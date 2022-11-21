大聯盟軍團強勢來襲 經典賽中華隊如何應敵？

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，中華隊經過教練團和選訓會議決議，選出50人大名單，雖然並未對外公布，不過這倒無妨，這份名單已經納入所有中華職棒和旅美、旅日和業餘菁英，應該沒有所謂的「遺珠」，是否公布其實沒差，最重要的是，預計明年2月發布的最終30人正選名單，屆時勢必引發一番討論。

持平而論，明年經典賽中華隊非常難打，A組預賽依序對戰巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，這4隊都有許多美職大、小聯盟球員助陣，就好比上一屆經典賽的以色列，幾乎就是「美國二隊」，預賽5隊取前兩名晉級8強複賽，至少要拿3勝才能前進東京巨蛋，換句話說，中華隊只有1敗的空間，總教練林岳平任務相當艱鉅。

巴拿馬上次打經典賽會內賽已是2009年，2013、17年資格賽最終戰分別對巴西、哥倫比亞，最後都以1分差惜敗無緣闖進會內賽，但可別以為巴拿馬是弱旅，昔日大聯盟名將李維拉(Mariano Rivera)、李(Carlos Lee)，前興農牛洋投戰玉飛和克提茲，前軟銀重砲祖雷塔(Julio Zuleta)都是巴拿馬人，可謂棒球強權。

這次資格賽巴拿馬在最終戰以4:0扳倒巴西，上演王子復仇記，也順利挺進經典賽會內賽，巴拿馬棒協勢必使出渾身解數，盡可能將能徵召的美職球員納入陣中，目前已確定參賽的大聯盟球員，包括天使牛棚大將巴雷亞(Jaime Barria)、洛磯中繼投手勞倫斯(Justin Lawrence)、光芒超級工具人貝騰柯特(Christian Bethancourt)、費城人內野手卡馬戈(Johan Camargo)，預期還會有許多美職選手加入。

本屆經典賽巴拿馬隊中有不少大聯盟好手，實力不容小覷，中華隊在首場比賽中就有硬仗要打。 歐新社資料照片

而且，明年經典賽預賽巴拿馬首戰就強碰地主中華隊，為了拿下首勝，巴拿馬絕對會派出陣中最好的幾名投手上陣，中華隊恐有一番硬仗。

義大利總教練是前大聯盟名捕皮亞薩(Mike Piazza)，球隊陸續公布國手名單，大聯盟球員包括天使內野手弗萊契(David Fletcher)、皇家內野手羅培茲(Nicky Lopez)和帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)、光芒工具人馬斯特羅波尼(Miles Mastrobuoni)、紅雀右投帕蘭特(Andre Pallante)和外野手迪魯茲歐(Ben DeLuzio)、水手工具人海格底(Sam Haggerty)和右投費斯塔(Matt Festa)。

另外，太空人強打曼西尼(Trey Mancini)、天使捕手史塔西(Max Stassi)、藍鳥終結者羅瑪諾(Jordan Romano)、大都會右投歐塔維諾(Adam Ottavino)、馬林魚左投卡斯塔諾(Daniel Castano)也有機會披上國家隊戰袍，光看這一份名單就知道義大利絕對不好惹，甚至有可能是A組預賽最多大聯盟球員在鎮的球隊，戰力絕對不輸上一屆的以色列。

義大利在2017年經典賽曾打敗墨西哥，而且在預賽雖然兩度輸給委內瑞拉，但全是一分差比賽，目前他們還在積極地徵召更多的大聯盟好手。 歐新社資料照片

中華隊第3戰對手是過去國際賽死對頭荷蘭，過去經典賽荷蘭都是以幾名大聯盟球星壓陣，再搭配少數在海外職業聯盟打球，還有荷蘭聯賽的選手所組成，實力一向堅強，2013、17年荷蘭都打進4強，當然，中華隊預賽要過鬱金香軍團這一關可非易事。

中華隊預賽最終戰對手古巴，這次古巴首度開放叛逃球員參賽，也是首次徵召大聯盟球員征戰經典賽，目前白襪內野手孟卡達(Yoan Moncada)和外野手羅伯特(Luis Robert)、大都會右投羅培茲(Yoan Lopez)、老虎內野手伊巴內茲(Andy Ibanez)已點頭同意參加，接下來應該還會有更多大聯盟球員為古巴效力，戰力十分可觀。

即使過去沒有大聯盟球員助陣，古巴每一屆經典賽至少都打進8強，還拿過1次亞軍，這次有不少大聯盟球員加入，古巴目標當然不會只是想打進8強，他們是來奪牌的。

古巴隊光是由國內聯賽好手就能組成一支超強球隊，若是還能叫回幾個大聯盟球員，實力當是會是在分組賽中排名第一。 歐新社資料照片

中華隊邀大聯盟台美混血外野手卡洛爾(Corbin Carroll)和費爾柴德(Stuart Fairchild)參賽未果，加上張育成日前未獲紅襪續約成為自由球員，為了續拚大聯盟，張育成不打經典賽的機會很高，如此一來，經典賽中華隊很可能是A組預賽唯一沒有大聯盟球員助陣的球隊。

經典賽中華隊最終30人正選名單，旅外選手預期會有林昱珉、鄧愷威、林子偉、鄭宗哲、張奕、宋家豪、吳念庭和王柏融，應該不會有業餘球員參賽，等於超過7成的選手要從中職選才，十足考驗國內職棒的實力。

過去4屆經典賽中華隊戰績3勝10敗，已苦吞5連敗，這3勝分別從中國、澳洲、荷蘭手中所拿下，只有2013年闖進8強，其他3屆預賽就遭淘汰，過往戰績十分弱勢。

中華隊過去雖然有不少旅外好手助陣，每次也是拚勁十足，但戰績都不太理想，本屆受到疫情影響，準備工作相當緊湊，還好預賽有地主之利，球迷都期待能有驚奇演出。 歐新社資料照片

亞洲職棒日本和南韓雙雄，同樣是以國內職棒球員為主力組隊征戰經典賽，但兩隊老早就啟動備戰計畫，就希望能拚出佳績；相較之下，台灣隊組訓和後勤支援動作真的太慢，並沒有給「餅總」可靠的後盾，預賽強敵環伺，要打進8強複賽難度不低。