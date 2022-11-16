中職／豪笙賢齊四老將被好生嫌棄？ 學王勝偉轉隊找第二春

以往中華職棒球季結束後，因為自由市場冷清，加上選秀會已移到季中，沒有太多令人關注的消息。由於台鋼雄鷹的加入，加上有球員喊出「我不要去台鋼」，今年多了擴編選秀的話題。另外各隊也將要提交「60人保護名單」，哪些球員會在戰力外，都引人矚目。

目前各隊都擴編都非常積極，包含富邦悍將、統一7-ELEVEn獅及中信兄弟人數都多達80人以上，光這三隊就可能出現戰力外60人。再加上樂天桃猿及味全龍，五支球隊約有80人將被戰力外，即使球隊會簽回幾位球員，應還是會有超過一隊的人數必須離開原球隊。

年輕好手源源不絕，許多養成不佳的球員，成為戰力外的目標，另外還有被後浪推擠到沙灘上的沙場老將們。失去舞台的資深球員，許多只能轉換身份，換來一紙教練合約，像是甫退役的潘武雄。沒有被安排轉跑道的，拚戰多年換得不續約通知，只能感嘆真心換絕情，如方克偉、林晨樺。不過資深球員也不用完全絕望，去年開啟了新選擇，如王勝偉、林智勝自請戰力外，可以提早轉戰新球隊力拚東山再起。

2019年王勝偉還是第二屆世界12強棒球賽國手，2020年季初調整不及，生涯首度開季沒在一軍，而接替他的江坤宇表現不俗，讓王勝偉成為二軍球員，到了2021年更是幾乎都在二軍，也沒入選季後賽陣容。季末他自請球團將他放在60人保護名單外，離開待了14年的兄弟，轉戰悍將後在球隊游擊守備大亂之際，成為穩定內野軍心的大將，並在季末拿到東山再起獎。同樣離開兄弟的林智勝，轉投味全後成為一壘及指定打擊的固定人選，從原本33場出賽增為103場，而且再度繳出10轟佳績，雖沒拿到獎項，一樣是找到第二春。他們兩人自請離隊後，在其他球隊找到機會，或許會讓以下一些缺少機會的老將如張志豪、林琨笙、蔣智賢、周思齊興起尋求另一片天的想法，也有機會不再被「好生嫌棄」

張志豪，中信兄弟，35歲，外野手

要自請離隊，當然就是要考慮自己是否還有機會被其他球隊接收，張志豪或許是賣像最佳的老將。雖然他是因為確診才無緣被兄弟帶入季後賽，但實際上他這兩年在一軍上場並不多，球隊挑戰二連霸時甚至未入選，加上球隊外野已經有詹子賢、陳子豪、陳文杰、岳政華及林書逸等好手，未來他只怕是更難有上場機會。

二連霸都未能參與的張志豪，已是球隊外野戰力排名後段的球員，或許脫下黃衫後，可以獲得更多機會證明寶刀未老。 聯合報系資料照片

張志豪今年在二軍拿下全壘打王，而且上場守備都沒有問題，證明他的身手依舊。雖然各隊名單上外野手人數眾多，但不一定都能讓教練放心，今年像是富邦及味全都選擇找外野洋將助陣，就是因為戰力不佳。他若是選擇轉隊，有機會像王勝偉或林智勝一樣，成為球隊不可或缺的戰力。

林琨笙，富邦悍將，35歲，捕手

2020年林琨笙行使自由球員，最後回到富邦簽下2年複數年合約，本季結束後這張約也告一段落。然而這兩年他原本是頭號捕手，在張進德加入後變成替補，戴培峰養出成績後，他更是只能長期待在二軍。而且悍將從去年就積極培養姚冠偉、蕭憶銘，今年則是給蘇煒智較多機會，因此他多半只能成為板凳區的啦啦隊。

林琨笙是球隊捕手的老大哥，但悍將捕手新人輩出，他在隊中的重要性直線下滑，不如去找個缺補手的球隊，可獲得更多上場機會。 聯合報系資料照片

林琨笙是悍將陣中僅存的三位待過興農牛的其中一員，也是球隊中具有領導力的老大哥，但過去球團對牛隊遺老並沒有特別珍惜，沒有上場機會的他，未來也不知道會如何。然而很愛用悍將球員之一的樂天桃猿，他們今年就出現捕手荒，林琨笙雖然打擊不夠暴力，但配球及引導還算不錯，如果獲得自由身，有機會受到其他球隊青睞。

今年相對失落的還有蔣智賢、周思齊等人，但包含傷痛史、守備位置或年紀等，要自請離隊且轉隊成功的機會相對較低，可能會等球團安排。現階段球團對於老將想轉換跑道，多半給予祝福，已經不太會有自己不用，又捨不得給別人的情況，未來仍是有機會看到老將脫下多年的球衣，改披其他隊戰袍，幫自己爭取第二春的機會，更替比賽增添亮點，幫中職尋創造更多話題。