現役教頭誰會進名人堂？法蘭柯納、貝克十拿九穩

守護者教頭法蘭柯納(Terry Francona)今年第三度拿下年度最佳教練，再次證明了自己準名人堂等級的帶兵功力。而生涯拿下超過2000勝的貝克(Dusty Baker)也終於在今年摘下總教練生涯首座冠軍，離名人堂又邁進了一步。除了法蘭柯納和貝克，現役教頭又有誰退役後有機會被選進名人堂，就讓我們來看看以下五位可能的人選。

法蘭柯納(Terry Francona)，守護者隊。篤定入選

法蘭柯納(左) 美聯社

法蘭柯納37歲就當上費城人隊的總教練，但他的教頭生涯起步並不順利，費城人在他的帶領下連續四年勝率都不到五成，於是他在2000年球季結束後遭到開除。2004年他首季擔任紅襪總教練就打破貝比魯斯(Babe Ruth)魔咒，幫助球隊睽違86年奪冠，成為名震一時的教練，而2007年他再度率領紅襪隊奪冠。2013年他改掌小市場的守護者隊(當時還叫印地安人)兵符，這回他更是證明自己手中沒有一票球星也能贏球，那年守護者較前一年進步24勝，在完全不被看好的情況下闖進季後賽，而法蘭柯納也拿下首座最佳教練獎。2016年他再度獲獎，此外還打進了世界大賽。

法蘭柯納生涯共拿下1874勝，其中845勝來自守護者，他也是守護者隊史勝場數最多的教頭，來自紅襪隊的744勝則排在隊史第2。他還11度率隊打進季後賽，如此輝煌的教練生涯即便現在退休，未來也肯定會進名人堂，相信他會很難抉擇要戴哪隊的球帽進去。筆者認為他在守護者隊的成就還是稍高於紅襪時期，即便他在守護者還沒有拿過冠軍。

貝克 美聯社

即便貝克今年沒有拿下冠軍，他未來也會是名人堂的一員。他生涯共拿下史上排名第9的2093勝，排在他前面的8位教頭全都入選了名人堂，且明年他的排名極有可能會躍升到第7。貝克最神奇之處在於他帶過的五支球隊全都打進季後賽，是史上第一位達成這項成就的教練，表示他就是有讓球隊起死回生的魔力。1993年他首季執教巨人隊就讓球隊進步了31勝，讓他第一年擔任教頭就摘下最佳教練獎，2002年則打進世界大賽。2003年他改披小熊隊戰袍，讓小熊進步了21勝，在紅人及國民時期也都有率隊打進季後賽的紀錄。2020年他在太空人隊深陷偷暗號醜聞風暴下接下兵符，在季賽勝率不到五成的情況下還是闖進了美聯冠軍戰，今年則終於拿下一枚冠軍戒指。貝克生涯12次進到季後賽，還三度獲選最佳教練，無疑是史上最偉大的黑人教頭。

波奇 美聯社

原本波奇不會在這份現役名單當中，但剛好他上個月在退役四年後又重回大聯盟執掌遊騎兵隊兵符。波奇生涯勝場數達2003，排在他前面的11位總教練除了現役的貝克外全都是名人堂成員，因此他沒道理不會入選，況且他還有三枚冠軍戒指。他執掌教士與巨人兵符都各拿下超過900勝，也是唯一達到此成就的教頭。1996年他拿下最佳教練獎，1998年率領教士打進世界大賽。他的生涯顛峰無疑是在巨人時期，在當今奪冠難度更高的季後賽制度下，他還能在五年內拿下三座冠軍實在難能可貴。且2010、2012及2014這三座冠軍都是在不被看好的情況下摘下，顯示他在季後賽實在用兵如神。

蕭瓦特 歐新社

蕭瓦特今年第四度拿下最佳教練獎，與考克斯(Bobby Cox)與拉魯薩(Tony La Russa)並列拿過最多次此獎的教頭，也再次證明自己有化腐朽為神奇的功力。蕭瓦特還是史上第一位以四支不同球隊身分拿下此獎的人，在大都會之前的三次分別為洋基、遊騎兵與金鶯隊。他還是響尾蛇隊史首位總教練，1999年他讓這支第二年的新球隊打進季後賽。蕭瓦特生涯的精華還是在金鶯時期，帶領這支小市場球隊三度打進季後賽。可惜的是他不但沒拿過冠軍，甚至連世界大賽都沒打過，因此若他現在退休似乎不太可能進名人堂。但若未來蕭瓦特能讓軍容強大的大都會連續三年殺進季後賽，即便沒拿過冠軍也沒打過世界大賽，還是很夠資格入選名人堂。

梅爾文(Bob Melvin)，教士隊。多拚好幾年有機會入選

梅爾文(中) 美聯社

梅爾文的狀況與蕭瓦特類似。他是三度最佳教練得主，在響尾蛇與運動家時期都拿過此獎，他在最早執教的水手時期與現正領軍的教士時期也都帶出不錯的成績。梅爾文在運動家時的成就無疑是最高的，他也是運動家隊史勝場數第二多的教頭，相當擅於帶領小市場球隊。而近幾年砸大錢的教士隊在他的帶領下也成功在今年打進季後賽。梅爾文現階段不可能進名人堂，但現年61歲的他年紀還是比蕭瓦特輕，更有本錢多拚好幾年，若能持續帶出四年的好成績，即便沒有冠軍戒還是有進名人堂的機會。

順帶一提：梅登、吉拉迪、羅伯茲

今年季中被開除的梅登(Joe Maddon)和吉拉迪(Joe Girardi)雖然暫時不算現役教頭，但未來若有機會重掌兵符仍有進名人堂的可能。梅登的一世英明算是毀在天使時期，他過去成功打造光芒模式，又是破除小熊百年魔咒的冠軍教頭，可惜帶領的天使戰績始終沒有起色，以他現在所累積的成就恐怕離篤定進入名人堂的等級還差一點。他現年已68歲，未來是否還有執教的機會還是個未知數。吉拉迪同樣也是位有冠軍資歷的教頭，現年58歲的他年紀還不算特別大，若還有執教機會，再多拚個幾年還是有進名人堂的可能。但他的變數在於今年費城人隊開除他後就打進了世界大賽，讓他顏面無光，可能也會讓有教頭缺的球隊暫時卻步。

至於一直待在豪門道奇隊的羅伯茲(Dave Roberts)，由於僅執教7年所以只累積653的勝場數，但優勢在於他待在強權道奇隊，且也才50歲。只要他能夠一直待在道奇好幾年，以如此容易刷出的勝場數外加一座冠軍的資歷，多年後也有機會晉升名人堂等級。