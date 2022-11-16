大谷翔平拿不拿MVP 無損「二刀流」的文化意義

大聯盟本季的最有價值球員（Most Valuable Player，MVP）殊榮，將在台灣時間本週五公佈。以目前各方的預測，兩個聯盟都已經有了明顯的領先者。在國家聯盟，聖路易紅雀隊一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）可望擊敗隊友亞里納多（Nolan Arenado）和聖地牙哥教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado），奪得個人第一座聯盟MVP。而美國聯盟，打出史詩賽季的洋基外野手賈吉（Aaron Judge），被一致看好可以擊敗洛杉磯天使的大谷翔平和休士頓太空人的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

去年贏得美聯MVP獎項的大谷翔平，今年持續創造前無古人的紀錄。在打擊方面，34支全壘打、.273/.356/.519的進攻三圍，142的WRC+在聯盟排名第七。他的投球成績再進化，不僅在積弱不振的天使隊拿下15勝，2.33的防禦率聯盟第四、每九局可投出11.9次三振排名第一、219次三振排名第三。他完成了166局的投球，比去年多了三十幾局，也使他成為史上第一位在投打兩端都達成最低局數或打席資格的球員。但現實的是，大聯盟從沒有想過會有任何球員在打擊、投球兩個方面都有這麼全面、優異的表現，在MVP主要頒給打者、塞揚獎頒給投手的慣例下，因為打擊數據贏不過賈吉，投球數據也贏不過太空人老將韋蘭德（Justin Verlander），最後很可能在大部分的聯盟主要獎項鎩羽而歸。

雖然如此，大谷在過去兩個球季的成就，已經改寫了棒球的歷史，打破了一直以來投手和打者必須分工的概念。而在文化層面上，他也重新定義了在運動場域中，美國主流社會對於所謂「亞洲人」的種族概念與想像。

大谷翔平在許多層面都帶給美國職棒巨大而深遠的衝擊。 2020 Topps Bunt 球員卡

以媒體曝光率最高的美國四大主流職業運動來說，不論是亞裔或是來自亞洲的運動員，數量都很稀少。根據中佛羅里達大學（University of Central Florida）在今年五月發佈的《2022年美國職棒大聯盟種族與性別報告》（The 2022 Racial and Gender Report Card: Major League Baseball），亞洲球員（含亞裔和國際球員）占所有球員的比例，僅僅是1.9％，而且這個比例在過去二十年來，都是持平在1％到3％之間徘徊，沒有往上增加的趨勢。亞裔族群在主流運動的低代表性（underrepresentation）的情況，可歸因於文化、社經地位、家庭背景等等因素，但也因為長期缺乏可投射自身經驗的運動偶像，讓亞裔族群對於運動的投入，相對弱勢。

在大谷之前，大聯盟確實出過幾位非常成功、話題性也高的亞洲球星。1995年加入洛杉磯道奇的野茂英雄，可說是開創了日本頂尖球員挑戰美職的潮流。野茂在道奇的第一個球季就拿下國聯三振王、拿下新人王殊榮，他特殊的龍捲風投法，在90年代創造一股東洋旋風，也成功為其他嚮往美職的日本職棒球員開出了一條道路。2001年，鈴木一朗不僅是首位成功挑戰美職的日職野手，他一舉拿下新人王、年度MVP、盜壘王、安打王、打擊王等多項個人獎項，徹底破除了日本選手打不到大聯盟等級的快速球的既定印象。至於韓國球員，1994年加入道奇、1996年站穩大聯盟的卜贊浩，和同期的野茂有類似的時代意義，為其他韓國球員開了路，而他最輝煌的時期，剛好是韓國受到亞洲金融風暴重創的時候，也因此讓他在韓國的地位極為崇高。當然，台灣人非常熟悉的旅美球員如王建民、郭泓志、陳偉殷、胡金龍等人，就不用在此詳加贅述。

對台灣球迷來說，這些亞洲球星，我們都不陌生。但美國主流的媒體和球迷，是如何看待來自亞洲，或有著亞洲臉孔的運動員呢？在運動的世界，亞洲球員面臨哪些特殊的考驗？他們是否就像一般的亞裔族群身處在白人為主的主流社會，或多或少面臨各種隱微，甚至明顯的歧視？上面列舉的知名亞洲球星，以及大谷的神人級表現，是否可以起到破除種族刻板印象的作用？關於這些問題，我們可以看看運動社會學界的一些相關研究。

亞裔球員要在美國職業運動闖出一片天並不容易，像大谷翔平這樣紅遍全美的球星相當少見，有助於破除種族刻板印象！ Topps Bunt 球員卡

多項研究指出，運動媒體在呈現來自亞洲或亞裔的運動員時，多半會遵循幾個主要的既定框架：表面上較正面的「模範少數」（model minority）、較負面的「永遠無法同化的外國人」（forever foreigners）、和更為敵視的「經濟威脅」（economic threat）。此外，幾百年歐洲殖民史發展出來的白人優越感和對於亞洲人體質弱、身體素質差的刻板印象，也往往在媒體中以隱微的方式呈現。

所謂的模範少數，意指亞洲族群在美國本土，因為相對於其他少數族群（尤其是非裔美人和拉美族群）在社經地位上較為成功、收入普遍較高，因而被主流社會推崇，認為亞洲族群的文化中的某些特質，可以賦予他們在困境中獲得成功的能力，而這是其他少數族群的文化所缺乏的。這樣的說法雖然有一定的真實性，但也因而被保守派拿來當作否認美國族群不平等現象的藉口，將依然嚴重的種族歧視問題、愈益嚴重的貧富差距等等系統性問題，推給個人和怪罪於部份少數族群的文化。在野茂英雄、鈴木一朗、王建民、甚至大谷翔平的媒體報導中，我們往往看到的是一個不多話、品行端正、努力做好自己的本分、完成教練交待的任務的「模範生」。雖然都是正面的稱讚，但這些符合「模範少數」的特質，往往被媒體過度放大，這在其他少數族裔背景球員的媒體呈現中，是很少看到的。

至於「永遠無法同化的外國人」和「經濟威脅」這兩個較負面的框架，比較容易在成績不如預期的選手上看到。最著名的例子，是野茂同期的日籍投手伊良部秀輝，他在洋基的成績差強人意，被球團老闆以「肥蟾蜍」的話語人身攻擊，在媒體上，也將他的高薪與美日兩國間的經濟競爭連結，視他為日本經濟威脅美國的代表人物。鈴木一朗雖然廣受美國球迷喜愛，但他的背景、喜好、英文能力、乃至身材和運動能力，都在媒體上引起各種討論。很明顯，這些討論是根源於他的長相、膚色和作為一個大聯盟中絕對少數的亞洲人，被當作「他者」的對待。

鈴木一朗(左)與伊良部秀輝(右)在美國職棒受歡迎的程度是天壤之別。 2001 Upper Deck 球員卡

值得慶幸的是，二十幾年過去，這類族裔敏感度不夠、甚至可能冒犯亞洲球員的論調，已很少在美國主流運動媒體上出現。太空人一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）在2017年以拉鳳眼的種族歧視手勢羞辱達比修有，引起嘩然，古瑞爾事後道歉且被聯盟重罰。去年ESPN著名毒舌史密斯（Stephen A. Smith）批評大谷不說英文，難以在美國推廣棒球，立刻引起各方撻伐，史密斯事後趕緊道歉才平息風波。一般來說，種族包容已是北美社會的主流價值，在運動場上也不例外。而大谷的驚奇表現，則是所謂亞洲人天生體質差、運動能力不好這樣論調的堅定反證。不管是美國本土的亞裔，還是亞洲國家的選手，都可以不用以「種族決定論」來妄自菲薄了。