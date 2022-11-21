十多隊瘋搶千賀滉大 教士可能是最佳歸宿

注意看，這個男人太狠了——但他可不是什麼電影的男主角，而是短短一個月裡風靡全大聯盟，九天內走訪六隻球隊的前軟銀鷹王牌投手千賀滉大。剛打完季後賽的教士、大都會及水手總管都迫不及待要見他，銀彈充足的巨人、藍鳥、遊騎兵也都有意網羅。對他有興趣的球隊還在不斷傳出，包括道奇、紅襪、天使、小熊、響尾蛇…這張瘋搶千賀的球隊名單只會越來越長。

憑藉均速破95英哩的快速球以及沈降幅度大到被稱為「妖怪」（お化けフォーク）的指叉球等四種拿手球路，11年日職生涯裡千賀拿下87勝44敗，防禦率只有2.59，今年更降到生涯最佳的1.94。除了沒拿到日職投手最高獎項澤村賞外，千賀包辦了三冠王、無安打、WBC最優秀投手等各式各樣的投手殊榮，而且連續四年在總冠軍賽開幕戰擔綱先發，幫助軟銀鷹完成輝煌的四連霸。再加上去年出戰東京奧運為國效力，成為日本奪得金牌的重要功臣。在日本，千賀已經一無所求，他的下一個目標只能是太平洋彼岸的大聯盟。

身負這一連串豐功偉業，再加上聲名僅次於波拉斯（Scott Boras）的超級經紀人沃夫（Joel Wolfe）為他談薪，千賀即將拿到的待遇鐵定不會差。MLBTR預測他有5年7500萬美金的身價，Fangraph專欄作家克里門斯（Ben Clemens）則認為4年5600萬是合理數字。基於四年前菊池雄星透過入札都能拿到4年5600萬（雖說當年菊池年僅27，比明年一月就滿30的千賀小了兩歲半），這兩項數字很可能都低估了千賀的身價。外加沃夫還大力吹捧他的上進心及贏家特質。說到上進心，從育成投手一路成長為日本一王牌的千賀絕對無人能及，而打遍日職季後賽、WBC及奧運都能笑到最後的他也確實是個贏家。沃夫受訪時更宣稱千賀想加入的是有競爭力的大市場球隊，這些因素都有可能為他爭取到更好的價碼。

千賀滉大本季在日職的防禦率低到1.94，144局投球飆出156次三振，最快球速超過100英哩，確實有挑戰大聯盟的本錢。 擷圖自軟銀行鷹FB官方粉絲團

這麼多隊角逐千賀的青睞，究竟哪隊最有希望？目前看來是小熊、大都會及教士略佔上風，其中又以教士最可能成為千賀爭奪戰的最後贏家。在還未與千賀當面接觸之前，小熊就已派出今年剛加盟的鈴木誠也做說客，為自家的「工作環境」說上一堆好話。再加上鈴木的經紀人剛好也是沃夫，更拉近彼此距離。然而今年只有74勝的小熊顯然不符合千賀心目中的贏家定義——即便他們的總管信誓旦旦表示下一季小熊將重返競爭者之列。

大家都知道大都會有個無人能及的富爸爸——全聯盟口袋最深的老闆柯恩（Steve Cohen）。在塞揚名投狄葛隆（Jacob deGrom）、並列隊上勝投王的貝希特（Chris Bassitt）及勝率最高（12勝5敗）的沃克（Taijuan Walker）都成為自由球員後，一下子少了三位先發投手的大都會也確實需要大力補強。不過既然錢多就好辦事，大都會目前第一優先除了與狄葛隆續約外，還將目光轉向另一位塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）。除此之外在大都會高層心目中，行情遠高於千賀的洛登（Carlos Rodon）及今年合作愉快的貝希特順位也都排在千賀之前。除非大都會的銀彈屢屢落空，否則應該不會轉而落到千賀身上。

大都會準備大灑銀彈，首要目標還是想留下隊中強投狄葛隆，也想搶巨人王牌洛登，應該不會優先考慮千賀滉大。 美聯社資料照片

至於教士，他們同樣可以透過旗下的日籍投手達比修有去跟千賀攀交情。更妙的是達比修不但經紀人也是沃夫，而且他本人跟千賀私交甚篤。再加上彼此都是投手，身為前輩而且在大聯盟發展頗為成功的達比修能對千賀起到的幫助顯然遠勝鈴木。除了達比修之外，教士隊上還有馬丁尼茲（Nick Martinez）跟蘇亞雷斯（Robert Suarez）這一對千賀的老戰友——兩人都是前幾年還在日職打拼的前軟銀投手，都剛與教士完成續約。多了他們的敲邊鼓，對千賀做最後決定也可能發生一定影響。至於教士位處日籍投手偏好的西岸，雖然不至於成為千賀選擇球隊的首要條件，但絕對會是他考慮的因素之一。

教士今年一共投入了全聯盟第五高的2.3億團隊薪資，雖然例行賽戰績只打出全聯盟第十的89勝，但在少了超級球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的不利條件下，還能在季後賽把111勝的宿敵道奇跟衛冕軍勇士都拉下馬，並且重返睽違24年的國聯冠軍賽，收穫不可謂不豐碩。教士老闆賽德勒（Peter Seidler）財力雖非柯恩之比，但繼去年重金綁住小塔提斯後，今年交易大限又硬吃另一巨星索托（Juan Soto），展現了不惜一切打造爭冠勁旅的決心。基於先發投手米納亞（Sean Manaea）、克里文格（Mike Clevinger）成為自由球員、達比修跟史奈爾（Blake Snell）只剩一年合約的現狀，教士勢必會花相當大的力氣追逐千賀，而他們也確實具備能讓千賀長久發展的多項優越條件。

教士隊深知有日職經驗的球員都有不錯的身手，因此旅日幫球員有強森、達比修有、蘇亞雷斯、馬丁尼茲和狄克森（左至右）5位之多，他們在教士也有不錯的表現，成功經驗或許也能吸引千賀滉大。 擷圖自達比修有推特

「男怕入錯行」，對球員來說，加入一隻不適合自己的球隊其嚴重性跟入錯行沒什麼兩樣。日籍投手挑戰大聯盟的成功先例已屢見不鮮，但也不乏像伊良部秀輝、井川慶等完全水土不服的失敗案例。然而同樣是加入洋基，後繼的黑田博樹、田中將大卻能取得極高的成就。可見環境是否適合仍是因人而異，只能靠球員自己吸收多方資訊後做最佳的判斷。眾所矚目即將披上大聯盟球衣的千賀最終究竟獎落誰家，也將決定他球員生涯下半場的命運。