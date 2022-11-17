小鮑爾擋下8連敗 黃蜂接下來一堆硬仗該怎麼打？

歷經聯盟本季最長的八連敗紀錄之後，黃蜂總算靠著傷癒復出的小鮑爾（LaMelo Ball）取得近半個月來的第一勝。有了當家控球在陣，開季一路衰敗的球運看似可以就此扭轉，然而黃蜂接下來的這九戰，將要遇上八支目前分區前八的強隊，對手一個比一個要硬，單靠小鮑爾一人是否足以挺過這一波的硬仗？

黃蜂從休賽季就風波不斷，先是教頭搞不定，臨時找了老教頭克里佛（Steve Clifford）回鍋救急，但隊上已經沒有任何球員曾在他手下打球。而上季全隊平均得分最高的布里吉斯（Miles Bridges）因為家暴案仍未有回歸時間表，接著小鮑爾在季前賽就傷了左腳踝，再來開季第一場傷了防守要角的馬汀（Cody Martin），第二場傷了後場主將洛齊爾（Terry Rozier），至於球星海瓦德（Gordon Hayward）撐了八場之後也跟著掛傷號。

這一連串的傷兵打擊，讓新任總教練一下子少了多名主力可用，而在其他球員要適應全新體系的不利狀況下，結果就是攻守失調。開季三勝三敗之後，從十月底開始一勝難求。就連目前聯盟墊底的火箭本季最長也只有六連敗，黃蜂卻是一路輸到八場才踩住煞車。

海瓦德(中)在對公牛之戰中肩膀受傷，接下來的賽事全數缺陣，對人手已經不足的黃蜂來說更是雪上加霜。 美聯社

面對魔術確實是黃蜂近期最佳的止敗時機，因為魔術的排名和黃蜂半斤八兩，而且魔術狀元新秀班切羅（Paolo Banchero）還因傷沒上場。若是黃蜂沒把握住這個機會，背著連敗壓力去面對接下來的一票強隊，像是騎士、塞爾蒂克和公鹿，到時的狀況恐怕會更糟。

黃蜂能夠止敗，關鍵當然是復出的小鮑爾。雖然他本季的第一場出賽命中率不佳，三分球九投只中一，並沒有立刻率隊擊敗熱火，但第二場對上魔術時就投進全隊最多的四記三分，也傳出九次助攻。黃蜂全隊有七人得分到達雙位數，小鮑爾的串聯讓隊友得以平均發揮而取勝。

在上季四名進攻主力從未到齊的情況下，先前的黃蜂明顯地沒有足夠的半場進攻能量，總教練只能靠拉高球隊的轉速來活絡火力輸出。在小鮑爾復出之後，他的速度和創造力不只讓黃蜂能持續保有轉換攻擊時的高速優勢，甚至還更快更有威脅力，而他的投射和組織力也讓球隊在陣地戰時的表現開始復甦。

小鮑爾是2020-21球季的新人王，上季更有亮眼的成長，繳出場均20.1分、6.7籃板、7.6助攻的好成績。黃蜂在他歸隊之後，團隊的傳球與得分立刻變得非常流暢。 美聯社

小鮑爾的投射能帶給對手防守壓力，為隊友拉開更多空間，而他的組織力也為隊友帶來流暢的節奏，讓他們能夠在適合的空檔出手。黃蜂在有了比較好的出手時機之下，整體的命中率也明顯回溫。這讓他們在半場陣地戰的進攻把握度得以提高，不再只靠快速反擊做為侵攻手段。

再加上小鮑爾能夠打進關鍵球，過去在第四節雙方拉鋸的時刻，他的表現經常能決定戰局走向。本季黃蜂在比分差五分之內的比賽全敗，在過程中黃蜂不是沒有機會，但就是關鍵球打不進去，所以難以一步超前，或是回應對手的強勢反擊。

小鮑爾在受傷之前，其實在季前賽打得不錯。本季的這兩場首度出賽，也確實看到他已經進入競技狀態。但這不並是說黃蜂單靠他一人的復出，從此就能一帆風順。面對接下來的強悍對手，小鮑爾也有兩個大弱點會讓黃蜂出現致命的漏洞。

小鮑爾(右)雖然目前已經是打得相當不錯，但在邁向頂尖球星之列前，他還有需要改善的地方。 美聯社

第一個是他失誤過多的問題。小鮑爾原本就是失誤率偏高的控衛，上一季他3.3次的失誤排在全聯盟控衛的後段班，而他復出的第二場也發生高達五次失誤。這當然和他追求驚奇的華麗球風有關，但過多的失誤，確實會讓黃蜂曝險的程度加劇。接下來的對手有五支是目前聯盟防守能力排在前十的硬底子隊伍，面對更強勢的防守，小鮑爾的高失誤率會給黃蜂帶來不小的問題。

第二個則是他還沒有完全找回三分的手感。小鮑爾上季三分球命中率有三成八九，平均出手7.5次，但是他目前平均出手12次，上一場更是單場高達15次出手，本季三分命中率只有慘淡的兩成出頭。對小鮑爾來說，這才只是他本季的第二次出賽，為了找回手感而頻頻出手可以理解。但若是他來不及回復應有的三分命中率，在比賽中讓濫投的狀況惡化，黃蜂將很難扳倒這些三分火力更全面的對手。

面對接下來的硬仗，黃蜂仍有一些可能的利多浮現。除了海瓦德有望在近期回歸戰線，這九場比賽黃蜂也有六場在家出賽。先前黃蜂的客場出賽佔比超過一半以上，還曾兩度在主客場轉換時背靠背出賽。總教練克里佛也說了，這樣不斷移動的節奏不只累人，對他們更大的影響是沒有足夠的時間練球。

黃蜂現在有比較充裕的時間來休息和練習，讓教練團能夠一一針對先前發生的問題做出調整，克里佛可以進一步讓這批球員融入他的戰術體系。復出的小鮑爾雖然並沒有靠他一人就解決了黃蜂所有的問題，他的軟肋也可能會讓球隊輸掉該贏的比賽，但經過更多的練球之後，做為第一主控的小鮑爾對新體系會有更好的理解，這將有助於黃蜂發揮出更高的戰力。