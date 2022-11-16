快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／豪笙賢齊四老將被好生嫌棄？ 學王勝偉轉隊找第二春

聯合新聞網／ Tzuyi
王勝偉轉戰富邦後，不但再度展現金手套身手，打擊表現也很不錯，最後拿下東山再起獎，應會激勵許多苦無機會的老將，主動跳脫舒適圈尋找第二春。 聯合報系資料照片
王勝偉轉戰富邦後，不但再度展現金手套身手，打擊表現也很不錯，最後拿下東山再起獎，應會激勵許多苦無機會的老將，主動跳脫舒適圈尋找第二春。 聯合報系資料照片

以往中華職棒球季結束後，因為自由市場冷清，加上選秀會已移到季中，沒有太多令人關注的消息。由於台鋼雄鷹的加入，加上有球員喊出「我不要去台鋼」，今年多了擴編選秀的話題。另外各隊也將要提交「60人保護名單」，哪些球員會在戰力外，都引人矚目。

目前各隊都擴編都非常積極，包含富邦悍將、統一7-ELEVEn獅及中信兄弟人數都多達80人以上，光這三隊就可能出現戰力外60人。再加上樂天桃猿及味全龍，五支球隊約有80人將被戰力外，即使球隊會簽回幾位球員，應還是會有超過一隊的人數必須離開原球隊。

年輕好手源源不絕，許多養成不佳的球員，成為戰力外的目標，另外還有被後浪推擠到沙灘上的沙場老將們。失去舞台的資深球員，許多只能轉換身份，換來一紙教練合約，像是甫退役的潘武雄。沒有被安排轉跑道的，拚戰多年換得不續約通知，只能感嘆真心換絕情，如方克偉、林晨樺。不過資深球員也不用完全絕望，去年開啟了新選擇，如王勝偉、林智勝自請戰力外，可以提早轉戰新球隊力拚東山再起。

2019年王勝偉還是第二屆世界12強棒球賽國手，2020年季初調整不及，生涯首度開季沒在一軍，而接替他的江坤宇表現不俗，讓王勝偉成為二軍球員，到了2021年更是幾乎都在二軍，也沒入選季後賽陣容。季末他自請球團將他放在60人保護名單外，離開待了14年的兄弟，轉戰悍將後在球隊游擊守備大亂之際，成為穩定內野軍心的大將，並在季末拿到東山再起獎。同樣離開兄弟的林智勝，轉投味全後成為一壘及指定打擊的固定人選，從原本33場出賽增為103場，而且再度繳出10轟佳績，雖沒拿到獎項，一樣是找到第二春。他們兩人自請離隊後，在其他球隊找到機會，或許會讓以下一些缺少機會的老將如張志豪林琨笙蔣智賢周思齊興起尋求另一片天的想法，也有機會不再被「好生嫌棄」

張志豪，中信兄弟，35歲，外野手

要自請離隊，當然就是要考慮自己是否還有機會被其他球隊接收，張志豪或許是賣像最佳的老將。雖然他是因為確診才無緣被兄弟帶入季後賽，但實際上他這兩年在一軍上場並不多，球隊挑戰二連霸時甚至未入選，加上球隊外野已經有詹子賢、陳子豪、陳文杰、岳政華及林書逸等好手，未來他只怕是更難有上場機會。

二連霸都未能參與的張志豪，已是球隊外野戰力排名後段的球員，或許脫下黃衫後，可以獲得更多機會證明寶刀未老。 聯合報系資料照片
二連霸都未能參與的張志豪，已是球隊外野戰力排名後段的球員，或許脫下黃衫後，可以獲得更多機會證明寶刀未老。 聯合報系資料照片

張志豪今年在二軍拿下全壘打王，而且上場守備都沒有問題，證明他的身手依舊。雖然各隊名單上外野手人數眾多，但不一定都能讓教練放心，今年像是富邦及味全都選擇找外野洋將助陣，就是因為戰力不佳。他若是選擇轉隊，有機會像王勝偉或林智勝一樣，成為球隊不可或缺的戰力。

林琨笙，富邦悍將，35歲，捕手

2020年林琨笙行使自由球員，最後回到富邦簽下2年複數年合約，本季結束後這張約也告一段落。然而這兩年他原本是頭號捕手，在張進德加入後變成替補，戴培峰養出成績後，他更是只能長期待在二軍。而且悍將從去年就積極培養姚冠偉、蕭憶銘，今年則是給蘇煒智較多機會，因此他多半只能成為板凳區的啦啦隊。

林琨笙是球隊捕手的老大哥，但悍將捕手新人輩出，他在隊中的重要性直線下滑，不如去找個缺補手的球隊，可獲得更多上場機會。 聯合報系資料照片
林琨笙是球隊捕手的老大哥，但悍將捕手新人輩出，他在隊中的重要性直線下滑，不如去找個缺補手的球隊，可獲得更多上場機會。 聯合報系資料照片

林琨笙是悍將陣中僅存的三位待過興農牛的其中一員，也是球隊中具有領導力的老大哥，但過去球團對牛隊遺老並沒有特別珍惜，沒有上場機會的他，未來也不知道會如何。然而很愛用悍將球員之一的樂天桃猿，他們今年就出現捕手荒，林琨笙雖然打擊不夠暴力，但配球及引導還算不錯，如果獲得自由身，有機會受到其他球隊青睞。

今年相對失落的還有蔣智賢、周思齊等人，但包含傷痛史、守備位置或年紀等，要自請離隊且轉隊成功的機會相對較低，可能會等球團安排。現階段球團對於老將想轉換跑道，多半給予祝福，已經不太會有自己不用，又捨不得給別人的情況，未來仍是有機會看到老將脫下多年的球衣，改披其他隊戰袍，幫自己爭取第二春的機會，更替比賽增添亮點，幫中職尋創造更多話題。

棒球專欄 中華職棒 王勝偉 江坤宇 張志豪 林琨笙 蔣智賢 周思齊

相關新聞

小鮑爾擋下8連敗 黃蜂接下來一堆硬仗該怎麼打？

歷經聯盟本季最長的八連敗紀錄之後，黃蜂總算靠著傷癒復出的小鮑爾（LaMelo Ball）取得近半個月來的第一勝。有了當家控球在陣，開季一路衰敗的球運看似可以就此扭轉，然而黃蜂接下來的這九戰，將要遇上八

呂彥青成兄弟守護神 重要推手陳哲昇發掘投球天分

霸氣振臂在黃色彩帶中吶喊，「呂寶」呂彥青為中信兄弟把守最後關卡拿下總冠軍，這畫面令人印象深刻，自高中時期嶄露頭角，發掘他投球天分的資深教練陳哲昇也很欣慰。 呂彥青去年季中選秀成為中信兄弟第一指名

現役教頭誰會進名人堂？法蘭柯納、貝克十拿九穩

守護者教頭法蘭柯納(Terry Francona)今年第三度拿下年度最佳教練，再次證明了自己準名人堂等級的帶兵功力。而生涯拿下超過2000勝的貝克(Dusty Baker)也終於在今年摘下總教練生涯首

大谷翔平拿不拿MVP 無損「二刀流」的文化意義

大聯盟本季的最有價值球員（Most Valuable Player，MVP）殊榮，將在台灣時間本週五公佈。以目前各方的預測，兩個聯盟都已經有了明顯的領先者。在國家聯盟，聖路易紅雀隊一壘手高史密特（Pa

中職／豪笙賢齊四老將被好生嫌棄？ 學王勝偉轉隊找第二春

以往中華職棒球季結束後，因為自由市場冷清，加上選秀會已移到季中，沒有太多令人關注的消息。由於台鋼雄鷹的加入，加上有球員喊出「我不要去台鋼」，今年多了擴編選秀的話題。另外各隊也將要提交「60人保護名單」

帶來激情與忠誠 報到一年的波蘭新兵凱許

作者「閒聊足球事」經營同名足球podcast和社群，節目內容含括比賽分析、探討時事和球員故事。 收聽網址>>>https://linktr.ee/linsportswriters 現年25歲、出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。