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呂彥青成兄弟守護神 重要推手陳哲昇發掘投球天分

聯合新聞網／ 王婉玲
呂彥青自高中時期開始嶄露投球天分。 聯合報系資料照片
呂彥青自高中時期開始嶄露投球天分。 聯合報系資料照片

霸氣振臂在黃色彩帶中吶喊，「呂寶」呂彥青中信兄弟把守最後關卡拿下總冠軍，這畫面令人印象深刻，自高中時期嶄露頭角，發掘他投球天分的資深教練陳哲昇也很欣慰。

呂彥青去年季中選秀成為中信兄弟第一指名，歷經三年旅日生涯回到家鄉打職棒，第一年以先發為主，今年則是轉戰後援，總計出賽51場(1場先發)，拿下1勝2敗9次中繼20次救援成功，防禦率僅1.98，頂上牛棚大將李振昌位置，季後賽對味全龍、總冠軍賽對樂天桃猿扮演關鍵守成角色，成為球隊最安心的一道大鎖。

26歲的呂彥青在投手丘上擁有立足之地，不能不提到在三民高中帶過他的教練陳哲昇，在國中之前並非以投手為主要位置，陳哲昇透露，當時在大仁國中看到呂彥青在外野守備，身材雖不是很突出，較為瘦小，但看起來基本動作、協調性不錯，且又是左投，因此詢問在大仁國中教球的前味全龍蕭浚濠(現改名蕭世昱)這名選手的狀況，「他說他很少丟，以右外野為主，我希望他能來三民磨練看看。」

資深教練陳哲昇是呂彥青在投手丘上發光的重要推手。 陳哲昇粉絲頁／提供
資深教練陳哲昇是呂彥青在投手丘上發光的重要推手。 陳哲昇粉絲頁／提供

呂彥青在同屆投手中並非最突出，陳哲昇說，他高一打鋁棒組，高二才升上木棒組，高二那一年因身材有再抽高，球技跟著有突破，到高三入選U18中華隊，但因手傷退出世界青棒賽，當時的確是有點可惜，不過後來到成棒階段也有再進中華隊。

陳哲昇形容，呂彥青個性單純可愛，在投球時也不會鬧情緒，「他剛進來三民時，我開玩笑說他是偶像、我的偶像，現在是大家的偶像了！」陳哲昇雖然沒帶完呂彥青高中時期，就被借調到七賢國中至今，但五年前早已在三民高中屆齡退休，目前擔任七賢國中技術顧問，持續作育英才，明年一月就將滿70歲，可以說是退而不休。

呂彥青在高三曾入選中華隊，但後來因傷退出。 聯合報系資料照片
呂彥青在高三曾入選中華隊，但後來因傷退出。 聯合報系資料照片

儘管如此，陳哲昇仍有注意子弟兵的動態，他說，呂彥青今年在例行賽就投得不錯，剛好李振昌狀況下滑，他有把握機會，投球準跟穩是他的特色，對他季後賽投得出色並不意外。

棒球專欄 中信兄弟 呂彥青

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