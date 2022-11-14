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霍華德將帶來防守端大衝擊 提升台灣籃球檔次契機

聯合新聞網／ 陳光立
霍華德生涯戰功彪炳，顛峰時期在禁區無人能擋，但是由於將滿37歲，他在NBA的發展愈來愈窄，如今選擇台灣籃壇展開第二春。 圖／桃園雲豹提供
霍華德生涯戰功彪炳，顛峰時期在禁區無人能擋，但是由於將滿37歲，他在NBA的發展愈來愈窄，如今選擇台灣籃壇展開第二春。 圖／桃園雲豹提供

上一季還在洛杉磯湖人隊大名單，本季霍華德（Dwight Howard）扛著八屆NBA全明星光環飛往亞洲，展開職籃生涯新篇章。消息傳出震驚台灣籃壇，也讓美國媒體掀起熱議，儘管他早已顛峰不再，但以過往紀錄觀之，有望未來步入美國籃球名人堂。這樣一號人物，會對台灣帶來什麼衝擊，我們探討一下。

談及洋將最大咖，在霍華德之前曾有探花郎梅奧(O.J. Mayo)，2018年短短一季平均每場貢獻22.6分、7.3個籃板、4.3次助攻佳績，還曾單場獨砍39分、大三元，一度掀起台灣職籃熱潮，可惜時間不長，產生衝擊有限。論及長遠的影響力，當屬「新台灣人」戴維斯為首，在NCAA籃壇表現出色的他2011年加盟SBL、2013年放棄美國籍投效中華隊，注入強力籃球概念三度擊敗亞洲籃壇霸主中國大陸，一度讓籃球變成全民運動。

美式籃球風享譽世界，每年成千上萬的年輕後進赴美取經即為例子。今年中，新北國王隊就派部分成員到洛杉磯移地訓練，過往亦有不少中華隊的好手自費赴美，曾文鼎、胡瓏貿等例子不勝枚舉，每一次進修都收穫滿滿，或多或少對個人生涯產生影響。

台灣球迷最熟悉的林書豪(中)，曾與霍華德(左)在休士頓火箭隊並肩作戰過，可惜效果並不理想，最後火箭將整套陣容拆掉重練。 歐新社資料照片
台灣球迷最熟悉的林書豪(中)，曾與霍華德(左)在休士頓火箭隊並肩作戰過，可惜效果並不理想，最後火箭將整套陣容拆掉重練。 歐新社資料照片

而今，霍華德加盟可讓本土選手近距離認識美式籃球。面對講究速度、外線的NBA，他也許難以討到便宜，但轉往亞洲發展，或許仍有機會掀起波瀾，小則讓桃園雲豹隊和T1聯盟名氣扶搖直上，大則改變整個台灣籃壇格局，將職籃變得有娛樂和觀賞性。而那些在現場嘶喊、鼓掌的小球迷，也可能在若干年後站上大舞台，成為新生代台籃骨幹。

收拾行囊離美前，霍華德上了一檔播客（Podcast）節目，與福斯體育頻道（Fox Sports 1）記者Shannon Sharpe 分享與湖人隊談判過程。裡面提到，僅管陣容中缺禁區長人，球團不打算給霍華德一紙複數年約，至於一年約有沒有則未獲證實，以他上季替補身份打60場、16.2分鐘，平均貢獻6.2分、5.9籃板而言，仍有一定功能性，在NBA再戰一年不是不可能。

美國媒體對霍華德的評價不高，終究近幾年衰退明顯，過去兩季平均上場少於18分鐘。除了身手不復以往，NBA球風節奏愈來愈快，導致沒機動和投射力的長人很難生存，相對擠壓霍華德發展機會，在播客中他索討20分鐘的保證上場時間，NBA應沒有一隊總管願意承諾，今日的20分鐘足以顛覆戰局，沒有教練會犧牲整隊的速度和外線，放一位功能性長人在禁區保護籃框，霍華德若繼續留美可能得轉行職業摔角，要碰球難上加難。

霍華德挾著NBA生涯1242場、平均15.7分、11.8籃板、1.8籃板輝煌戰果，仍足以搖撼海外職業聯盟，間接帶動當地籃球。回顧歷史，亦有不少球星遠赴海外打工，除了荷包賺滿，不容否認帶動國際籃球水平，諸多活躍於NBA的外國籍選手，昔日都是NBA粉絲。也許，未來台灣第一位進NBA的球員，就是場邊看霍華德的球迷也不一定。

曾於美國大學籃壇打拼多年、現在高雄擔任教練一職的莊宗勳表示，霍華德對台灣籃壇最大衝擊是防守端，一場只要他用力打的話，抓20個籃板不是問題，至於進攻端面對各隊洋將，未必會討到便宜。不過，日前他去年在湖人隊實戰和練習時，都投進過幾顆三分球，所以仍有可能刷出魔獸數據。

霍華德(後)在NBA征戰多年，於2019-2020球季以禁區藍領身份輔佐詹姆斯和戴維斯，為洛杉磯湖人隊拿下隊史第17座冠軍獎盃。 歐新社資料照片
霍華德(後)在NBA征戰多年，於2019-2020球季以禁區藍領身份輔佐詹姆斯和戴維斯，為洛杉磯湖人隊拿下隊史第17座冠軍獎盃。 歐新社資料照片

遠赴海外最成功例子，當屬馬布里（Stephon Marbury）。2010年處於生涯顛峰的他，投向海外加盟CBA的山西男籃隊。之後，輾轉於佛山、北京等隊伍，三度入選全明星陣容、一次MVP，即便高齡35歲還能單場砍下45分，並帶隊殺入總冠軍賽。並在中國大陸捧起職籃第一座冠軍杯，馬布里對大陸籃壇的影響不言可喻。

其他還包括赴土耳其打聯賽的11屆全明星艾弗森（Allan Iverson）、先後於芬蘭聯賽登場的羅德曼（Dennis Rodman）和皮朋（Scottie Pippen），以及現身瑞典聯賽的魔術強森（Magic Johnson），都曾靠一顆籃球在海外打得風聲水起，霍華德是否能在台灣呼風喚雨不得而知，但他已預先點燃當地的籃球風，讓人期待T1球季開打。

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