沒有明顯流失的情形下，明年仍具有相當的競爭力。

森友哉是今年FA市場最受注目的球員，他離開西武回鄉加入歐力士。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

樂天以36歲，這兩年已明顯走下坡的涌井，換來如果正常出賽，每年可以打出100支安打、10轟、60分打點左右成績的阿部，是一大補強，阿部可以守二、三壘，如此淺村榮斗可以移防一壘，鈴木大地回三壘，游擊則是小深田大翔，內野還有茂木榮五郎可以調度，對於樂天來說是非常成功的交易，但對中日來說，就真的是中日大丈夫？

而如果西武爭取到近藤加盟的消息屬實，那失去森對得分能力的影響將降到最低，甚至還有變強的可能性，畢竟近藤近年來的打擊內容相當穩定，雖不是長程大砲，每年還是都能交出近3成打擊率、60分打點左右的成績，不過這一切都還沒有正式宣佈，歐力士及近藤千葉家鄉的羅德以及軟銀，都有向他提出合約報價，相信近期就會有確定的答案了，但無論如何，近藤離開火腿幾乎已成事實。

近藤健介未來動向近日內應可揭曉，但目前看起來離開火腿已成定局。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

上季洋聯得分最少的火腿，今年在少了中田翔、西川遙輝、大田泰示等主力打者後，得分仍舊排6隊之末，現在幾乎已確定明年會再少掉近幾年只要健康出賽，各項打擊數據都會是全隊之冠的近藤，即使有首度拿下打擊王的松本剛、本季打出18轟的清宮幸太郎、以及近百安的野村佑希，還是令人無法想像下季火腿的得分能力會有多慘，而季後火腿進行了3起交易案，看起來十分積極，但要說對球隊攻擊能力有多大的幫助，還真的是非常有限。

今年拿下打擊王的松本剛(右)，與打出接近百安的野村佑希是明年火腿打線的關鍵人物。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

火腿在這三起交易案中放出石川、渡邊、高濱及佐藤4名野手，4人本季加起來出賽還不到100場，渡邊是13年第一指名，在19、20年球季是陣中主力，都打出超過百安，但這兩年成績急速下滑，高濱上季打出近百安，還有8轟、43分打點，一度被視為球隊未來希望，可惜今年在一軍只出賽7場，至於其他兩人就沒有什麼亮眼的表現，被交易出去不意外，只不過換回來的江越、山田，甚至連一軍都還不算站穩過，遑論打擊了。

至於以3年3億日幣合約爭取到加盟的伏見，近幾年雖然開始在一軍有較多的出賽數，但是在打擊方面也沒有太多突出的表現，火腿透過FA或交易所補強的這幾位球員，要補上近藤離隊失去的火力實在不容易，留不住近藤，即使季後動作頻頻，火腿明年的火力還是落到不增反減的結果。