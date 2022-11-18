東區頂尖後衛崛起 哈利伯頓引領出神奇魔法學院

穿著溜馬球衣，196公分控球後衛哈利伯頓今年球季打出場均20.6分、10.4助攻、4.5籃板，三分命中率4成24，簡直就是明星球員表現和非凡數據。哈利伯頓22歲，NBA三年級，出色表現和未來性、領袖魅力，讓印第安納溜馬充滿無限幻想。

2022年2月8日交易送走哈利伯頓的國王，現在心裡肯定五味雜陳，即使國王今年開季表現已經超乎預期，國王戰績比西區灰狼、湖人、快艇、勇士還要更出色。當初國王把哈利伯頓交易到印第安納時，哈利伯頓說了這麼一句話：「我很幸運被交易到溜馬，這可能是我生涯迄今最棒的事...」。

哈利伯頓很清楚，國王會留下控球後衛福克斯，並以福克斯為球隊核心，打相同位置，更嫩更菜更沒有名氣的哈利伯頓，很難在國王得到更多球權和戰術角色。但重建中的溜馬不同，哈利伯頓在這座重建籃球城市，他有機會、空間和能力完美兌現身上天賦和魔法。

哈利伯頓(右)在國王時期受限於主力控衛福克斯(左)，發展空間有限，轉隊到溜馬之後有如困龍入大海。 美聯社資料照片

個人數據和團隊合作證明 哈利伯頓做到了

今年開季場均20分-10助攻，這是非凡指標，哈利伯頓並不是用大量出手和傳球失誤刷來的，哈利伯頓投籃命中率4成83同樣在極高水平，三分命中率4成3是一流水平，個人穩定表現和創造力，幫助溜馬全隊打出更好團隊合作。

「哈利伯頓總是知道場上該怎麼做，或者是應該先做什麼，他很自然心領神會，擅於解讀比賽，以一個只有兩年經驗年輕球員來說，他就像個資優生」溜馬教練卡萊爾如此評價哈利伯頓今年賽季總體表現和帶隊方式。

球隊戰績證明，溜馬選擇哈利伯頓做為重建核心是最正確決定。溜馬目前7勝6敗，東區第六，三分命中率3成8排第六，進攻效率第七，這支幾乎完全重建青年軍花不到兩年時間已經開始茁壯，成為東區季後賽很有競爭力球隊之一。在印第安納魔法學院，哈利伯頓不但是全校第一績優生，他就是「溜馬重生錄」裡的最佳男主角，為這個城市、這支球隊、所有球迷帶來美麗願景。

哈利伯頓(左)不但傳球能力極為優異，投籃質量也是非常的高，本季投籃命中率49.2%、三分球命中率42.4%、罰球命中率86.0%，離180俱樂部的門檻是相當接近。 美聯社

溜馬當然還有很多問題需要解決，畢竟他們太過年輕。首要之務就是防守，溜馬目前防守效率聯盟倒數第四(排第27)。溜馬場均失分117.2高居第五，防守不好經驗太嫩是年輕球隊最大致命傷，尤其是場上空間和輪轉協防默契不足，往往會出現持續性暴量失分，導致比賽流產。

防守需要時間，累積經驗和閱讀防守更需要比賽磨練。還好溜馬有的是時間，今年賽季溜馬一大票年輕球員還有足夠時間學習防守，允許他們犯錯，累積未來資產和防守智商。但哈利伯頓不同，他是一名會防守，擁有出色防守意識和協防、閱讀防守能力的未來控球，這是哈利伯頓更難得之處。

球隊一哥會防守，也願意防守，並且帶動防守，哈利伯頓具備成為超級球星的非凡天賦和潛能，溜馬能攻、會投、擅於創造各種出手空間，在進攻穩定之後，溜馬教練卡萊爾就會抓防守，哈利伯頓角色、定位、帶動能力最為關鍵。

哈利伯頓(中)防守意識積極，讓他成為不可多得的全能控衛，也感染了隊友的防守態度，使溜馬成為更好的球隊。 美聯社

NBA近兩年改變太多，年輕球隊、重建球隊往往很快崛起，出其不意，還來不及擺爛、輸球，就已經走在重建完成路上。今年爵士是一個特例，溜馬上季才剛打散重建，今年同樣走在提前完成路上，不斷打出各種驚奇。

印第安納魔法學院的哈利伯頓，他才22歲，溜馬如果今年幸運重返季後賽，除了教練卡萊爾執教功勞，哈利伯頓身上充滿各種籃球神奇魔法，就是溜馬血液裡最關鍵DNA。